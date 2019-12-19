Google'a erişim sorunu mu yaşanıyor? Google çöktü mü, neden açılmıyor?

Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Google servislerine sabah saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca erişim sağlanamadı. Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında normale döndü.



RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'da paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."





Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.



Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.



USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.



Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 19, 2019

Google servislerinin çökmesinin ardından sosyal medyada gündem Google oldu. Twitter kullanıcıları Google'ın erişim sorunu yaşamasının ardından bu yorumları yaptılar.

İşte sosyal medyada yapılan o yorumlar;

mert

@mertdicen

Sizde de internet yavaş mı Google, youtube girmiyor

Turuncu ve huysuz şirin

@turuncu_sirin

Şuan sadece Türkiye'de değil Dünya çapında Google hizmetlerine erişilemiyor.

Gmail

Weiser

@weiserberg

Google çeviri çöktü herhalde

Turkish Market

@kamerknc

Türkiye genelinde internet kullanıcıları Google servislerine erişim sorunu yaşıyor.

Youtube, Gmail gibi internet sitelerine girmeye çalışan kullanıcılar, sunucu hatasıyla karşılaşıyor.

Yunus Emre Çalık

@yunusemrecalik

Google servislerine 4 ülkede daha erişim sağlanamıyormuş..