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Aynur Tartan

Aynur Tartan

atartan@hurriyet.com.tr

Plaj modası ‘OUT’ dağ havası ‘IN’

27 Ocak 2018

‘Beach’lerden tam paçayı kurtardık, bu kez sömestr dağ havasını getirdi. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken... Seçin, beğenin, mini rehberimi de bir kenara not alın.

Düşmek karın şanındandır... Kasmayın, kasılmayın. Her düşüşün bir kalkışı var.

Üşümemek için lahanaya bağlamak... Dağ, tepe, zirve üşütür. Size tavsiyem termal içlikler, polarlar, puf puf kar kostümleri. Tamam, kulağa çok ‘libidolar havaya’ gelmiyor ama dağda, karda tadından yenmiyor.

Bu mevsim dağdan, kardan fotoğraf koydunuz koydunuz. Koyamazsanız fenomenliği, takipçileri unutun. Sosyal medya dediğiniz er medyanı. Selfie’nize kuvvet, hikâyenize sağlık.

Aşk dağlarda yaşanıyor güzelim... Bir nevi pembe dizi, eski Türk filmleri tadında. Ama hepsi dağdan inene kadar, aman çok kapılma.

Festival çok güzel gelsenize... Whitefest Uludağ bu sene de işbaşında. Üç festivalden ilki tamam. Şimdi gözler 4–8 Şubat ve 11–15 Şubat tarihlerinde. Hande Yener, Erdem Kınay, Merve Özbey, Volkan Konak, Berkay, Serkan Kaya, Yıldız Tilbe, Kemal Doğulu, Kerimcan Durmaz... Ve daha kimler kimler!

Gözü yükseklerde olanlar... Memleketin her dağına gitmişler, her zirvesine çıkmışlar... Bütçe sıkıntı değilse Alpler var, blöfünüzü görüyorum ve artırıyorum: Kutuplar!

“İlle de vatanım” diyenlere, memleketten mis gibi alternatifler var: Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, Erciyes, Sarıkamış... İstanbul’un kapı komşusu Kartepe, Kahramanmaraş’tan taze taze, dumanı üstünde Yedikuyular Kayak Merkezi, Ege’den bir kış güzeli Denizli Kayak Merkezi, Doğu Karadeniz’in ilk kayak tesisi Zigana... Sonra Anadolu’nun yüce dağı Ilgaz, dağla denizin buluştuğu Antalya Saklıkent, Isparta’nın yıldızı Davraz, Van Gölü ve Akdamar Adası manzaralı Abalı, Sivaslı Yıldız Dağı, Elazığ Hazarbaba Kayak Merkezi, Erzincan Ergan Dağı, Urfa Karacadağ, Samsun Akdağ, Tokat Başçiftlik, Artvin Atabarı, Bayburt Kop Dağı... Sayması benden, keşfetmesi sizden.

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