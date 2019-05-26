Yılın Tiyatro Ödülü Ürkmezli kadınların

Tunç Soyer önderliğinde kurulan Ürkmez Kadın Tiyatrosu, kadınların sorunlarına sahneden ses vererek çok başarılı oyunlar sahneliyor.
3 ayrı yerde 11 farklı tiyatro ekibi ve 200’ü aşkın oyuncusuyla bir sezonda 8 farklı tarzda oyun sergileyebilen İzmir’in tek tiyatrosu olan Seferihisar Belediye Tiyatrosu’na bağlı Ürkmez Kadın Tiyatrosu, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Anadolu Tiyatrosu’ seçildi. ‘Göksel Kortay Özel Ödülü’nü yönetmen Vedat Murat Güzel’in aldığı törende, Seferihisar’daki çalışmaları dolayısıyla sanata destek veren ‘Yerel Yönetici Ödülü’ de Tunç Soyer’in oldu.
HER YIL YENİ BİR OYUN HAZIRLIYORUZ
VEDAT MURAT GÜZEL (YÖNETMEN)
O dönem Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer, ‘Ürkmez bize bağlandı, orada da kültür sanat etkinliği yapalım’ deyince, gittim ve kadın katılımcılar olduğunu gördüm. Böylece Kadın Tiyatrosu’nu kurduk. Şu an 3 erkek katılımcımız da var. Her yıl bir kadın oyunu seçerek çalışıyoruz. Tiyatroyu araç olarak kullanarak kadınlarımızın hayatında fark yaratmaya çalışıyoruz. Annem adına yazdığım ‘Kız Çocuğu’ oyunumuzla aldığımız ödülü ise Anneler Günü ertesi almam çok anlamlı oldu. ODTÜ Tiyatro Şenliği, İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldık, Avrupa turnesine çıktık.
TORUNUM ‘ARTİST ANNEANNEM GELDİ’ DİYOR
MÜJGAN HASDEMİR (79)
Ürkmez Gençlik ve Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği kursuna gidiyordum. Vedat hocamız sınıfa gelip ‘Tiyatromuza katılmak isteyen olur mu’ deyince, biz 5 kadın hemen ayağa fırladık. Daha önce hiç tiyatro ile ilgim yoktu. Şimdi çok mutluyum. 79 yaşındayım ve tiyatroda oynamaktan çok keyif alıyorum. Yıllarca rahmetli eşime baktım, şimdi de ben dizlerimden ameliyatlıyım ama tiyatro dediniz mi yerimde duramıyorum. İlk Kadın Oyunları’nda Masalcı Teyze’yi oynadım. Vah Kadınlar’da doktor rolünde oynadım. Şimdi de Kız Çocuğu’nda hayatımdan kesitler olan bir rol oynuyorum. Bundan sonra da ‘Tersine Dünya’da bakkalı oynayacağım. İki kızım, bir oğlum, altı torunum var. Sahnede beni görünce gurur duyuyorlar. Hatta en küçük torunum ‘Artist anneannem geldi’ diyor. ‘Beni de götür tiyatroya’ diyor. Ben tiyatro ile ikinci hayat yaşıyorum. Ömrümün kalan kısmını tiyatro sahnesinde geçirmek istiyorum. Çünkü bu bana hayat sevinci verdi.
GERÇEK ÇOCUK GELİNİM, 39
YAŞIMDA ÜNİVERSİTE BİTİRDİM
NURAY ŞANLISOY (62)
Ben hayatı büyük sıkıntılarla geçen Kız Çocuğu oyunununda yaşananların öldürülme dışında hepsini, gerçek hayatımda yaşadım. 10 yaşıma kadar çok mutluydum ama ikiz kardeşlerim doğduktan sonra annem görmez olunca ben hem kardeşlerime hem anneme baktım. Okumayı çok istiyordum ama lisede okuldan alındım ve 14 yaşımda evlendirildim, yani çocuk gelinim. 17 yaşımda ilk çocuğumu dünyaya getirdim. Evliliğim hep sıkıntılıydı, şiddet ve sorumsuzluk vardı. Bu şartlar altında ortaokul mezunu olarak Maliye sınavına girerek 3 bin 500 kişi arasından 2. oldum. Liseyi dışarıdan bitirdim ve memur oldum. Sonrasında da üniversiteye girdim ve 39 yaşımda mezun oldum. Bana artık hiçbir şey zor gelmiyor. Çünkü hayatta bir kadının başına gelebilecek her türlü zorluğu yaşadım. Buraya yerleştikten sonra AKUT’a katıldım, tiyatroyla tanıştım. Kız Çocuğu oyunu tamamen benim hayatım. Oynarken çok hissederek oynuyorum, gerçekten ağlıyorum. Aldığımız ödül ise benim için çok anlamlı.
TİYATROYA 5 KADIN
ARKADAŞLA BAŞLADIK
NİHAL AÇIKEL
Ben lisede de tiyatroda oynamıştım. Sonra devlet tiyatrosu sınavlarına girdim, kazanamadım. Dramatik yazarlık sınavlarına girdim, o da olmadı. TRT radyo sınavlarına girdim, o da olmadı. Evlendim, çocuklarım oldu. Turizm okulunu bitirdim, çalıştım. Sonra Ürkmez’de tiyatroya 5 kadın başladık. Şimdi 26 kişi olduk. Ben son oyunda emeklilik hayali Paris’e gitmek olan, ama ailesinin onun emekliliği ile farklı hayalleri olan bir kadını canlandırıyorum. Çünkü kocası emeklilik ikramiyesiyle araba alıyor, kızı da çocuk doğuruyor ve annesine baktırıyor.
Yılın Tiyatro Ödülü Ürkmezli kadınların
Tunç Soyer önderliğinde kurulan Ürkmez Kadın Tiyatrosu, kadınların sorunlarına sahneden ses vererek çok başarılı oyunlar sahneliyor.
3 ayrı yerde 11 farklı tiyatro ekibi ve 200’ü aşkın oyuncusuyla bir sezonda 8 farklı tarzda oyun sergileyebilen İzmir’in tek tiyatrosu olan Seferihisar Belediye Tiyatrosu’na bağlı Ürkmez Kadın Tiyatrosu, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Anadolu Tiyatrosu’ seçildi. ‘Göksel Kortay Özel Ödülü’nü yönetmen Vedat Murat Güzel’in aldığı törende, Seferihisar’daki çalışmaları dolayısıyla sanata destek veren ‘Yerel Yönetici Ödülü’ de Tunç Soyer’in oldu.
HER YIL YENİ BİR OYUN HAZIRLIYORUZ
VEDAT MURAT GÜZEL (YÖNETMEN)
O dönem Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer, ‘Ürkmez bize bağlandı, orada da kültür sanat etkinliği yapalım’ deyince, gittim ve kadın katılımcılar olduğunu gördüm. Böylece Kadın Tiyatrosu’nu kurduk. Şu an 3 erkek katılımcımız da var. Her yıl bir kadın oyunu seçerek çalışıyoruz. Tiyatroyu araç olarak kullanarak kadınlarımızın hayatında fark yaratmaya çalışıyoruz. Annem adına yazdığım ‘Kız Çocuğu’ oyunumuzla aldığımız ödülü ise Anneler Günü ertesi almam çok anlamlı oldu. ODTÜ Tiyatro Şenliği, İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldık, Avrupa turnesine çıktık.
TORUNUM ‘ARTİST ANNEANNEM GELDİ’ DİYOR
MÜJGAN HASDEMİR (79)
Ürkmez Gençlik ve Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği kursuna gidiyordum. Vedat hocamız sınıfa gelip ‘Tiyatromuza katılmak isteyen olur mu’ deyince, biz 5 kadın hemen ayağa fırladık. Daha önce hiç tiyatro ile ilgim yoktu. Şimdi çok mutluyum. 79 yaşındayım ve tiyatroda oynamaktan çok keyif alıyorum. Yıllarca rahmetli eşime baktım, şimdi de ben dizlerimden ameliyatlıyım ama tiyatro dediniz mi yerimde duramıyorum. İlk Kadın Oyunları’nda Masalcı Teyze’yi oynadım. Vah Kadınlar’da doktor rolünde oynadım. Şimdi de Kız Çocuğu’nda hayatımdan kesitler olan bir rol oynuyorum. Bundan sonra da ‘Tersine Dünya’da bakkalı oynayacağım. İki kızım, bir oğlum, altı torunum var. Sahnede beni görünce gurur duyuyorlar. Hatta en küçük torunum ‘Artist anneannem geldi’ diyor. ‘Beni de götür tiyatroya’ diyor. Ben tiyatro ile ikinci hayat yaşıyorum. Ömrümün kalan kısmını tiyatro sahnesinde geçirmek istiyorum. Çünkü bu bana hayat sevinci verdi.
GERÇEK ÇOCUK GELİNİM, 39
YAŞIMDA ÜNİVERSİTE BİTİRDİM
NURAY ŞANLISOY (62)
Ben hayatı büyük sıkıntılarla geçen Kız Çocuğu oyunununda yaşananların öldürülme dışında hepsini, gerçek hayatımda yaşadım. 10 yaşıma kadar çok mutluydum ama ikiz kardeşlerim doğduktan sonra annem görmez olunca ben hem kardeşlerime hem anneme baktım. Okumayı çok istiyordum ama lisede okuldan alındım ve 14 yaşımda evlendirildim, yani çocuk gelinim. 17 yaşımda ilk çocuğumu dünyaya getirdim. Evliliğim hep sıkıntılıydı, şiddet ve sorumsuzluk vardı. Bu şartlar altında ortaokul mezunu olarak Maliye sınavına girerek 3 bin 500 kişi arasından 2. oldum. Liseyi dışarıdan bitirdim ve memur oldum. Sonrasında da üniversiteye girdim ve 39 yaşımda mezun oldum. Bana artık hiçbir şey zor gelmiyor. Çünkü hayatta bir kadının başına gelebilecek her türlü zorluğu yaşadım. Buraya yerleştikten sonra AKUT’a katıldım, tiyatroyla tanıştım. Kız Çocuğu oyunu tamamen benim hayatım. Oynarken çok hissederek oynuyorum, gerçekten ağlıyorum. Aldığımız ödül ise benim için çok anlamlı.
TİYATROYA 5 KADIN
ARKADAŞLA BAŞLADIK
NİHAL AÇIKEL
Ben lisede de tiyatroda oynamıştım. Sonra devlet tiyatrosu sınavlarına girdim, kazanamadım. Dramatik yazarlık sınavlarına girdim, o da olmadı. TRT radyo sınavlarına girdim, o da olmadı. Evlendim, çocuklarım oldu. Turizm okulunu bitirdim, çalıştım. Sonra Ürkmez’de tiyatroya 5 kadın başladık. Şimdi 26 kişi olduk. Ben son oyunda emeklilik hayali Paris’e gitmek olan, ama ailesinin onun emekliliği ile farklı hayalleri olan bir kadını canlandırıyorum. Çünkü kocası emeklilik ikramiyesiyle araba alıyor, kızı da çocuk doğuruyor ve annesine baktırıyor.