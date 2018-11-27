Ben diyorum Ukrayna o diyor Acun, Şeyma

Dün... Sabah saatleri... Rutin telefon görüşmelerimi yapmaktayım...
Muhatabıma gayet ciddi bir ses tonuyla “Ne diyorsun Ukrayna, Rusya, NATO olaylarına?” falan diyorum.
Muhatabım “Abi o konuyu sonra konuşuruz. Esas bomba Acun, Şeyma! Bende yeni dedikodular var” diyor.
Muhatabıma gayet ağırbaşlı bir edayla “Helikopterimiz düştü, şehitlerimiz var” diyorum. Muhatabım “Çok üzüldüm şehitlerimize, Allah rahmet eylesin, fakat Acun, fakat Şeyma” diyor.
Muhatabıma gayet merak uyandıran bir havada “Elimde yerel seçimle ilgili bomba kulis bilgileri var” diyorum. Muhatabım “Asıl bomba kulis Acun’da, Şeyma’da...” falan diyor.
Muhatabıma azıcık entel takılarak “Duydun mu? Bertolucci ölmüş. ‘Son Tango’sunu oynadı ama Paris’te değil” falan diyorum. Muhatabım, “Abi boş ver Bertolucci’yi. Sen bana Acun’la, Şeyma’yla gel” diyor.
Olay tamamen budur!
Ve bundan ibarettir.
Ey ahali! Buradan açıkça ilan ediyorum:
Bundan sonra her kim bana “Sizin magazin dünyasına dalmanız hiç yakışık almıyor Ahmet Bey” falan derse...
Vallahi de kalbini kırarım, billahi de kalbini kırarım.
DÜN HAVADA UÇUŞAN LAFLAR, ESPRİLER FALAN
Şeyma’nın meşhur “Çok ses anneciğim” repliğini dün herkes “Çok nafaka anneciğim” şekline çeviriverdi.
En az 2345 kez aynı cümleye maruz kaldım: “Yuva bozanın yuvası olmaz”. Bu söz beynimde uzun süre TT oldu.
Bugün doğacak çocuklar için isim önerileri: Acun, Şeyma.
Ve dün yine devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o meşhur “Kadere bak! Kadere bak! Kimler kimlerle beraber” konuşması...
Dün bütün Türkiye’de yapılan gıybet oranı, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumdaydı.
Dün en çok güldüğüm espri: “Acun: Ve Survivor adasına veda eden isim Şeyma oluyor.”
Dün anladım ki bizim milletimiz... BİR: Gıybette acayip kreatif... İKİ: Mavrada acayip renkli... ÜÇ: Boş beleş işlerde acayip dinamik...
GALİP’İN TÜYÜŞÜ
CİNAYETE azmettirmekten tutuksuz yargılanan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, hakkında mahkeme tarafından verilen cezanın Yargıtay tarafından onandığı günün hemen arifesinde yurtdışına tüyüvermiş!
Çok büyük bir ihtimalle Galip Öztürk, şöyle diyordur:
“Yahu iyi ki akademisyen falan değiliz ha! Yoksa şafak vakti evimizi basıp anında basarlardı tutuklamayı...”
ŞUNLARI İŞİTTİĞİM ANDA RESMEN DELİRİYORUM
HALLEDERİZ/Döneceğim ben sana/Rahat oyna/O iş bende/Yarım saate arıyorum/Sen bak keyfine yav...
NİSPET YAPTIK
DIŞİŞLERİ sözcümüz, Fransa’daki protestolarla ilgili olarak şöyle demiş:
“Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması kaygı verici...”
Bu açıklamayla birlikte uluslararası ilişkiler literatürüne nispet yapmayı, laf sokmayı falan sokmuş bulunmaktayız.
LOKMAN ERTÜRK
DÜNKÜ yazımda Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün Ankara büyükşehir için neden akla gelmediğini sormuştum ya...
Binlerce tepki geldi.
Ve bir tanesi hariç tepki verenlerin tümü “Hakikaten ya... Niye gelmiyor?” noktasındaydı.
SAĞLIK BAKANI KOCA ÇÖZE ÇÖZE İLERLİYOR
ŞİDDET: Doktorlara yönelik şiddetle ilgili olarak yasal düzenlemeler yapıldı, gereken önlemler alındı.
YIPRANMA PAYI: Sağlık çalışanlarının en önemli sorunuydu yıpranma payı... Düzenleme yapıldı ve yürürlüğe girdi.
GARANTİ YOK: Şehir hastanelerinde hasta sayısı üzerinden garanti verildiği iddiasıyla hesaplaşıldı. Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Yok böyle bir şey!
TASARRUF: Bakan Koca net biçimde noktayı koydu: Sağlıkta tasarruf olmaz
SAĞLIK TURİZMİ: Son dönemde büyük atılım içinde olan sağlık turizminde yeni hedef kondu: Beş katına çıkarmak!
TEK TİP SİGARA: Türkiye’de ilk kez tek tip sigara uygulamasına geçiliyor. Yasal düzenleme yapıldı.
ŞEHİR HASTANELERİ: 44 bin yatak tamamlandı... İlave 14 bin yatak geliyor.
İşine gücüne odaklanmış, sorun çözmeye kendisini adamış ve sorunları çöze çöze ilerlemeye başlamış bir anlayışın hakkını verelim lütfen.
ÜNLÜ BİR KADININ TESETTÜRE GİRMESİ
BU konuda iki şey söyleyeceğim:
BİR: Sırf tesettüre girdi diye ünlü bir kadınla ilgili yorum yapmak da kadına yönelik şiddetin bir parçası sayılabilir.
İKİ: Türkiye, tesettüre giren kadınların haber olmadığı bir ülke haline gelmek zorundadır.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Ben diyorum Ukrayna o diyor Acun, Şeyma
Dün... Sabah saatleri... Rutin telefon görüşmelerimi yapmaktayım...
Muhatabıma gayet ciddi bir ses tonuyla “Ne diyorsun Ukrayna, Rusya, NATO olaylarına?” falan diyorum.
Muhatabım “Abi o konuyu sonra konuşuruz. Esas bomba Acun, Şeyma! Bende yeni dedikodular var” diyor.
Muhatabıma gayet ağırbaşlı bir edayla “Helikopterimiz düştü, şehitlerimiz var” diyorum. Muhatabım “Çok üzüldüm şehitlerimize, Allah rahmet eylesin, fakat Acun, fakat Şeyma” diyor.
Muhatabıma gayet merak uyandıran bir havada “Elimde yerel seçimle ilgili bomba kulis bilgileri var” diyorum. Muhatabım “Asıl bomba kulis Acun’da, Şeyma’da...” falan diyor.
Muhatabıma azıcık entel takılarak “Duydun mu? Bertolucci ölmüş. ‘Son Tango’sunu oynadı ama Paris’te değil” falan diyorum. Muhatabım, “Abi boş ver Bertolucci’yi. Sen bana Acun’la, Şeyma’yla gel” diyor.
Olay tamamen budur!
Ve bundan ibarettir.
Ey ahali! Buradan açıkça ilan ediyorum:
Bundan sonra her kim bana “Sizin magazin dünyasına dalmanız hiç yakışık almıyor Ahmet Bey” falan derse...
Vallahi de kalbini kırarım, billahi de kalbini kırarım.
DÜN HAVADA UÇUŞAN LAFLAR, ESPRİLER FALAN
Şeyma’nın meşhur “Çok ses anneciğim” repliğini dün herkes “Çok nafaka anneciğim” şekline çeviriverdi.
En az 2345 kez aynı cümleye maruz kaldım: “Yuva bozanın yuvası olmaz”. Bu söz beynimde uzun süre TT oldu.
Bugün doğacak çocuklar için isim önerileri: Acun, Şeyma.
Ve dün yine devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o meşhur “Kadere bak! Kadere bak! Kimler kimlerle beraber” konuşması...
Dün bütün Türkiye’de yapılan gıybet oranı, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumdaydı.
Dün en çok güldüğüm espri: “Acun: Ve Survivor adasına veda eden isim Şeyma oluyor.”
Dün anladım ki bizim milletimiz... BİR: Gıybette acayip kreatif... İKİ: Mavrada acayip renkli... ÜÇ: Boş beleş işlerde acayip dinamik...
GALİP’İN TÜYÜŞÜ
CİNAYETE azmettirmekten tutuksuz yargılanan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, hakkında mahkeme tarafından verilen cezanın Yargıtay tarafından onandığı günün hemen arifesinde yurtdışına tüyüvermiş!
Çok büyük bir ihtimalle Galip Öztürk, şöyle diyordur:
“Yahu iyi ki akademisyen falan değiliz ha! Yoksa şafak vakti evimizi basıp anında basarlardı tutuklamayı...”
ŞUNLARI İŞİTTİĞİM ANDA RESMEN DELİRİYORUM
HALLEDERİZ/Döneceğim ben sana/Rahat oyna/O iş bende/Yarım saate arıyorum/Sen bak keyfine yav...
NİSPET YAPTIK
DIŞİŞLERİ sözcümüz, Fransa’daki protestolarla ilgili olarak şöyle demiş:
“Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması kaygı verici...”
Bu açıklamayla birlikte uluslararası ilişkiler literatürüne nispet yapmayı, laf sokmayı falan sokmuş bulunmaktayız.
LOKMAN ERTÜRK
DÜNKÜ yazımda Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün Ankara büyükşehir için neden akla gelmediğini sormuştum ya...
Binlerce tepki geldi.
Ve bir tanesi hariç tepki verenlerin tümü “Hakikaten ya... Niye gelmiyor?” noktasındaydı.
SAĞLIK BAKANI KOCA ÇÖZE ÇÖZE İLERLİYOR
ŞİDDET: Doktorlara yönelik şiddetle ilgili olarak yasal düzenlemeler yapıldı, gereken önlemler alındı.
YIPRANMA PAYI: Sağlık çalışanlarının en önemli sorunuydu yıpranma payı... Düzenleme yapıldı ve yürürlüğe girdi.
GARANTİ YOK: Şehir hastanelerinde hasta sayısı üzerinden garanti verildiği iddiasıyla hesaplaşıldı. Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Yok böyle bir şey!
TASARRUF: Bakan Koca net biçimde noktayı koydu: Sağlıkta tasarruf olmaz
SAĞLIK TURİZMİ: Son dönemde büyük atılım içinde olan sağlık turizminde yeni hedef kondu: Beş katına çıkarmak!
TEK TİP SİGARA: Türkiye’de ilk kez tek tip sigara uygulamasına geçiliyor. Yasal düzenleme yapıldı.
ŞEHİR HASTANELERİ: 44 bin yatak tamamlandı... İlave 14 bin yatak geliyor.
İşine gücüne odaklanmış, sorun çözmeye kendisini adamış ve sorunları çöze çöze ilerlemeye başlamış bir anlayışın hakkını verelim lütfen.
ÜNLÜ BİR KADININ TESETTÜRE GİRMESİ
BU konuda iki şey söyleyeceğim:
BİR: Sırf tesettüre girdi diye ünlü bir kadınla ilgili yorum yapmak da kadına yönelik şiddetin bir parçası sayılabilir.
İKİ: Türkiye, tesettüre giren kadınların haber olmadığı bir ülke haline gelmek zorundadır.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR