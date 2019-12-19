MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle'a erişim sorunu mu yaşanıyor? Google çöktü mü, neden açılmıyor?
GeriTeknoloji Google'a erişim sorunu mu yaşanıyor? Google çöktü mü, neden açılmıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.12.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Google'a erişim sorunu mu yaşanıyor? Google çöktü mü, neden açılmıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Google'a erişim sorunu mu yaşanıyor? Google çöktü mü, neden açılmıyor?

Google servislerinde ve arama motorunda yaşanan sorunun ardından internet kullanıcıları Google çöktü mü, Google neden açılmıyor sorularının cevapları arandı. Yaşanan sorunun ardından servislerin tekrar çalışması ile birlikte şuan için sorun görülmüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.

Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Google servislerine sabah saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca erişim sağlanamadı. Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında normale döndü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'da paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."

Googlea erişim sorunu mu yaşanıyor Google çöktü mü, neden açılmıyor

Google servislerinin çökmesinin ardından sosyal medyada gündem Google oldu. Twitter kullanıcıları Google'ın erişim sorunu yaşamasının ardından bu yorumları yaptılar.

İşte sosyal medyada yapılan o yorumlar;

mert
@mertdicen

Sizde de internet yavaş mı Google, youtube girmiyor

Turuncu ve huysuz şirin
@turuncu_sirin

Şuan sadece Türkiye'de değil Dünya çapında Google hizmetlerine erişilemiyor.

Gmail

Weiser
@weiserberg

Google çeviri çöktü herhalde

Turkish Market
@kamerknc

Türkiye genelinde internet kullanıcıları Google servislerine erişim sorunu yaşıyor.

Youtube, Gmail gibi internet sitelerine girmeye çalışan kullanıcılar, sunucu hatasıyla karşılaşıyor.

Yunus Emre Çalık
@yunusemrecalik

Google servislerine 4 ülkede daha erişim sağlanamıyormuş..

Oppo Reno 2Z incelemesiÇinli teknoloji üreticisi Oppo'nun Reno 2 serisi telefonlarının arasında en uygun fiyatlı modeli olan Reno 2Z, buna karşın üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Pop-up kamerasıyla ekranı tamamen kullanıcıya bırakan Reno 2Z'yi yakından inceliyoruz.(Sponsorlu içerik)
daha fazla video için

 

Gmail neden açılmıyor Gmailda sorun mu var
Gmail neden açılmıyor? Gmail'da sorun mu var?
Youtube neden açılmıyor Youtubea neden girilmiyor
Youtube neden açılmıyor? Youtube'a neden girilmiyor?
İnternet çöktü mü İnternet neden yavaş
İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş?
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle