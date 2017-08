 Bostanlı kortundan Wimbledon’a

2016’da ise Merkez kortta görev alan ilk Türk hakem olan Mutlu Yücebaş, ‘İzmir Karşıyakalıyım, Wimbledon bizim için yaz tatillerinin aktivitesiydi, şimdi burada bir Türk hakem olarak bulunmak çok gurur verici. Merkez kortta maç yöneterek en büyük hayalimi gerçekleştirdim. Şimdiki hayalim merkez kortta ‘Final Maçı’ yönetmek’ diyor.

AKTİF OLARAK TAKIM KAPTANLIĞI YAPIYORUM

- Tenise ilginiz nasıl başladı? İzmir Karşıyaka’dan Wimbledon’a olan süreç nasıl gelişti?

- Tenise ilgim yaz tatillerinde Wimbledon’u izleyerek başladı. Öğleden sonraları televizyonda maçları izler, sonra o motivasyonla Bostanlı’da tenis oynardık. İş için İstanbul’a taşınınca Bahçeşehir Tenis Kulübü’nde iki yıl kadar oynadım. Halen aktif olarak Middlesex Bölgesel Ligi’nde Teddington Tenis Kulübü takım kaptanlığı görevinde oynamaya devam ediyorum.

- Wimbledon’da hakem olmayı nasıl başardınız?

- Londra’ya taşındıktan sonra Wimbledon, Queens Club, Eastbourne gibi turnuvaları takip ediyordum. Tenis hakemleri ilk defa 2007’de Wimbledon’da maç izlerken dikkatimi çekti ve o gün başvurdum. Amacım Wimbledon’un bir parçası olmak ve bu organizasyonda yer almaktı. Yaklaşık 2 sene daha çeşitli turnuvalarda görev yaptıktan sonra profesyonel oldum ve 2010’da ilk defa Wimbledon’da görev aldım.

DÜNYANIN EN İYİ TENİSÇİLERİNİ YÖNETTİM

- Wimbledon gibi önemli bir organizasyonda hakemlik yapmak nasil bir his? Ne gibi sorumlulukları var?

- Wimbledon büyük bir tenis festivali aslında. Her şeyin en iyisi seçilmiş ve en ince noktaya kadar planlanmış. Bu benim katıldığım 8. Wimbledon ve bir parçası olmak gurur verici. Her hareketinizde dikkatli olmanız ve sahada en iyi performansınızı göstermeniz bekleniyor. Zira en iyiler buraya seçiliyor. Günde 4 ya da 5 saat çalışıyoruz. Korttayken sürekli üst düzey konsantre olmak durumundasınız bir anlık dalgınlık bir çuval inciri berbat edebiliyor. Oyunculardan, seyirciden ve TV kameralarından etkilenmemek, dingin bir şekilde sadece maça odaklanmak gerekiyor.

- Hangi tenisçilerin maçını yönettiniz?

- Hem erkeklerde hem bayanlarda dünya ilk 10’daki bütün oyuncuların maçlarına çıktım. Federer, Djokovic, Nadal, Murray, Serana Williams, Sharapova, Kerber Bryan kardesler... Geçen sene ve bu sene Merkez kortta yarı final maçlarında görev aldım, oldukça heyecanlı ve zevkliydi.

HAYAL ET, PEŞİNDEN KOŞ AMA ESİRİ OLMA

- Maçlar sırasında yaşadığınız ilginç bir anınız var mi?

- Bir gösteri maçında Rusedski maç içinde 4 kararıma itiraz etti. Fakat yakın kamera ile izleme olanağı sağlayan Şahin Gözü sisteminde hepsinde de ben haklı çıkınca yanıma gelip, ‘bakalım oynamayı da benden iyi yapabilecek misin?’ diyerek tenis raketini verip oynamamı istedi. Ben de onun yerine biraz oynamıştım...

- Birgün bu noktaya gelebileceğinizi hayal edebiliyor muydunuz? Bu anlamda gençlere nasıl tavsiyeler verebilirsiniz?

- Aslına bakarsanız hobimin beni buralara kadar getireceğini hayal etmemiştim. Merkez korta her çıkışımda, buradan kimlerin gelip geçtiğini, televizyonda izlediğim zamanları hatırlayıp ‘acaba bir rüyada mıyım’ diye hala düşünüyorum. Profesyonel davranıp amatör heyecanımı korumam, tenis oynamam ve çok sevmem bence başarımda kilit noktayı oluşturuyor. Gençlere tavsiyem hayal etmeleri, peşinden koşmaları ama hayallerinin tutsakları olmamaları...