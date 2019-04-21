Harika vakit geçiriyoruz!

Bayılıyorum Google’ın trendler bölümünde gezinmeye. Bizim memleketin anlık düşüncelerini, tüm dünyaya yaklaşımını, olaylar karşısında duyduğu merakı, insanımızın ilgisini anlatıyor. Hızlı bir fikir veriyor.
Google’ın Trends diye bir bölümü var. Tüm dünyadaki ülkelerin anlık, günlük ve haftalık olarak ‘Google’da en çok arananlar’ listesini açıklıyor. En çok arananlara göz atabiliyor, isterseniz detaya da girebiliyorsunuz. Kim ne aramış, aradığını hangi kelimeyi sorarak aramış?
Yine açtım Google Trends’i bugün, dedim ki neler yatıyor acaba insanımızın gönlünde bu hafta? Başka hiçbir yerden öğrenemediğin bilgiyi hap gibi alıyorsun. Memleket nelerle uğraşıyor?
*
Haftanın başında yapılan tüm aramalarda Notre Dame kilisesinin yangını başrolde. Notre Dame nerede? Katedral nedir? gibi sorular çok revaçta olsa da genelde millet yangını merak etmiş. Pazartesi günü Notrdame, notar dam, nötr dam, noter dame, notardame yaza yaza bir hal olmuş insanımız.
Tabi pazartesi günü Game of Thrones dizisinin sekizinci sezonunun bir gece önce başlaması da çok meşgul etmiş Google arama motorunu. Diziyi internetten ücretsiz izlemek isteyenler ‘Game of Thrones sekizinci sezon birinci bölüm izle’ ve versiyonlarını yazmış durmuşlar. Google, GoT’un şikayetlerini birinci sıraya almış olsa gerek, aramaların sonucunu merak edenler, sadece ‘bu link şikayet üzerine kaldırılmıştır’ uyarısıyla karşılaştılar. Nereden mi biliyorum? Ne alakası var kardeşim, bir arkadaşım söyledi!
Salı gününe damgasını vuran konu memlekette şampiyonlar ligi olmuş. Öyle ki, memleketin başka hiçbir konusu yokmuşçasına, en çok ‘Juventus’ kelimesi aranmış! Hatta Türkiye’nin gündemini belirleyen ilk beş aramada ‘Barcelona’ ve ‘Barcelona Manchester United’ da var. Çok güzel kafamız var bizim gerçekten!
Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı alıp almadığı en çok merak edilen konu olmuş. Aldı mı? Alacak mı? Kimdir? Nerelidir? Karısı kim? Karısı nerelidir? Mazbata nedir? Nasıl alınır? Kim verir? Didik didik didiklemişler. Sonra Türkiye genelindeki en yüksek arama yine klasik, ‘Manchester City Tottenham maçı’ ne zaman, nereden izlenir, kaç kaç bitti?
Geçtiğimiz perşembenin anlam ve önemi başka memlekette. Malum Berat Kandil’iydi. O yüzden Google aramaları ilk beşi sayıyorum sizlere: Berat Kandili, BİLSEM sınav sonuçları, Berat Kandili mesajları, Akşam ezanı, Namaz vakti.
Cuma, Google tarafından özel olarak doğum günü kutlanan Duygu Asena en çok aranan isim olmuş, hem de açık ara! Detaylara bakınca durum kafa karıştırıcı, o başka. En çok iki kavram aranmış. Bir kesim ‘Duygu Asena kitaplar’ yazarak aramış, bir diğer kesim ‘Duygu Asena kimdir?’ diye.
Cuma günü, Ramazan Bayramı’nın dokuz gün şeklinde açıklanmasının rüzgarı Google’da da esmiş. Tatil ne zaman? Hangi gün başlıyor? Ne zaman bitiyor? şeklinde sorularla bir ılık meltem dolanmış klavyelerde.
İşte bütün hafta içi böyle geçmiş.
*
Daha neler mi çok aranıyor memleketimde? Fazla orijinal değil, merak etmeyin.
Ortalama bir günde yapılan Google aramalarının yarısından fazlası dizi araması.
Gülperi bu akşam neden yok?
Hercai 6.Bölüm canlı izle
Leke dizisi oyuncuları kimler?
Diriliş Ertuğrul son bölüm
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı
Sadece Sen dizisi oyuncuları kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm
Zalim İstanbul üçüncü bölüm izle
*
Google’a ve trendlerine bakacak olursak, bütün memleket oturmuş dizi izliyor. Arada bir şey oluyor, küçük bir dikkat dağınıklığı yaratıyor, sonra herkes tekrar televizyonun karşısına çöküyor, dizi izliyor. Televizyonda kaçırdığını bilgisayardan, tabletten, telefondan izliyor. İzlerken merak ediyor, Google’da fragman arıyor, onu izliyor. Fragmandan etkileniyor, diziyi izliyor. Diziyi izlerken kurtlanıyor, oyuncularını merak ediyor, onları aratıyor. Memleket yatıyor, kalkıyor dizi izliyor.
*
Güzel bir pazar günü dilerim.
Akşama Galatasaray’ın maçı ve Elimi Bırakma, Nöbet, Zengin ve Yoksul, Kardeş Çocukları ve Savaşçı dizileri var. Yine yaşadık!
*
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
Harika vakit geçiriyoruz!
Bayılıyorum Google’ın trendler bölümünde gezinmeye. Bizim memleketin anlık düşüncelerini, tüm dünyaya yaklaşımını, olaylar karşısında duyduğu merakı, insanımızın ilgisini anlatıyor. Hızlı bir fikir veriyor.
Google’ın Trends diye bir bölümü var. Tüm dünyadaki ülkelerin anlık, günlük ve haftalık olarak ‘Google’da en çok arananlar’ listesini açıklıyor. En çok arananlara göz atabiliyor, isterseniz detaya da girebiliyorsunuz. Kim ne aramış, aradığını hangi kelimeyi sorarak aramış?
Yine açtım Google Trends’i bugün, dedim ki neler yatıyor acaba insanımızın gönlünde bu hafta? Başka hiçbir yerden öğrenemediğin bilgiyi hap gibi alıyorsun. Memleket nelerle uğraşıyor?
*
Haftanın başında yapılan tüm aramalarda Notre Dame kilisesinin yangını başrolde. Notre Dame nerede? Katedral nedir? gibi sorular çok revaçta olsa da genelde millet yangını merak etmiş. Pazartesi günü Notrdame, notar dam, nötr dam, noter dame, notardame yaza yaza bir hal olmuş insanımız.
Tabi pazartesi günü Game of Thrones dizisinin sekizinci sezonunun bir gece önce başlaması da çok meşgul etmiş Google arama motorunu. Diziyi internetten ücretsiz izlemek isteyenler ‘Game of Thrones sekizinci sezon birinci bölüm izle’ ve versiyonlarını yazmış durmuşlar. Google, GoT’un şikayetlerini birinci sıraya almış olsa gerek, aramaların sonucunu merak edenler, sadece ‘bu link şikayet üzerine kaldırılmıştır’ uyarısıyla karşılaştılar. Nereden mi biliyorum? Ne alakası var kardeşim, bir arkadaşım söyledi!
Salı gününe damgasını vuran konu memlekette şampiyonlar ligi olmuş. Öyle ki, memleketin başka hiçbir konusu yokmuşçasına, en çok ‘Juventus’ kelimesi aranmış! Hatta Türkiye’nin gündemini belirleyen ilk beş aramada ‘Barcelona’ ve ‘Barcelona Manchester United’ da var. Çok güzel kafamız var bizim gerçekten!
Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı alıp almadığı en çok merak edilen konu olmuş. Aldı mı? Alacak mı? Kimdir? Nerelidir? Karısı kim? Karısı nerelidir? Mazbata nedir? Nasıl alınır? Kim verir? Didik didik didiklemişler. Sonra Türkiye genelindeki en yüksek arama yine klasik, ‘Manchester City Tottenham maçı’ ne zaman, nereden izlenir, kaç kaç bitti?
Geçtiğimiz perşembenin anlam ve önemi başka memlekette. Malum Berat Kandil’iydi. O yüzden Google aramaları ilk beşi sayıyorum sizlere: Berat Kandili, BİLSEM sınav sonuçları, Berat Kandili mesajları, Akşam ezanı, Namaz vakti.
Cuma, Google tarafından özel olarak doğum günü kutlanan Duygu Asena en çok aranan isim olmuş, hem de açık ara! Detaylara bakınca durum kafa karıştırıcı, o başka. En çok iki kavram aranmış. Bir kesim ‘Duygu Asena kitaplar’ yazarak aramış, bir diğer kesim ‘Duygu Asena kimdir?’ diye.
Cuma günü, Ramazan Bayramı’nın dokuz gün şeklinde açıklanmasının rüzgarı Google’da da esmiş. Tatil ne zaman? Hangi gün başlıyor? Ne zaman bitiyor? şeklinde sorularla bir ılık meltem dolanmış klavyelerde.
İşte bütün hafta içi böyle geçmiş.
*
Daha neler mi çok aranıyor memleketimde? Fazla orijinal değil, merak etmeyin.
Ortalama bir günde yapılan Google aramalarının yarısından fazlası dizi araması.
Gülperi bu akşam neden yok?
Hercai 6.Bölüm canlı izle
Leke dizisi oyuncuları kimler?
Diriliş Ertuğrul son bölüm
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı
Sadece Sen dizisi oyuncuları kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm
Zalim İstanbul üçüncü bölüm izle
*
Google’a ve trendlerine bakacak olursak, bütün memleket oturmuş dizi izliyor. Arada bir şey oluyor, küçük bir dikkat dağınıklığı yaratıyor, sonra herkes tekrar televizyonun karşısına çöküyor, dizi izliyor. Televizyonda kaçırdığını bilgisayardan, tabletten, telefondan izliyor. İzlerken merak ediyor, Google’da fragman arıyor, onu izliyor. Fragmandan etkileniyor, diziyi izliyor. Diziyi izlerken kurtlanıyor, oyuncularını merak ediyor, onları aratıyor. Memleket yatıyor, kalkıyor dizi izliyor.
*
Güzel bir pazar günü dilerim.
Akşama Galatasaray’ın maçı ve Elimi Bırakma, Nöbet, Zengin ve Yoksul, Kardeş Çocukları ve Savaşçı dizileri var. Yine yaşadık!
*
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam