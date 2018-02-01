Tabipler Birliği ve Furkan Vakfı operasyonları: Yanlış, gereksiz, faydasız

Çünkü:



“Farklı yaklaşımlara izin verilmez” algısına yol açmıştır.



Gereksiz olmuştur.



Çünkü:



Afrin operasyonuna yönelik toplumsal desteğin ezici büyüklüğüne halel getirmiştir.



Faydasız olmuştur.



Çünkü:



Afrin operasyonunun haklılığına güven duyulmuyormuş havasına yol açmıştır.



Yanlış olmuştur.



Çünkü:



Kınama ve eleştiriyle halledilecek küçük bir mevzu, kriminalize edilmiştir.



Gereksiz olmuştur.



Çünkü:



Normalde dikkat bile çekmeyecek bir yaklaşım, ülkenin bir numaralı gündemi haline getirilmiştir.



Faydasız olmuştur.



Çünkü:



Batı kamuoylarında son dönemde ortaya çıkan “Türkiye haklıdır” yaklaşımını zedelemiştir.



Yanlış olmuştur.



Çünkü:



Bir bildiri ve iki konuşmadan çekiniliyormuş havasına yol açılmıştır.



Gereksiz olmuştur.



Çünkü:



Hiç gereği yokken Türkiye’nin özgüven eksikliği olarak algılanmıştır.





HİÇBİR BAŞARI CEZASIZ KALMAZMIŞ

ENES Batur adlı gencecik bir çocuk, YouTube’da bir kanal açıp 6 milyonu aşkın takipçiye ulaşmış.



Bu büyük başarıymış.



Bu çocuğun başarısını çekemeyenler varmış.



Bu nedenle zavallı çocuğu karalıyorlarmış.



Hatta çocuğun babası, daha fazla dayanamayarak “Benim oğlum size ne etti” diye çıkışmak durumunda kalmış.



Falan...



Ertuğrul Özkök bu olaydan yola çıkarak...



“Bu ülkede hiçbir başarı, cezasız kalmaz” klişesini tekrarlamış.



İyi de kardeşim...



6 milyonu aşkın takipçiye sahip olmak, o gencecik çocuğu dokunulmaz mı kılacak?



Ne yani?



Gencecik çocuk başarı sağladı diye...



Yaptığı işleri saçma bulamayacak mıyız?



“Bu çocuğun nesini takip ediyorlar, anlamıyorum” diyemeyecek miyiz?



Kıl olma, gıcık kapma, sinir bulma hakkımız olmayacak mı?



Hatta ve hatta... Kıskanıp laf da sokamayacak mıyız?



En kıytırık başarı karşısında bile başı dönüp kendinden geçenlerin ülkesinde...



Bırakın birileri de...



Bazı başarıları cezasız bırakmasın.



Ne olur ki?





KURULTAYA DOĞRU CHP'DEN MATRAK BİLGİLER

PARTİ Meclisi’ne aday olanların sayısı, delege sayısını aşmış.



Kemal Bey, Afrin harekâtından memnunmuş... Çünkü “Kurultay tartışılacağına harekât tartışılsın” diye düşünüyormuş.



CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na Afrin harekâtı ile ilgili tweet atma yasağı getirilmiş.



Eminağaoğlu ile Ümit Kocasakal, aralarındaki farkı anlamak için yoğun bir çaba içindelermiş.



İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke’nin yayınladığı manifesto metnini CHP’de okuyup anlayanların sayısı 18’e dayanmış.





NUSRET'TEN ÖNCE DÖNERCİLERİMİZ VAR

ANADOLU’nun dört bir yanından Avrupa’ya gittiler.



Tırnaklarıyla kazıyarak...



Hiçbir şova yönelmeden...



“Döner” diye bir olguyu...



Avrupa’nın tümüne kabul ettirdiler.







Nusret’in ABD’ye açtığı et dükkânına övgüler yağdırılırken...



“Döner” olgusunu Avrupa’nın her bir tarafına bir daha asla silinemez bir marka olarak kazıyan...



Üstelik bunu bin türlü madrabazlığa ve şovmenliğe zerre prim vermeden başaran tüm dönerci kardeşlerimi...



Selam, saygı ve övgüyle selamlıyorum.





İNİŞTEKİLER ÇIKIŞTAKİLER

BÜLENT Arınç inişte... Ahmet Davutoğlu çıkışta.



Rusya inişte... Vatikan çıkışta...



Lozan tartışması inişte... Kuvayı Milliye çıkışta...



Hipokrat yemini inişte... Komando yemini çıkışta...



Harita önünde savaş anlatma inişte... Cepheden bildirme çıkışta...



Devlet Bahçeli inişte... Doğu Perinçek çıkışta...



Dallas inişte... Mavi Ay çıkışta...



Aziz Yıldırım inişte... Ali Koç çıkışta...



Robot konseptli kafe inişte... Hapishane konseptli kafe çıkışta...



Kızılelma inişte... “Çırpınırdı Karadeniz” çıkışta...



Deniz Seki’nin hapisliği inişte... Seren Serengil’in hapisliği çıkışta...



Menbiç inişte... Münbiç çıkışta...