Yolunuza sizi anlayanlarla devam edin.

Günaydın yepyeni bir günden sevgili dostlarım,
Geçenlerde Londra’da çok ilginç bir eylem gerçekleşti. Extinction Rebellion adlı grup, Thames nehrine gerçek tuğlalardan yapılan bir ‘yüzen ev’ yaptı ve iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek istedi.
*
Extinction Rebellion, İklim değişikliği tüm dünyayı etkisi altına almaya başlıyor diyor ve sonuna ekliyor; Hükümetlerin üzerine düşen görevleri yapması ve insanların bu konu üzerine düşünmesi gerektiğini belirtiyor.
Hatta ‘Extinction Rebellion’ internet sitesinde şöyle bir şey yazıyor: “Bize güvenemezsen. İklim değişikliği konusunda sen bir şeyler yap!” diyor.
2020 Yılı iklim değişikliği ve şifa anlamından oldukça önemli bir yıl!
2011 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı da, Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5°-4°C artacağını, artışın Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4°C’yi, iç bölgelerinde ise 5˚C’yi bulacağını öngörürken, Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koyuyor.
İklim Değişikliği Eylem Planı, Türkiye’nin özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme, bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilerden önemli ölçüde etkileneceğini öngörüyor.
Bu konuda 2020 yılına girmeden sizlerin de belli araştırmalar yapmanız ve bu dünya üzerinde neler yapabiliriz el birliği ile hareket etmemiz gerekmektedir.
Bizim havamız da neler var bakalım?
Ay sabah başak burcunda ilerliyor ve Neptün ile bir karşıtlık gerçekleştiriyor. Kendinizi oldukça güçlü ve birçok olayda daha net hissedeceğiniz bir gündesiniz. Değiştirilmesi gereken bir döngüde sıkışıp kalmayın. Önemli bir çizgide olduğunuzu hatırlatmak isterim. Sizi anlamayanlara kendinizi anlatmaktan vazgeçin. Başak burcu demek üretmek ve artık gerçek olan bilinci yakalamak demektir.
Kısaca şunları unutmayalım:
-İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir, ancak yine de çıkarılabilecek bir ders olduğunu unutmayın. Bir hata birazcık gerilemenize sebep oluyorsa, ya da işiniz ile ilgili bir anlaşma olmadıysa ya da ilişkiniz yolunda gitmediyse, unutmayın yeni bir fırsat kapısı bir yerlerde sizi mutlaka bekliyordur. Ve tüm bu olumsuzluklardan öğrendiğiniz ders ile bu yeni fırsata bir adım daha yaklaşıyorsunuz demektir.
*
-Sabırlı ve dirençli olun. Bir gün çektiğiniz bu acılar işinize yarayacak. Uzun vadede başarılı olmak için güçlü olanlar, aynı zamanda büyümek için sağlam bir zemin hazırlıyorlar. O nedenle bu süreçte çekebileceğiniz acılar için korkmayın. Her durum olabileceğimizden daha da iyi olmamızı sağlayacak bir fırsat kapısıdır. Çektiğiniz acıların her birini bir fırsat olarak değerlendirin ve bu acılar sayesinde daha iyi olabileceğinizi unutmayın.
*
-Siz elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken, gereksiz dramaların ve de olumsuzlukların sizi durdurmasına izin vermeyin. Dramayı göz ardı edin ve asıl önemli olana odaklanın. Hayat delicesine kısadır ve sizin zamanınız çok değerli. Zamanınızı önemsiz konularda boşa harcamayın. Sizi aşağıya çeken şeyleri bırakın gitsin.
*
- Hissettiğiniz mutluluk, verdiğiniz sevgi ile doğru orantılıdır. Sevdiğinizde, bilinçaltınızda daha iyi olmak için çaba gösterirsiniz. Daha iyi olmak için çaba gösterdiğinizde, etrafınızdaki her şey daha iyi olmaya başlar.
*
Dememiz o ki; Gençliğinizde aşk, sizin için bir öğretmen, orta yaşlarda yaşam kaynağınız, yaşlılık döneminizde ise en büyük ve güzel anılarınız ve zevkiniz olacaktır…
Sevmekten ve sevilmekten korkmayın. Dünyayı ancak sevgi iyileştirecektir.
Mutlu günler dilerim…
Yolunuza sizi anlayanlarla devam edin.
Günaydın yepyeni bir günden sevgili dostlarım,
Geçenlerde Londra’da çok ilginç bir eylem gerçekleşti. Extinction Rebellion adlı grup, Thames nehrine gerçek tuğlalardan yapılan bir ‘yüzen ev’ yaptı ve iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek istedi.
*
Extinction Rebellion, İklim değişikliği tüm dünyayı etkisi altına almaya başlıyor diyor ve sonuna ekliyor; Hükümetlerin üzerine düşen görevleri yapması ve insanların bu konu üzerine düşünmesi gerektiğini belirtiyor.
Hatta ‘Extinction Rebellion’ internet sitesinde şöyle bir şey yazıyor: “Bize güvenemezsen. İklim değişikliği konusunda sen bir şeyler yap!” diyor.
2020 Yılı iklim değişikliği ve şifa anlamından oldukça önemli bir yıl!
2011 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı da, Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5°-4°C artacağını, artışın Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4°C’yi, iç bölgelerinde ise 5˚C’yi bulacağını öngörürken, Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koyuyor.
İklim Değişikliği Eylem Planı, Türkiye’nin özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme, bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilerden önemli ölçüde etkileneceğini öngörüyor.
Bu konuda 2020 yılına girmeden sizlerin de belli araştırmalar yapmanız ve bu dünya üzerinde neler yapabiliriz el birliği ile hareket etmemiz gerekmektedir.
Bizim havamız da neler var bakalım?
Ay sabah başak burcunda ilerliyor ve Neptün ile bir karşıtlık gerçekleştiriyor. Kendinizi oldukça güçlü ve birçok olayda daha net hissedeceğiniz bir gündesiniz. Değiştirilmesi gereken bir döngüde sıkışıp kalmayın. Önemli bir çizgide olduğunuzu hatırlatmak isterim. Sizi anlamayanlara kendinizi anlatmaktan vazgeçin. Başak burcu demek üretmek ve artık gerçek olan bilinci yakalamak demektir.
Kısaca şunları unutmayalım:
-İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir, ancak yine de çıkarılabilecek bir ders olduğunu unutmayın. Bir hata birazcık gerilemenize sebep oluyorsa, ya da işiniz ile ilgili bir anlaşma olmadıysa ya da ilişkiniz yolunda gitmediyse, unutmayın yeni bir fırsat kapısı bir yerlerde sizi mutlaka bekliyordur. Ve tüm bu olumsuzluklardan öğrendiğiniz ders ile bu yeni fırsata bir adım daha yaklaşıyorsunuz demektir.
*
-Sabırlı ve dirençli olun. Bir gün çektiğiniz bu acılar işinize yarayacak. Uzun vadede başarılı olmak için güçlü olanlar, aynı zamanda büyümek için sağlam bir zemin hazırlıyorlar. O nedenle bu süreçte çekebileceğiniz acılar için korkmayın. Her durum olabileceğimizden daha da iyi olmamızı sağlayacak bir fırsat kapısıdır. Çektiğiniz acıların her birini bir fırsat olarak değerlendirin ve bu acılar sayesinde daha iyi olabileceğinizi unutmayın.
*
-Siz elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken, gereksiz dramaların ve de olumsuzlukların sizi durdurmasına izin vermeyin. Dramayı göz ardı edin ve asıl önemli olana odaklanın. Hayat delicesine kısadır ve sizin zamanınız çok değerli. Zamanınızı önemsiz konularda boşa harcamayın. Sizi aşağıya çeken şeyleri bırakın gitsin.
*
- Hissettiğiniz mutluluk, verdiğiniz sevgi ile doğru orantılıdır. Sevdiğinizde, bilinçaltınızda daha iyi olmak için çaba gösterirsiniz. Daha iyi olmak için çaba gösterdiğinizde, etrafınızdaki her şey daha iyi olmaya başlar.
*
Dememiz o ki; Gençliğinizde aşk, sizin için bir öğretmen, orta yaşlarda yaşam kaynağınız, yaşlılık döneminizde ise en büyük ve güzel anılarınız ve zevkiniz olacaktır…
Sevmekten ve sevilmekten korkmayın. Dünyayı ancak sevgi iyileştirecektir.
Mutlu günler dilerim…