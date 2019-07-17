Babacan partisi için verilen tarih, Cemil Çiçek’ten açıklama

Abdullah Gül’ün Ali Babacan’ın başkanlığında kurduracağı partiyle ilgili ilginç bir süreç yaşanıyor.
Parti kurma çalışmaları hızlandırıldı. Yeni parti sadece kuruluşunda yer alacak isimlerden ibaret olmayacak. Bir buçuk-iki yıl sonrasına göre hazır olmasını istedikleri isimler var. Neden bir buçuk-iki yıl sonrası? Seçimlerin 2023’e kalmayacağını düşünüyorlar. Ağır topların bir kısmını seçim sürecinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyorlar. Seçimlere giderken yeni bir rüzgâr estireceğine inanıyorlar.
Bir “politika seti” ile kamuoyunun önüne çıkmayı hedefliyorlar. Ekonomiden dış politikaya, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme kadar uzanan bir yelpazede temel tercihlerini ortaya koyacaklar. Batı yanlısı bir politikayı tercih ediyorlar.
Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlelerini ölçmeye çalışıyorlar. Erdoğan, yapacağı hamlelerle süreçleri etkileme gücüne sahip. Erdoğan şu ana kadar Gül, Babacan ve Davutoğlu’na kırgın olduğunu söyledi. “Ümmeti böleceksiniz” çıkışını yaptı. Yeni parti kuracakların “tarih olacaklarını” iddia etti. Onları ihanetle suçladı. Görünen o ki, Erdoğan ile yeni parti kuracaklar arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak.
ÇİÇEK’İN İTİRAZI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’le görüşmesini aktardığım “Şimşek’e ekonominin başına geçmesi önerildi mi?” başlıklı yazıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak olan yeni partileri önemsiyor. Yüksek İstişare Kurulu’nu (YİK) oluşturarak Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi isimleri yanında tutmayı başardı” demiştim. Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek aradı. “Yüksek İstişare Kurulu’nun oluşturulması yeni bir konu değil. Başlangıcı 30 Ağustos 2015’tir. O zaman bazı arkadaşların parti kurma konusu yoktu” dedi. Cemil Çiçek, 1980 öncesinden gelen siyasi birikimiyle dikkate alınması gereken bir isim. ANAP’ın kuruluşuna, yükselişine ve çöküşüne tanıklık etmiş birisi. 90’lı yılları içinden yaşadı. Refah Partisi’nin kapatılmasını, AK Parti’nin doğuş sürecini iyi biliyor. Daha önemlisi Cemil Çiçek, yaşanan süreçlerden dersler çıkarmayı başarmış birisi. Çiçek, YİK’le ilgili süreci anlattı.
Konu ilk olarak Yüksek İstişare Kurulu olarak değil, Erdoğan’ın Çiçek’le çalışma isteği olarak gündeme geliyor. “7 Haziran 2015 seçimleri öncesiydi. Meclis Başkanlığı’ndan ayrılırken veda ziyaretleri yapıyordum. Sayın Cumhurbaşkanı’na 28 Mayıs 2015 tarihinde veda ziyaretine gittim. ‘Ne yapmayı düşünüyorsun’ dedi. ‘Devlette belli görevleri yapan insanlar açısından her işi yapamıyorsunuz. Benim en iyi yapacağım iş avukatlık. Ancak ben Adalet Bakanlığı yaptım. Böyle bir iş bana uymaz’ dedim. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı ‘Hele bakalım şu seçimler bir geçsin’ dedi.”
TARİH 30 AĞUSTOS
İşin ete kemiğe bürünmesi ise 30 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleşiyor.
“30 Ağustos günü saat 12’de Cumhurbaşkanı’nı makamında ziyaret ettim. Bu konu gündeme geldi. Bunun üzerine ‘Bazı Batı ülkelerinde devlette önemli görevlerde bulunmuş kişiler politika kurulu gibi kurullarda görevlendiriliyorlar. Benim için değil ama bu tür görevlerde bulunmuş başka arkadaşlar için böyle bir kurul oluşturulabilir’ dedim. Ben ayrılınca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’ya talimat vermiş. 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’nda Yüksek İstişare Üyeliği diye bir çalışma yapıldı.”
18 Ağustos 2018 tarihinde AK Parti’nin büyük kongresine Meclis başkanları da davet edilmişti. Erdoğan, kongrenin ardından çaya davet ettiği eski Meclis başkanlarına “Devlete hizmet ettiniz. Sizi başdanışman olarak değerlendirmek istiyorum” diye teklifte bulunuyor. Bunun üzerine Çiçek söz alıyor, “Bu arkadaşlar seçilmiş insanlar. Başmüşavirlik doğru olmaz. Size daha önce teklif etmiştim. Siz de Yüksek İstişare Üyeliği için bir çalışma yaptırmıştınız” diyor.
En son AK Parti’nin 5-7 Ekim tarihleri arasında Kızılcahamam’da yaptığı kampta gündeme geliyor. Erdoğan, kampa davet ettiği eski Meclis başkanlarına birlikte çalışma isteğini iletiyor. Bunun üzerine Cemil Çiçek, işin hukuki yönüyle ilgili çalışma yapıyor. Sonuçta Yüksek İstişare Kurulu ortaya çıkıyor.
Cemil Çiçek’in iki itirazı var.
1- “Kurulacak partilerin önünü kesmek için bu kurulları oluşturup Cemil Çiçek ve Bülent Arınç’ı yanında tuttu şeklindeki değerlendirmeleri yanlış buluyorum.”
2- “Devlette bu kadar önemli işleri yapmış insanların maaşı konuştuğu şeklindeki haberleri ise hakaret olarak sayarım.
Politik beklentisi olmayan ‘ak saçlıların’ deneyimlerinden ve iyi yetişmiş beyinlerin birikimlerinden yararlanmayı her zaman değerli buldum. Neden eski cumhurbaşkanlarından ‘özel elçi’ olarak yararlanılmaz sorusunu kendime çok sordum. Dilerim, Yüksek İstişare Kurulu yeni bir başlangıç olur.”
Babacan partisi için verilen tarih, Cemil Çiçek’ten açıklama
Abdullah Gül’ün Ali Babacan’ın başkanlığında kurduracağı partiyle ilgili ilginç bir süreç yaşanıyor.
Parti kurma çalışmaları hızlandırıldı. Yeni parti sadece kuruluşunda yer alacak isimlerden ibaret olmayacak. Bir buçuk-iki yıl sonrasına göre hazır olmasını istedikleri isimler var. Neden bir buçuk-iki yıl sonrası? Seçimlerin 2023’e kalmayacağını düşünüyorlar. Ağır topların bir kısmını seçim sürecinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyorlar. Seçimlere giderken yeni bir rüzgâr estireceğine inanıyorlar.
Bir “politika seti” ile kamuoyunun önüne çıkmayı hedefliyorlar. Ekonomiden dış politikaya, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme kadar uzanan bir yelpazede temel tercihlerini ortaya koyacaklar. Batı yanlısı bir politikayı tercih ediyorlar.
Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlelerini ölçmeye çalışıyorlar. Erdoğan, yapacağı hamlelerle süreçleri etkileme gücüne sahip. Erdoğan şu ana kadar Gül, Babacan ve Davutoğlu’na kırgın olduğunu söyledi. “Ümmeti böleceksiniz” çıkışını yaptı. Yeni parti kuracakların “tarih olacaklarını” iddia etti. Onları ihanetle suçladı. Görünen o ki, Erdoğan ile yeni parti kuracaklar arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak.
ÇİÇEK’İN İTİRAZI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’le görüşmesini aktardığım “Şimşek’e ekonominin başına geçmesi önerildi mi?” başlıklı yazıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak olan yeni partileri önemsiyor. Yüksek İstişare Kurulu’nu (YİK) oluşturarak Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi isimleri yanında tutmayı başardı” demiştim. Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek aradı. “Yüksek İstişare Kurulu’nun oluşturulması yeni bir konu değil. Başlangıcı 30 Ağustos 2015’tir. O zaman bazı arkadaşların parti kurma konusu yoktu” dedi. Cemil Çiçek, 1980 öncesinden gelen siyasi birikimiyle dikkate alınması gereken bir isim. ANAP’ın kuruluşuna, yükselişine ve çöküşüne tanıklık etmiş birisi. 90’lı yılları içinden yaşadı. Refah Partisi’nin kapatılmasını, AK Parti’nin doğuş sürecini iyi biliyor. Daha önemlisi Cemil Çiçek, yaşanan süreçlerden dersler çıkarmayı başarmış birisi. Çiçek, YİK’le ilgili süreci anlattı.
Konu ilk olarak Yüksek İstişare Kurulu olarak değil, Erdoğan’ın Çiçek’le çalışma isteği olarak gündeme geliyor. “7 Haziran 2015 seçimleri öncesiydi. Meclis Başkanlığı’ndan ayrılırken veda ziyaretleri yapıyordum. Sayın Cumhurbaşkanı’na 28 Mayıs 2015 tarihinde veda ziyaretine gittim. ‘Ne yapmayı düşünüyorsun’ dedi. ‘Devlette belli görevleri yapan insanlar açısından her işi yapamıyorsunuz. Benim en iyi yapacağım iş avukatlık. Ancak ben Adalet Bakanlığı yaptım. Böyle bir iş bana uymaz’ dedim. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı ‘Hele bakalım şu seçimler bir geçsin’ dedi.”
TARİH 30 AĞUSTOS
İşin ete kemiğe bürünmesi ise 30 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleşiyor.
“30 Ağustos günü saat 12’de Cumhurbaşkanı’nı makamında ziyaret ettim. Bu konu gündeme geldi. Bunun üzerine ‘Bazı Batı ülkelerinde devlette önemli görevlerde bulunmuş kişiler politika kurulu gibi kurullarda görevlendiriliyorlar. Benim için değil ama bu tür görevlerde bulunmuş başka arkadaşlar için böyle bir kurul oluşturulabilir’ dedim. Ben ayrılınca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’ya talimat vermiş. 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’nda Yüksek İstişare Üyeliği diye bir çalışma yapıldı.”
18 Ağustos 2018 tarihinde AK Parti’nin büyük kongresine Meclis başkanları da davet edilmişti. Erdoğan, kongrenin ardından çaya davet ettiği eski Meclis başkanlarına “Devlete hizmet ettiniz. Sizi başdanışman olarak değerlendirmek istiyorum” diye teklifte bulunuyor. Bunun üzerine Çiçek söz alıyor, “Bu arkadaşlar seçilmiş insanlar. Başmüşavirlik doğru olmaz. Size daha önce teklif etmiştim. Siz de Yüksek İstişare Üyeliği için bir çalışma yaptırmıştınız” diyor.
En son AK Parti’nin 5-7 Ekim tarihleri arasında Kızılcahamam’da yaptığı kampta gündeme geliyor. Erdoğan, kampa davet ettiği eski Meclis başkanlarına birlikte çalışma isteğini iletiyor. Bunun üzerine Cemil Çiçek, işin hukuki yönüyle ilgili çalışma yapıyor. Sonuçta Yüksek İstişare Kurulu ortaya çıkıyor.
Cemil Çiçek’in iki itirazı var.
1- “Kurulacak partilerin önünü kesmek için bu kurulları oluşturup Cemil Çiçek ve Bülent Arınç’ı yanında tuttu şeklindeki değerlendirmeleri yanlış buluyorum.”
2- “Devlette bu kadar önemli işleri yapmış insanların maaşı konuştuğu şeklindeki haberleri ise hakaret olarak sayarım.
Politik beklentisi olmayan ‘ak saçlıların’ deneyimlerinden ve iyi yetişmiş beyinlerin birikimlerinden yararlanmayı her zaman değerli buldum. Neden eski cumhurbaşkanlarından ‘özel elçi’ olarak yararlanılmaz sorusunu kendime çok sordum. Dilerim, Yüksek İstişare Kurulu yeni bir başlangıç olur.”