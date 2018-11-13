Açılın! Erdal Beşikçioğlu’nu savunacağım

Vuruyorlar da vuruyorlar Erdal Beşikçioğlu’na...
Neymiş? Sabah gazetesine mülakat vermiş!
Kendisine mikrofon uzatılmış, adam da ne düşünüyorsa söylemiş. Ne var bunda? Nedir bu yobazlık?
Neymiş? “Aynı gemideyiz” demiş, “Dolara geçmedim” demiş.
Yahu dolara geçmemek suç mu? Gemi battığında hepimiz batmayacak mıyız? Gemi dendiğinde, lira dendiğinde AK Partili mi olunuyor? Kendinize gelin!
Neymiş? “Vatanım için gerekirse ölürüm” demiş!
Vatanseverlik bağışlanmaz bir suç haline geldi de haberimiz mi olmadı? Nedir buradaki mesele?
Neymiş? “Sanatçının ideolojisi olmaz” demiş!
Bu cümlenin neresinde “hükümete yalakalık” var kardeşim? Adam fikrini söylemiş. Sen de çıkar, “Sanatçının bir ideolojisi olur” dersin olur biter!
Neymiş? O gazeteye röportaj verilmezmiş!
“Söyleyene bakmayın, söylenene bakın” diyorduk... Ne yani? Şimdi de “Söylendiği yere de bakmayın” mı diyeceğiz? Gidişat geriye, hep daha geriye mi olacak?
CHP İSTANBUL’DA SEÇİME...
Akif Hamzaçebi ile giderse... Rakibi şöyle rahaaaat bir nefes alır.
Abdüllatif Şener ile giderse... Rakibi “Aha! Fazla terlemeyeceğiz” der.
Gürsel Tekin ile giderse... Rakibi “Biraz zorlar ama yeriz onu” der.
Muharrem İnce ile giderse...
Rakip işte o an kara kara düşünür.
ÖZTÜRK YILMAZ İHRAÇ EDİLMEZSE NE OLUR!
Söylediği bir cümleyle AK Parti’ye müthiş bir koz vermiş olan...
Durumu toparlamaya çalışmak yerine üstüne üstüne gitmiş olan...
Disipline verilince genel başkana saydırmış da saydırmış olan...
Öztürk Yılmaz, CHP’den ihraç edilmezse...
Yazıklar olur o CHP’ye!
‘ATATÜRK İLAH DEĞİLDİR’ DİYENE NE YAPILIR?
Bırak tutuklamayı falan... “Aferin... Bir hakikati dile getirmişsin” denir.
“Atatürk’ü zerre tanıyan biri onun için ilah demez. Sen önce Atatürk’ü tanı” denir.
“İlahlık taslama falan arıyorsan... Etrafındaki kayıtsız şartsız itaat dayatan şeyh efendilere bir bak” denir.
Hâlâ bik bik ediyorsa... “Bir yürü git işine” denilir ve konu kapatılır.
ADALETİN BU MU TÜRKİYE?
Adamın teki “10 Kasım’da kenefe gidin” diyor... Diyanet İşleri Başkanı tarafından taltif ediliyor.
Genç bir kadın “Atatürk ilah değildir” falan diye çıkış yapıyor... Şak diye gözaltına alınıp tutuklanıyor.
ÖYLE ROZETSİZ OLUNMAZ MANSUR YAVAŞ!
MANSUR Yavaş şöyle buyurmuş:
“Ankara rozetsiz yönetilmeli.”
Şair burada “CHP ile İYİ Parti anlaşsın, ben bu iki partinin adayı olayım, böylece Ankara’yı kazanayım” demek istiyor. Rozetsizlikten kastı bu Mansur Bey’in...
İki partinin manevi rozetini takınca rozetsiz kalacağını sanan Mansur Bey’e biri, “Rozetsizliğe çok meraklıysan bağımsız aday ol” desin.
ÇAKALLIK FALAN YAPMIYORUZ
TALAT Bulut, taciz, dizi seti, Şevval Sam olayının köpürtüldüğünü görünce “Yoksa diziyi köpürtmek için çakallık mı söz konusu?” diye sormuştum. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy aradı ve şöyle dedi: “Bu işin uzamasından memnun değiliz. O haberler bizden kaynaklanmıyor. Zaten sette de bir gerginlik yok. Yani çakallık falan yapmıyoruz.”
METİN ŞENTÜRK’ÜN KANATÇISINDAYDIM
Bazıları küçümser ama ben tavuk kanadını pek severim. Metin Şentürk’ün abisiyle birlikte Etiler’de açtığı “Kanatçı Dayı” adlı mütevazı mekândaki kanatlara ise resmen bayıldım!
Metin Şentürk’le ilgili beş şey söyleyeceğim:
BİR: Göründüğünden çok daha bilgili... İKİ: Göründüğünden çok daha esprili ve matrak... ÜÇ: Göründüğünden çok daha kendisiyle barışık...
DÖRT: Göründüğünden çok daha samimi... BEŞ: Göründüğünden çok daha derin...
Abisine gelince... Görmüş geçirmiş, ağır, oturaklı bir adam... Bir de süper mahcup... “Baba! Sen fena halde Russell Crowe’a benziyorsun” deyince... Metin Şentürk hemen atıldı: “Evet... Çok ekmeğini yiyor o benzerliğin.”
Ortam süper samimi ve sevecen... Tavuk kanatları mükemmel... Hijyen 10 numara... Fiyatlar öyle ehven ki enflasyonla mücadeleye katılmalarına bile gerek yok. Metin Şentürk gırgırı var. Müzik de var. Yahu ben size daha ne diyeyim?
