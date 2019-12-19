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Gmail neden açılmıyor? Gmail'da sorun mu var?
Mail adreslerine ulaşmak isteyen kullanıcılar az önce yaşanan bir problemin ardından gmail hesaplarına erişemedi. Bu problemin ardından Gmail neden açılmıyor sorusunun cevabı internette cevap aramaya başladı. Peki Gmail neden bir süre açılmadı?
Gmail'in açılmaması ile birlikte kullanıcılar mail hesaplarını bir süre kullanamadı. Google'da yaşanan problem nedeniyle, Google servisleri de bir süre problem yaşadı.
Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında giderildi. Google'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Oppo Reno 2Z incelemesiÇinli teknoloji üreticisi Oppo'nun Reno 2 serisi telefonlarının arasında en uygun fiyatlı modeli olan Reno 2Z, buna karşın üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Pop-up kamerasıyla ekranı tamamen kullanıcıya bırakan Reno 2Z'yi yakından inceliyoruz.(Sponsorlu içerik)
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