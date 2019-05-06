Gözler YSK’da kritik 24 saat başladı

İstanbul seçimlerinin kaderini belirleyecek olan son 24 saatin içine girdik. Gözler YSK’dan çıkacak karara çevrilmiş durumda. YSK’nın kararının çok önemli ekonomik ve siyasi sonuçları olacak. 2023 seçimlerini dahi YSK kararının ışığında yeniden değerlendirmek durumunda kalacağız. İstanbul seçimleriyle ilgili karar artık Türkiye’nin sınırlarını aşmış ve bir demokrasi sınavına dönmüş durumda.
Kritik saatler yaklaştıkça, siyasetin stresi artıyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Yüce Divan”la tehdit etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, YSK üyelerine “Kızılay’da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler” diye seslendi. “Bugüne kadar hep sustum. Artık yetti” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istedi. Erdoğan, “Ortada bir şaibe, bir yolsuzluk var. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa, başımız gözümüz üstüne deriz. Onu kabulleniriz” dedi.
Daha önce “İçimize sinse de sinmese de YSK’nın verdiği karara saygı göstereceğiz” diyen Erdoğan’ın son açıklaması bundan bir adım ileride, YSK’dan iptal kararının çıkmasını beklediği yönünde. Erdoğan’ın iki şapkası var. Biri Cumhurbaşkanı, diğeri AK Parti Genel Başkanı. Erdoğan, bu sözlerini AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla söylüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son 24 saatte İstanbul seçimleriyle ilgili olarak bir kez daha konuştu. “Parti olarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden yanayız” dedi. Cumhur ittifakından tam saha pres...
İstanbul meydan muharebesinin tam ortasında duran Yüksek Seçim Kurulu ise bugün saat 14.30’da toplanacak. YSK’nın ilçe seçim kurullarından talep ettiği bilgilerin sisteme girişi perşembe günü tamamlanmıştı. Siyasi partiler gerekli çalışmalarını yaptılar. İstanbul seçimleriyle ilgilenen YSK üyesi Nakiddin Buğday, ön incelemesini tamamladı. YSK’da ilk olarak müzakere yapılacak. YSK üyesi Nakiddin Buğday’ın sunacağı raporun ardından siyasi parti temsilcileri söz alıp görüşlerini açıklayacaklar. Mücadelenin AK Parti’nin YSK üyesi Recep Özel ile CHP’li üye Mehmet Hadimi Yakupoğlu arasında geçmesi bekleniyor. Ardından yapılan sunumlar ışığında değerlendirme sürecine geçilecek. Son olarak “karar oturumu”na geçilecek. Burada siyasi parti temsilcilerinin oy hakkı bulunmuyor. Nihai kararı YSK’nın 11 üyesi verecek. YSK kararlarının temyizi olmadığı için en geç bu gece yarısı ya da salı günü İstanbul seçimlerinin akıbeti belli olacak.
İKİ NOKTA
AK Parti İstanbul seçimlerinin iptalini isterken, “tam kanunsuzluk” talebini iki sütun üzerine inşa etmişti.
1- Kısıtlı seçmen.
2- Sandık kurullarının teşkili.
YSK’nın iddiaları ayrı ayrı değerlendirmesi bekleniyor. O nedenle adım adım gitmekte yarar var.
1- Yüksek Seçim Kurulu ara kararında 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılmasını istemişti. Bu sayıya zihinsel engelliler, mahkûmlar, ölüler adına oy kullananlar ve mahkeme kararı ile kısıtlı haline gelenler dahil.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kısıtlı seçmenler adına oy kullananların sayısının 776 olarak tespit edildiğini, bunun seçim sonuçlarını etkilemeye yetmeyeceğini ifade etti. Ama YSK’ya ulaşan gerçek sayının bu olup olmadığını bilmiyoruz.
2-Sandık kurullarının teşkili. AK Parti, 19 bin 623 sandık başkanı ve üyesinin kamu görevlisi olmayanlardan teşkil edildiği belirterek “organize usulsüzlük” iddiasında bulunmuştu. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Bu iş CHP’ye yarasın diye yapıldı” demişti.
DEMOKRASİ SINAVI
İlçe seçim kurullarının sandıkların teşkiliyle ilgili verdiği yanıtlar da YSK’ya ulaştı. Sanıyorum bugün YSK’da yapılacak olan tartışmanın ana omurgasını bu konu oluşturacak. Çünkü AK Parti’de ilçe seçim kurullarının ikna edici yanıtlar veremediği, “yuvarlak, geçiştirici ifadeler kullanıldığı” görüşü hâkim.
YSK, AK Parti’nin iptal talebini reddettiği takdirde İstanbul seçimleriyle ilgili belirsizlik ortadan kalkacak. Ama İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdiği takdirde yine sandık başında olacağız.
Çok çetin bir demokrasi sınavı ile karşı karşıyayız. Seçim tartışmasının rejim tartışmasına dönüşmesine izin vermeden, bu süreçten demokrasimizi güçlendirerek çıkmak zorundayız. Ama şurası bir gerçek ki YSK’nın kararıyla yeni bir siyasi iklimin içine gireceğiz.
Gözler YSK’da kritik 24 saat başladı
İstanbul seçimlerinin kaderini belirleyecek olan son 24 saatin içine girdik. Gözler YSK’dan çıkacak karara çevrilmiş durumda. YSK’nın kararının çok önemli ekonomik ve siyasi sonuçları olacak. 2023 seçimlerini dahi YSK kararının ışığında yeniden değerlendirmek durumunda kalacağız. İstanbul seçimleriyle ilgili karar artık Türkiye’nin sınırlarını aşmış ve bir demokrasi sınavına dönmüş durumda.
Kritik saatler yaklaştıkça, siyasetin stresi artıyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Yüce Divan”la tehdit etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, YSK üyelerine “Kızılay’da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler” diye seslendi. “Bugüne kadar hep sustum. Artık yetti” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istedi. Erdoğan, “Ortada bir şaibe, bir yolsuzluk var. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa, başımız gözümüz üstüne deriz. Onu kabulleniriz” dedi.
Daha önce “İçimize sinse de sinmese de YSK’nın verdiği karara saygı göstereceğiz” diyen Erdoğan’ın son açıklaması bundan bir adım ileride, YSK’dan iptal kararının çıkmasını beklediği yönünde. Erdoğan’ın iki şapkası var. Biri Cumhurbaşkanı, diğeri AK Parti Genel Başkanı. Erdoğan, bu sözlerini AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla söylüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son 24 saatte İstanbul seçimleriyle ilgili olarak bir kez daha konuştu. “Parti olarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden yanayız” dedi. Cumhur ittifakından tam saha pres...
İstanbul meydan muharebesinin tam ortasında duran Yüksek Seçim Kurulu ise bugün saat 14.30’da toplanacak. YSK’nın ilçe seçim kurullarından talep ettiği bilgilerin sisteme girişi perşembe günü tamamlanmıştı. Siyasi partiler gerekli çalışmalarını yaptılar. İstanbul seçimleriyle ilgilenen YSK üyesi Nakiddin Buğday, ön incelemesini tamamladı. YSK’da ilk olarak müzakere yapılacak. YSK üyesi Nakiddin Buğday’ın sunacağı raporun ardından siyasi parti temsilcileri söz alıp görüşlerini açıklayacaklar. Mücadelenin AK Parti’nin YSK üyesi Recep Özel ile CHP’li üye Mehmet Hadimi Yakupoğlu arasında geçmesi bekleniyor. Ardından yapılan sunumlar ışığında değerlendirme sürecine geçilecek. Son olarak “karar oturumu”na geçilecek. Burada siyasi parti temsilcilerinin oy hakkı bulunmuyor. Nihai kararı YSK’nın 11 üyesi verecek. YSK kararlarının temyizi olmadığı için en geç bu gece yarısı ya da salı günü İstanbul seçimlerinin akıbeti belli olacak.
İKİ NOKTA
AK Parti İstanbul seçimlerinin iptalini isterken, “tam kanunsuzluk” talebini iki sütun üzerine inşa etmişti.
1- Kısıtlı seçmen.
2- Sandık kurullarının teşkili.
YSK’nın iddiaları ayrı ayrı değerlendirmesi bekleniyor. O nedenle adım adım gitmekte yarar var.
1- Yüksek Seçim Kurulu ara kararında 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılmasını istemişti. Bu sayıya zihinsel engelliler, mahkûmlar, ölüler adına oy kullananlar ve mahkeme kararı ile kısıtlı haline gelenler dahil.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kısıtlı seçmenler adına oy kullananların sayısının 776 olarak tespit edildiğini, bunun seçim sonuçlarını etkilemeye yetmeyeceğini ifade etti. Ama YSK’ya ulaşan gerçek sayının bu olup olmadığını bilmiyoruz.
2-Sandık kurullarının teşkili. AK Parti, 19 bin 623 sandık başkanı ve üyesinin kamu görevlisi olmayanlardan teşkil edildiği belirterek “organize usulsüzlük” iddiasında bulunmuştu. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Bu iş CHP’ye yarasın diye yapıldı” demişti.
DEMOKRASİ SINAVI
İlçe seçim kurullarının sandıkların teşkiliyle ilgili verdiği yanıtlar da YSK’ya ulaştı. Sanıyorum bugün YSK’da yapılacak olan tartışmanın ana omurgasını bu konu oluşturacak. Çünkü AK Parti’de ilçe seçim kurullarının ikna edici yanıtlar veremediği, “yuvarlak, geçiştirici ifadeler kullanıldığı” görüşü hâkim.
YSK, AK Parti’nin iptal talebini reddettiği takdirde İstanbul seçimleriyle ilgili belirsizlik ortadan kalkacak. Ama İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdiği takdirde yine sandık başında olacağız.
Çok çetin bir demokrasi sınavı ile karşı karşıyayız. Seçim tartışmasının rejim tartışmasına dönüşmesine izin vermeden, bu süreçten demokrasimizi güçlendirerek çıkmak zorundayız. Ama şurası bir gerçek ki YSK’nın kararıyla yeni bir siyasi iklimin içine gireceğiz.