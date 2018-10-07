Avustralya usulü aktif bir yaşam

GÜNÜMÜZDE birçok aile çocukların bilgisayarlardan başını kaldırmaması ve hareketsiz kalmasından endişe duyuyor.
Yonca Temizocak O’Mahony ve Avustralyalı eşi Ryan O’Mahony eğitim sisteminde bunu engelleyecek yeni bir uygulama başlattı. Jump Start Türkiye ile çocuklara ‘Avustralya usulü’ sportif ve hareketli bir eğitim programı sunan O’Mahony çifti, ‘çocuklara aktif olmanın eğlenceli olduğunu gösterirken, İngilizcelerini de geliştirmeyi hedefliyoruz’ diyorlar.
ÇOCUKLARA ÖZEL FİZİKSEL PROGRAM
- Jump Start nasıl bir eğitim sistemi? Amacı nedir?
- Jump Start Türkiye, temelleri Avustralya’da atılmış ve ana dili İngilizce olan, çocuklara özel bir fiziksel aktivite programı. Çok küçük yaştan itibaren çocukların hareket becerilerini geliştirmeyi, onlara güncel ve yeni sporları tanıtmayı, çocukları fiziksel aktivite ile mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için teşvik etmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra Jump Start çocuklarının bu program sayesinde üzerlerinde baskı olmadan İngilizce konuşabilmeleri için özgüvenlerini geliştirmek istiyoruz.
‘SAĞLAM KAFA SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR’
- Nereden esinlenerek bu modeli oluşturdunuz?
- Avustralya’da küçük yaşlardan itibaren spor yapmak ve her an aktif olmak bizim için bir yaşam tarzı. Farklı spor dalları ile eğlenirken aynı zamanda sağlıklı ve aktif olmanın önemini yaşayarak öğrendim. Eşim Yonca da ben de tüm çocukluğumuzu spor yaparak geçirmişiz ve bunun hayatımız üzerindeki etkisine çok inanıyoruz. Programımız, hayal gücüne dayalı hikâye anlatma ve müzik gibi eğlenceli, yaratıcı temellere dayanıyor. Olumlu ve öğrencilerin kendini rahat hissettikleri bir ortamda fiziksel aktivitenin kıymetini ön plana çıkaran “Avustralya usulü” bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.
- Eşinizle bu işe girmeye nasıl karar verdiniz? Siz kendi çocuklarınızı da aynı yöntemlerle mi büyütüyorsunuz?
- Ryan 5,5 senedir Türkiye’de ve şu anda iki küçük çocuğumuz ile İzmir’de yaşıyoruz. Hem Avustralya hem de Türk yaşam tarzının olumlu yönlerini birleştirerek bir hayat kurmak istiyoruz. Ryan ile birlikte burada yaşadığımız için kendi çocuklarımız ile birlikte Türkiye’deki tüm çocuklara bu kültürü ve imkanı vermek üzere bu programı başlattık. İkimiz de Atatürk’ün ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözüne çok inanarak, kendi ve tüm Türkiye’deki çocuklara çok küçük yaştan itibaren daha aktif bir yaşam deneyimi yaşatmak, hayata olumlu, mutlu ve sağlıklı bir başlangıç yaptırmak istiyoruz. Kendi çocuklarımız için ise elimizden geldiğince her gün eğlenceli fiziksel oyunlar oynamak için vakit ayırmaya çalışıyoruz.
SPORA YÖNLENDİRMEDE DE YARDIMCI OLUYORUZ
- Hareketli ve aktif olmanın çocuk gelişiminde nasıl bir yeri var? Düzenli spor kurslarından farkı nedir?
- Çocuklarda temel hareket becerilerinin geliştirilmesi çocukların genel gelişimini destekliyor. Kaliteli ve yaşlarına göre tasarlanmış fiziksel aktiviteler, çocukların hem becerileri hem sosyallik hem de duygusal sağlığına faydalı. Jump Start programına katılan çocuklarda kendine güven, sosyal iletişim, takım çalışması ve temel yetenek konularında kısa sürede gelişim gözlemliyoruz. Bunun için çeşitli oyunlar kullanıyoruz. Çocukların el göz koordinasyonu, koşma, atlama, dengede durma, refleks kuvveti gerektiren hareketler vb gibi bir çok hareketi öğrenerek sahip olabileceği belirli yetenekleri ve becerilerini gösterebileceği çeşitli oyunlar kullandığımızdan ileride hangi sporu tercih etmesi konusunda da yardımcı olabiliyoruz. Spor yapmak önemli, fakat her çocuk sporcu olmak zorunda değil. Önemli olan çocuklara aktif hayat tarzını benimsetmek ve onu ne şekilde aktif olmak mutlu ediyorsa onu yapmaya teşvik ederek sağlıklı ve mutlu olmasını sağlamak.
- Bu sistemin okula dönüşmesi düşünceniz var mı? Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacak?
- İki senedir yazları Çeşme’de Jump Start Çeşme Eğlence ve Aktivite Merkezi’ni açıyoruz. Bu yaz 150’yi aşkın çocuğun katıldığı programda çocuklar eğlenirken, sportif olmanın ve takım çalışmasının önemini kavrayıp, İngilizcelerini geliştirdi. Yıl boyunca ise okullarla işbirliği yaparak ihtiyaçlarına/beklentilerine göre özel günlük veya seçmeli programı, okul sonrası veya hafta sonu çalışmasına dahil oluyoruz. Bu yıl Küçük Kulüp Anaokullari, Bizim Kulüp Anaokulu ve Bademler Koleji ile çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kasım ayından itibaren Alsancak’ta da belirli yaş gruplarına yönelik merkezimiz olacak. Bizle irtibata geçmek isteyen okullar ve aileler ryan@jumpstartturkey.com veya www.jumpstartturkey.com adresinden ulaşabilirler.
Avustralya usulü aktif bir yaşam
GÜNÜMÜZDE birçok aile çocukların bilgisayarlardan başını kaldırmaması ve hareketsiz kalmasından endişe duyuyor.
Yonca Temizocak O’Mahony ve Avustralyalı eşi Ryan O’Mahony eğitim sisteminde bunu engelleyecek yeni bir uygulama başlattı. Jump Start Türkiye ile çocuklara ‘Avustralya usulü’ sportif ve hareketli bir eğitim programı sunan O’Mahony çifti, ‘çocuklara aktif olmanın eğlenceli olduğunu gösterirken, İngilizcelerini de geliştirmeyi hedefliyoruz’ diyorlar.
ÇOCUKLARA ÖZEL FİZİKSEL PROGRAM
- Jump Start nasıl bir eğitim sistemi? Amacı nedir?
- Jump Start Türkiye, temelleri Avustralya’da atılmış ve ana dili İngilizce olan, çocuklara özel bir fiziksel aktivite programı. Çok küçük yaştan itibaren çocukların hareket becerilerini geliştirmeyi, onlara güncel ve yeni sporları tanıtmayı, çocukları fiziksel aktivite ile mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için teşvik etmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra Jump Start çocuklarının bu program sayesinde üzerlerinde baskı olmadan İngilizce konuşabilmeleri için özgüvenlerini geliştirmek istiyoruz.
‘SAĞLAM KAFA SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR’
- Nereden esinlenerek bu modeli oluşturdunuz?
- Avustralya’da küçük yaşlardan itibaren spor yapmak ve her an aktif olmak bizim için bir yaşam tarzı. Farklı spor dalları ile eğlenirken aynı zamanda sağlıklı ve aktif olmanın önemini yaşayarak öğrendim. Eşim Yonca da ben de tüm çocukluğumuzu spor yaparak geçirmişiz ve bunun hayatımız üzerindeki etkisine çok inanıyoruz. Programımız, hayal gücüne dayalı hikâye anlatma ve müzik gibi eğlenceli, yaratıcı temellere dayanıyor. Olumlu ve öğrencilerin kendini rahat hissettikleri bir ortamda fiziksel aktivitenin kıymetini ön plana çıkaran “Avustralya usulü” bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.
