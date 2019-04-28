Ofisim Projesi Türkiye’ye model

GÜNÜMÜZDE, hemen her meslek yenilenerek çağa ayak uydurmak durumunda.
Mali müşavirlik mesleği de teknolojik ve çağdaş uygulamalarla yaratıcı girişimler gerçekleştiriyor. İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak, bu anlamda başlattıkları Ofisim Projesi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söylüyor. Mesleğin bir nevi ‘Köy Enstitüsü’ olan proje ile genç mali müşavirler hem güvenli bir ortamda mesleğe adım atıyor, hem de verilen eğitimlerle mesleği daha ileriye taşıyor.
- Ofisim projesine neden ihtiyaç duyuldu?
- Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki her meslek buna uyum sürecinden geçiyor. Bizim mesleğimiz de tek başına yapılabilir bir meslek olmaktan çıktı. Artık bir mali müşavir çok fazla konuda bilgi sahibi olmak durumunda. Bu da ancak çoklu organizasyonlar ve kurumsallaşma ile mümkün. Bu nedenle genç meslektaşlarımıza destek olmak ve onları bu anlamda mesleğe hazırlamak için Ofisim Projesi’ni başlattık.
ÜLKE GENELİNE YAYILMASI İÇİN TÜRMOB’A DEVREDİLECEK
- Türkiye’de bir ilk olması ayrıca önem taşıyor.
- Evet, bu bizim için de gurur kaynağı. İzmir zaten ilklerin şehri. Biz de İzmir Mali Müşavirler Odası olarak kendi alanımızda bir ilk olarak yaratıcı girişimciliği gerçekleştirmiş olduk. Bu ülkemiz için tam anlamıyla bir pilot çalışma olacak. Eksiklerimizi gidereceğiz varsa yanlışları düzelteceğiz, hedeflerimize ulaştığımızda ise bunu ülke geneline yayması için TÜRMOB’a devredeceğiz. İl odaları da bu işin gözetim ve denetimini yapacaklar.
- Bu ofiste kaç kişi hizmet alacak? Ne gibi imkanlar var?
- Şu an için 20 kişilik bir ofis hazırladık. Talebe ve yaratılan sonuca göre bu sayı artırılabilir. Öncelikle mali durumu uygun olmayan genç meslektaşlarımızın gider paylaşımı yoluyla çağdaş bir ortamda çalışmaları ve sekreter hizmeti almaları sağlanacak. Ayrıca, TÜRMOB ve üniversite eğitmenleri tarafından eğitimler verilecek. Kurumsallaşmayı başarmış deneyimli meslektaşlarımızdan da bir nevi mentorluk hizmeti alacaklar. Hatta kıdemli mali müşavirlerimiz gönüllü olarak orada nöbet tutarak, ilk kez karşılaştıkları sorunlar ile ilgili hemen danışmanlık sağlayacak. Ayrıca engelli, şehit çocuğu ve kadın meslektaşlarımıza öncelik vererek adaleti sağlamaya çalışacağız.
DİJİTALLEŞMEYİ KRİZE DEĞİL FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ
- Teknoloji ilerliyor, her şey dijitalleşiyor. Sizin mesleğiniz nasıl etkilenecek bundan?
- Gerek bizim Oda’mız gerekse bağlı olduğumuz TÜRMOB bu konuda devamlı araştırma yapıyor ve elde ettiğimiz bulgular sonucu eğitimlerle meslektaşlarımızı ve müşterilerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Hatta TÜRMOB tarafından düzenlenen 20. Türkiye Muhasebe Kongresi’nde doğrudan teknoloji konulu mesleklerden olmamasına rağmen, mali müşavirlik mesleğinin teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen mesleklerden biri olacağı konuşuldu. Yapmamız gereken şu anda bir tehdit olarak gördüğümüz dijitalleşmeyi fırsata çevirmek.
- Peki bu nasıl olacak?
- Teknolojiyi çok yakından takip ederek, Blok Zincir, Yapay Zeka gibi kavramları iyice anlayarak bunları mesleğimize nasıl adapte edeceğimizi çözerek. Kayıt tutma, bağımsız denetim, vergi denetimi gibi önemli hizmetlerden bazıları otomatik hale gelerek insan katkısı gerektirmeden yapılabilecek belki. Fakat şu da unutulmamalıdır ki denetim süreçleri, denetim kanıtları, özellikle kanıtların analizi gibi birçok konuda mali müşavirlere daha fazla iş düşerek, mesleki yargı kullanarak bu işi yapacakları alanlar genişleyecek.
Ofisim Projesi Türkiye’ye model
GÜNÜMÜZDE, hemen her meslek yenilenerek çağa ayak uydurmak durumunda.
Mali müşavirlik mesleği de teknolojik ve çağdaş uygulamalarla yaratıcı girişimler gerçekleştiriyor. İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak, bu anlamda başlattıkları Ofisim Projesi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söylüyor. Mesleğin bir nevi ‘Köy Enstitüsü’ olan proje ile genç mali müşavirler hem güvenli bir ortamda mesleğe adım atıyor, hem de verilen eğitimlerle mesleği daha ileriye taşıyor.
- Ofisim projesine neden ihtiyaç duyuldu?
- Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki her meslek buna uyum sürecinden geçiyor. Bizim mesleğimiz de tek başına yapılabilir bir meslek olmaktan çıktı. Artık bir mali müşavir çok fazla konuda bilgi sahibi olmak durumunda. Bu da ancak çoklu organizasyonlar ve kurumsallaşma ile mümkün. Bu nedenle genç meslektaşlarımıza destek olmak ve onları bu anlamda mesleğe hazırlamak için Ofisim Projesi’ni başlattık.
ÜLKE GENELİNE YAYILMASI İÇİN TÜRMOB’A DEVREDİLECEK
- Türkiye’de bir ilk olması ayrıca önem taşıyor.
- Evet, bu bizim için de gurur kaynağı. İzmir zaten ilklerin şehri. Biz de İzmir Mali Müşavirler Odası olarak kendi alanımızda bir ilk olarak yaratıcı girişimciliği gerçekleştirmiş olduk. Bu ülkemiz için tam anlamıyla bir pilot çalışma olacak. Eksiklerimizi gidereceğiz varsa yanlışları düzelteceğiz, hedeflerimize ulaştığımızda ise bunu ülke geneline yayması için TÜRMOB’a devredeceğiz. İl odaları da bu işin gözetim ve denetimini yapacaklar.
- Bu ofiste kaç kişi hizmet alacak? Ne gibi imkanlar var?
- Şu an için 20 kişilik bir ofis hazırladık. Talebe ve yaratılan sonuca göre bu sayı artırılabilir. Öncelikle mali durumu uygun olmayan genç meslektaşlarımızın gider paylaşımı yoluyla çağdaş bir ortamda çalışmaları ve sekreter hizmeti almaları sağlanacak. Ayrıca, TÜRMOB ve üniversite eğitmenleri tarafından eğitimler verilecek. Kurumsallaşmayı başarmış deneyimli meslektaşlarımızdan da bir nevi mentorluk hizmeti alacaklar. Hatta kıdemli mali müşavirlerimiz gönüllü olarak orada nöbet tutarak, ilk kez karşılaştıkları sorunlar ile ilgili hemen danışmanlık sağlayacak. Ayrıca engelli, şehit çocuğu ve kadın meslektaşlarımıza öncelik vererek adaleti sağlamaya çalışacağız.
DİJİTALLEŞMEYİ KRİZE DEĞİL FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ
- Teknoloji ilerliyor, her şey dijitalleşiyor. Sizin mesleğiniz nasıl etkilenecek bundan?
- Gerek bizim Oda’mız gerekse bağlı olduğumuz TÜRMOB bu konuda devamlı araştırma yapıyor ve elde ettiğimiz bulgular sonucu eğitimlerle meslektaşlarımızı ve müşterilerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Hatta TÜRMOB tarafından düzenlenen 20. Türkiye Muhasebe Kongresi’nde doğrudan teknoloji konulu mesleklerden olmamasına rağmen, mali müşavirlik mesleğinin teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen mesleklerden biri olacağı konuşuldu. Yapmamız gereken şu anda bir tehdit olarak gördüğümüz dijitalleşmeyi fırsata çevirmek.
- Peki bu nasıl olacak?
- Teknolojiyi çok yakından takip ederek, Blok Zincir, Yapay Zeka gibi kavramları iyice anlayarak bunları mesleğimize nasıl adapte edeceğimizi çözerek. Kayıt tutma, bağımsız denetim, vergi denetimi gibi önemli hizmetlerden bazıları otomatik hale gelerek insan katkısı gerektirmeden yapılabilecek belki. Fakat şu da unutulmamalıdır ki denetim süreçleri, denetim kanıtları, özellikle kanıtların analizi gibi birçok konuda mali müşavirlere daha fazla iş düşerek, mesleki yargı kullanarak bu işi yapacakları alanlar genişleyecek.