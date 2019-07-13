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Aynur Tartan

Aynur Tartan

atartan@hurriyet.com.tr

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

13 Temmuz 2019

İster aza kanaat getirip klasik ‘camping’ yöntemlerini izleyin, ister işe biraz lüks katıp ‘glamping’i deneyin ama bu yaz anılarınıza mutlaka Ege’de bir kamp tatili ekleyin. İşte günlük fiyatlarıyla birlikte seçenekleriniz...

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

DOĞA YETER BANA DİYENLER...

Akyaka Orman Kampı / Akyaka
Sırtı yeşile, yüzü maviliklere dönük, sadeliği ve huzuruyla aklımızı başımızdan alan bir yer. Akyaka zaten artık tatillerimizin liste başı. Karavan ve çadır alanları, isteyene kiralık çadırları, taş ve kâgir evleriyle bu yaz burayı başka türlü yaşayın.

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

Ne kadar? Kendi çadırınızda konaklama 40, kiralarsanız dört kişilik çadır 120 TL. Karavan yeri için 50 TL ödeniyor. Elektrik, su, duş, ortak kullanım alanı, otopark fiyata dahil. Ön sıralardaki beş kişilik, mutfaklı taş evler 600, arka sıralardaki evler de 500 TL. Oda şeklindeki kâgir evler 200-350 TL. akyakakamp.com

Kayaköy Sanat Kampı / Fethiye
Doğayı sanat, sanatı doğa bilenlerin adresi burası. Kayaköy, sanatla kampı harmanlıyor. Fotoğraf, resim, seramik, yoga, ritm, salsa, mozaik, batik, mandala atölyeleriyle ruhunuzu; bahçeden taze lezzetlerle bedeninizi doyurabilirsiniz. Alternatifleriniz çadır, taş pansiyon oda, bungalov ya da yıldızlar altında uyku tulumu...

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

Ne kadar? Fiyatlara yeme-içmeden atölyelere kadar her şey dahil. Konaklama kendi çadırınızda 1025, kamp çadırında 1235, çardaklarda 1385, ahşap karavanda 1485, minik odada 1535, standart odada 1735 TL. Öğrencilere indirim var. sanatkampi.com

Gargara Doğal Tatil Kampı / Assos
Doğaya uyanın, Kuzey Ege’nin pırıl sularını kulaçlayın, çardaklarda kestirin, akşam olunca da Cunda ve Midilli adalarına karşı günü uğurlayın. Çadır seçeneklerinden size en uygun olanını seçtikten sonrası şahane...

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

Ne kadar? Yarım pansiyon konaklama kişi başı küçük çadır evlerde 100, asma çadırda 110, büyük çadır evlerde 120 TL. Kendi çadır veya karavanınızla yer için kişi başı 45 TL, yarım pansiyon hizmeti için 90 TL alıyorlar. Duş, tuvalet, açık mutfak, otopark, buzdolabı ve elektrik dahil. Alan sınırlı, aramadan gitmeyin. gargarakamp.com

Ada CampIng / Cunda
Canımız Cunda’da, çılgın kalabalıktan uzakta, Midilli manzarasına nazır, denizi ve doğasıyla dört dörtlük bir tatil. Çadır ya da karavan kampı da olur; bungalov veya çekme karavandan odalar da...

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

Ne kadar? Kamp için kişi başı ücret 75 TL. Çadırlara elektrik ücretsiz. Buzdolabı kullanımı 30, çamaşır makinesi kullanımı 40 TL. İki kişi konaklama bungalovda hafta içi 450, hafta sonu 500 TL; kamp odası ve karavanlarda hafta içi 350, hafta sonu 400 TL. Tabak, çatal, tencere, tava sizden, mutfak onlardan. adacamping.com

KONFORUNDAN ÖDÜN VERMEYENLER...

Bonjuk Bay / Gökova
Glamping, İngilizce ‘glamour’ ve ‘camping’ kelimelerinin birleşiminden hayat buluyor; konforlu ya da lüks kamp anlamına geliyor. Son yılların bu yükselen trendinin en ‘cool’ adreslerinden biri Bonjuk Bay. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz; referans istiyorlar. Burada adeta Meksika’daki Tulum’un havası var. Ünlü gördünüz mü ‘çok da şey yapmıyorsunuz’. Yoga, spor, müzik, sohbet; etkinlik varsa kaçırmıyorsunuz.

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

Ne kadar? Fiyatlar kişi başı 450 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bonjuk Bay’in kendi gibi ‘ne kadar öderiz’i de gizemini koruyor. bonjukbay.com

Club Amazon / Bördübet
Trendin öncülerinden, 1980’den beri bizimle. Çam ve günlük ağaçlarının gölgesinde, serin sulara kısacık mesafede. Dostluğu, samimiyeti, yıllardır süren misafirperverliği, lezzetli yemekleri, koyda kano, orman içinde havuz keyfi, bisikleti, orman yürüyüşleri... Glamper Car bonibon odaları, mini bungalovları, Çingene arabaları, butik vanları…

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

Ne kadar? Konaklamalar tam pansiyon; kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahil. Tek gece konaklama için rezervasyon kabul etmiyorlar. Ücretler sezona ve oda tiplerine göre değişiyor. Kişi başı minimum günlük 235-440 TL aralığında. clubamazon.com.tr

Monacamp / Sığacık
Mandalina ve zeytin ağaçları arasında, farklı tarzda karavanları ve glamping çadırlarıyla listenin en havalılarından. Teos Antik Kenti’ni gezmek, Kaleiçi’ni keşfetmek, Akkum ve Akarca plajlarında yüzmek, lezzetler ve sohbetlerle şenlenmek buranın şanından…

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

Ne kadar? Kişi başı konaklama karavan tipine göre 165-190 TL. Banyo ve tuvaletler karavanın içinde yer alıyor. Glamping çadır kişi başı 155 TL. Banyo ve tuvaletler ayrı kabinler halinde. Konaklamalara kahvaltı dahil değil. Dışarıdan yiyecek-içecek getirmek serbest. Bonusu kendi mangalınızı yakabilmeniz. monacamp.com

Kocabahçe GlampIng / Bozburun
Aranan sakinlik, dinginlik burada. Bahçeden sofraya lezzetler eşliğinde kamp çadırları, lotus çadırlar, glamping lüks çadırlar, standart ve süit bungalovlar var. Yoga, masaj, kano, trekking gibi etkinlikler de cabası.

Al çadırını yanına, haydi çık kamp yoluna...

Ne kadar? Ücretler yarım pansiyon için geçerli ve en az iki gün için rezervasyon alınıyor. Karayolu bağlantısı yok; Germe Koyu’ndan tekneyle sağlanan ulaşım, fiyata dahil. İki kişi için: Kamp çadırı 500, büyük kamp çadırı 600, lotus çadır 700, glamping çadır ve standart bungalov 800, süit bungalov 900 TL. kocabahceglamping.com

 

 

 

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