- Eşinizle bu işe girmeye nasıl karar verdiniz? Siz kendi çocuklarınızı da aynı yöntemlerle mi büyütüyorsunuz?
- Ryan 5,5 senedir Türkiye’de ve şu anda iki küçük çocuğumuz ile İzmir’de yaşıyoruz. Hem Avustralya hem de Türk yaşam tarzının olumlu yönlerini birleştirerek bir hayat kurmak istiyoruz. Ryan ile birlikte burada yaşadığımız için kendi çocuklarımız ile birlikte Türkiye’deki tüm çocuklara bu kültürü ve imkanı vermek üzere bu programı başlattık. İkimiz de Atatürk’ün ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözüne çok inanarak, kendi ve tüm Türkiye’deki çocuklara çok küçük yaştan itibaren daha aktif bir yaşam deneyimi yaşatmak, hayata olumlu, mutlu ve sağlıklı bir başlangıç yaptırmak istiyoruz. Kendi çocuklarımız için ise elimizden geldiğince her gün eğlenceli fiziksel oyunlar oynamak için vakit ayırmaya çalışıyoruz.
SPORA YÖNLENDİRMEDE DE YARDIMCI OLUYORUZ
- Hareketli ve aktif olmanın çocuk gelişiminde nasıl bir yeri var? Düzenli spor kurslarından farkı nedir?
- Çocuklarda temel hareket becerilerinin geliştirilmesi çocukların genel gelişimini destekliyor. Kaliteli ve yaşlarına göre tasarlanmış fiziksel aktiviteler, çocukların hem becerileri hem sosyallik hem de duygusal sağlığına faydalı. Jump Start programına katılan çocuklarda kendine güven, sosyal iletişim, takım çalışması ve temel yetenek konularında kısa sürede gelişim gözlemliyoruz. Bunun için çeşitli oyunlar kullanıyoruz. Çocukların el göz koordinasyonu, koşma, atlama, dengede durma, refleks kuvveti gerektiren hareketler vb gibi bir çok hareketi öğrenerek sahip olabileceği belirli yetenekleri ve becerilerini gösterebileceği çeşitli oyunlar kullandığımızdan ileride hangi sporu tercih etmesi konusunda da yardımcı olabiliyoruz. Spor yapmak önemli, fakat her çocuk sporcu olmak zorunda değil. Önemli olan çocuklara aktif hayat tarzını benimsetmek ve onu ne şekilde aktif olmak mutlu ediyorsa onu yapmaya teşvik ederek sağlıklı ve mutlu olmasını sağlamak.
- Bu sistemin okula dönüşmesi düşünceniz var mı? Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacak?
- İki senedir yazları Çeşme’de Jump Start Çeşme Eğlence ve Aktivite Merkezi’ni açıyoruz. Bu yaz 150’yi aşkın çocuğun katıldığı programda çocuklar eğlenirken, sportif olmanın ve takım çalışmasının önemini kavrayıp, İngilizcelerini geliştirdi. Yıl boyunca ise okullarla işbirliği yaparak ihtiyaçlarına/beklentilerine göre özel günlük veya seçmeli programı, okul sonrası veya hafta sonu çalışmasına dahil oluyoruz. Bu yıl Küçük Kulüp Anaokullari, Bizim Kulüp Anaokulu ve Bademler Koleji ile çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kasım ayından itibaren Alsancak’ta da belirli yaş gruplarına yönelik merkezimiz olacak. Bizle irtibata geçmek isteyen okullar ve aileler ryan@jumpstartturkey.com veya www.jumpstartturkey.com adresinden ulaşabilirler.