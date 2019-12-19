MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGmail neden açılmıyor? Gmail'da sorun mu var?
GeriTeknoloji Gmail neden açılmıyor? Gmail'da sorun mu var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.12.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Gmail neden açılmıyor? Gmail'da sorun mu var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gmail neden açılmıyor? Gmail'da sorun mu var?

Mail adreslerine ulaşmak isteyen kullanıcılar az önce yaşanan bir problemin ardından gmail hesaplarına erişemedi. Bu problemin ardından Gmail neden açılmıyor sorusunun cevabı internette cevap aramaya başladı. Peki Gmail neden bir süre açılmadı?

Gmail'in açılmaması ile birlikte kullanıcılar mail hesaplarını bir süre kullanamadı. Google'da yaşanan problem nedeniyle, Google servisleri de bir süre problem yaşadı.

Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında giderildi. Google'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Oppo Reno 2Z incelemesiÇinli teknoloji üreticisi Oppo'nun Reno 2 serisi telefonlarının arasında en uygun fiyatlı modeli olan Reno 2Z, buna karşın üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Pop-up kamerasıyla ekranı tamamen kullanıcıya bırakan Reno 2Z'yi yakından inceliyoruz.(Sponsorlu içerik)
daha fazla video için




False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle