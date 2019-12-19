Gmail neden açılmıyor? Gmail'da sorun mu var?

Gmail'in açılmaması ile birlikte kullanıcılar mail hesaplarını bir süre kullanamadı. Google'da yaşanan problem nedeniyle, Google servisleri de bir süre problem yaşadı.

Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında giderildi. Google'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.











