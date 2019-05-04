İzmir’de Türkiye’nin ilk Roman şenliği

Baharı, Hıdırellez’i en renkli, en sesli, en içten, en kalpten kutlamak, karşılamak isteyenler... Bugün İzmir Arena’daki Romanival’de buluşuyoruz. İzmir’in meşhur ‘Tenekeli Mahalle’ ruhunu hep birlikte yaşıyoruz.
◊ Dertleri, kederleri 9/8’lik ritimlerle atıyoruz. İşi, eşi, aşkı, yatları, katları, kızın mezuniyetini, oğlanın mürüvvetini... Aklımızdan, kalbimizden geçenleri inci gibi kâğıda döküyoruz. Sonra da dileklerimizi Romanival’in dilek ağacına bağlıyoruz.
◊ Karnavalın hayal babası bundan dört yıl önce Tepecik Filarmoni Orkestrası’nda tanıştığım ritm ve perküsyon ustası Hamdi Akatay. Zaten etkinlikte de Hamdi Akatay & Tepecik Filarmoni Orkestrası, Kobra Murat, Dolapdere Big Gang, Hüsnü Şenlendirici’li Taksim Trio, Dimitrios The Music Medicine ve Hakan Kabil Klarnet Project var.
◊ Etkinliklerdeyse bakla falı, çiçek tacı atölyesi, el kınası, yumurta boyama-tokuşturma, incikten boncuğa, kıyafetten yemeğe dolu dolu Roman Pazarı, sokak sanatçıları var.
◊ En renkli Hıdrellez rotaları... Açık ara İzmir Tenekeli Mahalle, yarın (5 Mayıs) Bahar Şenliği ev sahipliğinde Birgi, Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri ile olmazsa olmaz Edirne, Alaçatı - Çeşme, Yalova, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Erzurum... Uzun lafın kısası memleketin her köşesi, her yöresi...
HIDIRELLEZ NEDİR, NE DEĞİLDİR?
◊ UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde yer alan Hıdrellez, kültürümüzün en renkli, en sesli, en coşkulu geleneklerinden... Baharın müjdecisi, bolluğun, bereketin, sağlığın, iyiliğin simgesi. Üstelik sadece bizde değil Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da da bayram havasında, coşkusunda kutlanıyor.
◊ Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamber’in kavuşma günü olarak kabul edilen Hıdırellez yarın (5 Mayıs) akşam başlayacak, 6 Mayıs ikindi vaktine kadar tam coşku devam edecek.
◊ Hıdrellez’de kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar kaynatılır. Şifalı suyuyla sabahı yüzler yıkanır. Evlenmek isteyen kızların başının üzerinde yeni kilit açılır. Güç versin diye yumurta kaynatılır, afiyetle yenir. Lezzetler, sofralar paylaşılır, ateşten atlanır. Peki, ne yapılmaz? Badana, temizlik yapılmaz, çamaşır yıkanmaz, dikiş dikilmez, un elenmez ama en önemlisi kavga edilmez.
İzmir’de Türkiye’nin ilk Roman şenliği
Baharı, Hıdırellez’i en renkli, en sesli, en içten, en kalpten kutlamak, karşılamak isteyenler... Bugün İzmir Arena’daki Romanival’de buluşuyoruz. İzmir’in meşhur ‘Tenekeli Mahalle’ ruhunu hep birlikte yaşıyoruz.
◊ Dertleri, kederleri 9/8’lik ritimlerle atıyoruz. İşi, eşi, aşkı, yatları, katları, kızın mezuniyetini, oğlanın mürüvvetini... Aklımızdan, kalbimizden geçenleri inci gibi kâğıda döküyoruz. Sonra da dileklerimizi Romanival’in dilek ağacına bağlıyoruz.
◊ Karnavalın hayal babası bundan dört yıl önce Tepecik Filarmoni Orkestrası’nda tanıştığım ritm ve perküsyon ustası Hamdi Akatay. Zaten etkinlikte de Hamdi Akatay & Tepecik Filarmoni Orkestrası, Kobra Murat, Dolapdere Big Gang, Hüsnü Şenlendirici’li Taksim Trio, Dimitrios The Music Medicine ve Hakan Kabil Klarnet Project var.
◊ Etkinliklerdeyse bakla falı, çiçek tacı atölyesi, el kınası, yumurta boyama-tokuşturma, incikten boncuğa, kıyafetten yemeğe dolu dolu Roman Pazarı, sokak sanatçıları var.
◊ En renkli Hıdrellez rotaları... Açık ara İzmir Tenekeli Mahalle, yarın (5 Mayıs) Bahar Şenliği ev sahipliğinde Birgi, Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri ile olmazsa olmaz Edirne, Alaçatı - Çeşme, Yalova, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Erzurum... Uzun lafın kısası memleketin her köşesi, her yöresi...
HIDIRELLEZ NEDİR, NE DEĞİLDİR?
◊ UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde yer alan Hıdrellez, kültürümüzün en renkli, en sesli, en coşkulu geleneklerinden... Baharın müjdecisi, bolluğun, bereketin, sağlığın, iyiliğin simgesi. Üstelik sadece bizde değil Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da da bayram havasında, coşkusunda kutlanıyor.
◊ Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamber’in kavuşma günü olarak kabul edilen Hıdırellez yarın (5 Mayıs) akşam başlayacak, 6 Mayıs ikindi vaktine kadar tam coşku devam edecek.
◊ Hıdrellez’de kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar kaynatılır. Şifalı suyuyla sabahı yüzler yıkanır. Evlenmek isteyen kızların başının üzerinde yeni kilit açılır. Güç versin diye yumurta kaynatılır, afiyetle yenir. Lezzetler, sofralar paylaşılır, ateşten atlanır. Peki, ne yapılmaz? Badana, temizlik yapılmaz, çamaşır yıkanmaz, dikiş dikilmez, un elenmez ama en önemlisi kavga edilmez.