Youtube erişim sorunu: Youtube neden açılmıyor? Youtube'a neden girilmiyor?

Youtube çöktü mü ve neden girilmiyor sorusu, yaşanan giriş sorunu dolayısıyla birçok kullanıcının araştırdığı konu olmaya başladı. Google servisleri arasında yer alan Youtube'a neden girilemediği ve neden açılmadığı pek çok vatandaşın gündemini oluşturdu. Peki, Youtube neden açılmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Youtube neden yavaş ve neden girilmiyor sorusu, öğle saatlerine doğru birçok vatandaşın gündemini oluşturdu. Youtube aracılığıyla video içeriklerine ulaşmak isteyen birçok kişi, sayfanın açılmaması dolayısıyla Youtube neden açılmıyor sorusuna cevap aramaya başladı.

Youtube'un genel servis problemi dolayısıyla erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor.

Google yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BTK BAŞKANI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.

YOUTUBE GOOGLE'IN DEVRALMASININ ARDINDAN İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜRELİ ÇÖKTÜ

Youtube'ın merkezi Amerika Birleşik Devletleri'deki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır. Günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyetine devam etmektedir. Site, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkanı sunmaktadır. Medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak; Video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

Youtube, Google'ın satın almasının ardından ilk kez bu kadar uzun süreli çökme yaşadı.

YOUTUBE'IN ÇÖKMESİ SOSYAL MEDYADA YANKILANDI

@SerifeCengiz07

#Google ve #YouTube bile çöküyosa vay halimize çöküşümüz yakındır

@samiolojii

Ben Google ile Youtube’a rahatça ulaşabiliyorum. Android telefonlarda sıkıntı olabilir

@alionurben

#Google , #YouTube , #Gmail çöktüğüne göre yatıp uyuyabiliriz

@CIsdeger

Hayırdır niye çöküyorsunuz sayın #Google ve YouTube kendinize gelin.



@suleymanerense1

#gunaydin abiler, ablalar #google erişiminde Türkiye ve Japonya da sıkıntılar varmış, ben #youtube a giremedim. Sorunu nerede aramalıyım