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Açılın! Erdal Beşikçioğlu’nu savunacağım
Vuruyorlar da vuruyorlar Erdal Beşikçioğlu’na...
Neymiş? Sabah gazetesine mülakat vermiş!
Kendisine mikrofon uzatılmış, adam da ne düşünüyorsa söylemiş. Ne var bunda? Nedir bu yobazlık?
Neymiş? “Aynı gemideyiz” demiş, “Dolara geçmedim” demiş.
Yahu dolara geçmemek suç mu? Gemi battığında hepimiz batmayacak mıyız? Gemi dendiğinde, lira dendiğinde AK Partili mi olunuyor? Kendinize gelin!
Neymiş? “Vatanım için gerekirse ölürüm” demiş!
Vatanseverlik bağışlanmaz bir suç haline geldi de haberimiz mi olmadı? Nedir buradaki mesele?
Neymiş? “Sanatçının ideolojisi olmaz” demiş!
Bu cümlenin neresinde “hükümete yalakalık” var kardeşim? Adam fikrini söylemiş. Sen de çıkar, “Sanatçının bir ideolojisi olur” dersin olur biter!
Neymiş? O gazeteye röportaj verilmezmiş!
“Söyleyene bakmayın, söylenene bakın” diyorduk... Ne yani? Şimdi de “Söylendiği yere de bakmayın” mı diyeceğiz? Gidişat geriye, hep daha geriye mi olacak?
CHP İSTANBUL’DA SEÇİME...
Akif Hamzaçebi ile giderse... Rakibi şöyle rahaaaat bir nefes alır.
Abdüllatif Şener ile giderse... Rakibi “Aha! Fazla terlemeyeceğiz” der.
Gürsel Tekin ile giderse... Rakibi “Biraz zorlar ama yeriz onu” der.
Muharrem İnce ile giderse...
Rakip işte o an kara kara düşünür.
ÖZTÜRK YILMAZ İHRAÇ EDİLMEZSE NE OLUR!
Söylediği bir cümleyle AK Parti’ye müthiş bir koz vermiş olan...
Durumu toparlamaya çalışmak yerine üstüne üstüne gitmiş olan...
Disipline verilince genel başkana saydırmış da saydırmış olan...
Öztürk Yılmaz, CHP’den ihraç edilmezse...
Yazıklar olur o CHP’ye!
‘ATATÜRK İLAH DEĞİLDİR’ DİYENE NE YAPILIR?
Bırak tutuklamayı falan... “Aferin... Bir hakikati dile getirmişsin” denir.
“Atatürk’ü zerre tanıyan biri onun için ilah demez. Sen önce Atatürk’ü tanı” denir.
“İlahlık taslama falan arıyorsan... Etrafındaki kayıtsız şartsız itaat dayatan şeyh efendilere bir bak” denir.
Hâlâ bik bik ediyorsa... “Bir yürü git işine” denilir ve konu kapatılır.
ADALETİN BU MU TÜRKİYE?
Adamın teki “10 Kasım’da kenefe gidin” diyor... Diyanet İşleri Başkanı tarafından taltif ediliyor.
Genç bir kadın “Atatürk ilah değildir” falan diye çıkış yapıyor... Şak diye gözaltına alınıp tutuklanıyor.
ÖYLE ROZETSİZ OLUNMAZ MANSUR YAVAŞ!
MANSUR Yavaş şöyle buyurmuş:
“Ankara rozetsiz yönetilmeli.”
Şair burada “CHP ile İYİ Parti anlaşsın, ben bu iki partinin adayı olayım, böylece Ankara’yı kazanayım” demek istiyor. Rozetsizlikten kastı bu Mansur Bey’in...
İki partinin manevi rozetini takınca rozetsiz kalacağını sanan Mansur Bey’e biri, “Rozetsizliğe çok meraklıysan bağımsız aday ol” desin.
ÇAKALLIK FALAN YAPMIYORUZ
TALAT Bulut, taciz, dizi seti, Şevval Sam olayının köpürtüldüğünü görünce “Yoksa diziyi köpürtmek için çakallık mı söz konusu?” diye sormuştum. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy aradı ve şöyle dedi: “Bu işin uzamasından memnun değiliz. O haberler bizden kaynaklanmıyor. Zaten sette de bir gerginlik yok. Yani çakallık falan yapmıyoruz.”
METİN ŞENTÜRK’ÜN KANATÇISINDAYDIM
Bazıları küçümser ama ben tavuk kanadını pek severim. Metin Şentürk’ün abisiyle birlikte Etiler’de açtığı “Kanatçı Dayı” adlı mütevazı mekândaki kanatlara ise resmen bayıldım!
Metin Şentürk’le ilgili beş şey söyleyeceğim:
BİR: Göründüğünden çok daha bilgili... İKİ: Göründüğünden çok daha esprili ve matrak... ÜÇ: Göründüğünden çok daha kendisiyle barışık...
DÖRT: Göründüğünden çok daha samimi... BEŞ: Göründüğünden çok daha derin...
Abisine gelince... Görmüş geçirmiş, ağır, oturaklı bir adam... Bir de süper mahcup... “Baba! Sen fena halde Russell Crowe’a benziyorsun” deyince... Metin Şentürk hemen atıldı: “Evet... Çok ekmeğini yiyor o benzerliğin.”
Ortam süper samimi ve sevecen... Tavuk kanatları mükemmel... Hijyen 10 numara... Fiyatlar öyle ehven ki enflasyonla mücadeleye katılmalarına bile gerek yok. Metin Şentürk gırgırı var. Müzik de var. Yahu ben size daha ne diyeyim?
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR