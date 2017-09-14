Devler Ligi'nde dev gibi oynamak

Çünkü Şampiyonlar Ligi bambaşka bir seviye!



Bana bu iddialı cümleyi yazdıran ise Tosiç hariç Beşiktaş’ın ilk yarıdaki Devler Ligi yüksek standardındaki performansıydı.



Şampiyonlar Ligi’nde en fazla sezon forma giyen kaleci olan Casillas’ın Portekiz Ligi’ndeki 450 dakikalık gol yememe keyfi, ilk 28 dakikadaki Beşiktaş hücum performansıyla adeta kabusa döndü.



Talisca, Porto’nun savunma önünde tek çapa Danilo çift santrfor arkasında Torres’li 4-4-2’sinin merkez orta 2’lisinin verdiği defansif boşluklardan çok iyi yararlandı, golünü de attı.



Talisca’nın bu boşluklardan faydalanmasını sağlayan Oğuzhan, Atiba, Adriano ve Caner dörtlüsünün topu keser kesmez oyunu tek pasla hızlı kurmaları futbol doğrusuydu.



Cenk’in ortada sırtı dönük ya da çizgiye açılarak aldığı topları çok iyi saklarken, bir o kadar da akıllı kısa paslar ve verkaçlarla Beşiktaş hücumlarını sürekli genişletmesi ve derinleştirmesi ilk yarıdaki çarpıcı oyunun mimarı oldu.





GÜNEŞ’iN HAMLELERİ

Cenk, Gaziantep’ten Beşiktaş’a geldiğinde o esnada Türkiye Ligi’nde Burak Yılmaz’dan sonra en fazla gol atan yerli oyuncu olmasını sağlayan kaliteli bir vuruş tekniğine sahipti.



Porto’da Casillas’ı avlarken bu vuruş tekniğini daha da geliştirdiğini bir kez daha gösterdi. Lakin Cenk asıl santrforculuğunu özellikle Şenol Güneş’le çalışırken çok geliştirdi: Topu ayağına beklemiyor, topa gidiyor, topla buluştuktan sonra daha hızlı ama bir o kadar da akıllı hareket ediyor, hep bir sonraki hamleyi hesaplayarak santrançtaki vezir gibi her yerde her şeyi takımı lehine yapabiliyor!



2. yarıda Şenol Güneş olabilecek en doğru hamleleri yaptı. Çifte değişiklikten sonra arkasına taraftarını alıp yüklenen Porto tam hücum sürekliliği kurmaya başlarken, Medel ile önce hızlarını kesti.



Sonra Negredo ile ekstra bir top saklama istasyonu oluşturdu.



Porto’yu yenmek büyük başarı, bunu Dragao’da başarmak Şampiyonlar Ligi gediklisi olmak adına büyük bir adım.



Porto deplasmanında “Devler Ligi savunmacısı olmak nedir” dersi veren Pepe’nin yanında eldekilerden biraz daha iyisi olsa adımlar daha da büyüyüp hızlanabilir.





MAÇIN ADAMI: Tosiç hariç hangisini seçsek diğerlerine ayıp olur.