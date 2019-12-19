İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş?

İnternete bağlantı sorunu yaşanıyor. Google, Gmail ve YouTube erişim problemi ardından internete girmekte de sorun yaşayan vatandaşlar, bu durumun nedenini merak ediyor. WhatsApp ve Facebook uygulamalarına erişim sağlayan kullanıcılar, Google üzerinden araştırma yapamıyor.

Internet’in yavaşlama nedeni farklı sebeplerden kaynaklı olabilir. Öncelikle Instagram ve WhatsApp uygulamalarının yavaş çalışması, sizin internetinizin bağlantı hızının düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunun yanı sıra siber saldırı olabilir.

İnternet bağlantısıyla ilgili problemin neden kaynaklandığına dair henüz bir açıklama gelmedi.



