Hurmalı Enerji Topları | Mucize Lezzetler
Hurmalı Enerji Topları
Malzemeler:
- 10 adet hurma
- 1 su bardağı Fındık
- 2 yemek kaşığı yulaf kepeği
- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
- 1 yemek kaşığı kakao
Süslemek için;
- Fındık
- Kakao
- Antep fıstığı
- Hindistan cevizi
Yapılışı:
- Hurmalar 5 dakika sıcak suda bekletilir.
- Arçelik Eternity Doğrayıcı içine yumuşamış hurma, fındık, yulaf kepeği, Hindistan cevizi, kakao eklenir. Kıvama gelene kadar karıştırılır.
- Hamur haline gelen karışımdan parça parça alınıp yuvarlanır.
- Fındık, kakao ya da antep fıstığına batırılır.