Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>GÜNTEKİN ONAY>Radikal hamleler şart
"Güntekin Onay" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Güntekin Onay" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Güntekin Onay

Güntekin Onay

Radikal hamleler şart

23 Ocak 2020

Güntekin Onay yazdı...

Erzurumspor'dan 2 maçta 6 gol yiyerek elenmenin izahı olamaz. Beşiktaş’ın saha içi-dışı her yeri sorunlu. Ekonomik, psikolojik çöküş sonunda sahaya da yansıdı, kötü sonuçlar üst üste gelirken, kimse bu gidişata ‘Dur’ demedi.

BEDEL ÖDENMELİ

Büyük takım refleksinin tamamen yitirilmiş olması en acısı. Beşiktaş gibi büyük camialarda bu tip gidişatlarda sorumlu olanlar bir şekilde bedel ödemelidir. Bu oyuncu, teknik adam, yönetici hatta Başkan bile olabilir. Futbol adına aylardır hiçbir varlık gösteremediği halde Diaby hala sahadaysa, her maç hatalı goller yediği halde Karius oynuyorsa, 2.5 yıldır topa ayağını sürmeyen Oğuzhan sahaya çıkıyorsa, yenilgiler sonrası hiçbir şey olmamış gibi tepkisizlik ve duyarsızlık haftalar geçtikçe devam ediyorsa, bu yaşanan tablo kaçınılmazdır. Beşiktaş ve muadili kulüplerde forma bu kadar ucuz değil, olmamalı. Sayın Ahmet Nur Çebi fokurdayan kazanın kaynamasına izleyici kaldı. Şimdi bu yangını bakalım nasıl söndürecek? Takımın tecrübeli 4-5 oyuncusu ile acilen görüşülüp bir çıkış yolu aranmalı.

ORTADA SORUN BÜYÜK

Oyuna gelince, ilk saniyelerde yenen gol telaş getirse de Beşiktaş’ın baskısı Burak’ın da oyuna girmesiyle 2-1’i getirmeye yetti fakat 2-2’den sonra ki telaş Beşiktaş’a yakışmadı. Dün orta alanda sorun büyüktü. Alanları parselleyemediler, Erzurum’a nitelikli baskı yapmayıp çok fazla topla oynama imkanı verdiler. Hep yazıyorum söylüyorum, Bazı isimler bırakın Beşiktaş seviyesini, süper lig düzeyinde bile değil. Beşiktaş bu girdaptan çıkmak için radikal hamleler yapmalı. Erzurumspor 2 maçı da hak etti. Kocaman bir alkış Dadaşlara...

X
GÜNTEKİN ONAY GÜNTEKİN ONAYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Gözden kaçanlarRauf TAMERGözden kaçanlar23.01.2020
Instagram’da kendinizi nasıl tanıtırsınızSinem VuralInstagram’da kendinizi nasıl tanıtırsınız23.01.2020
Mutlu, Cesur ve Ender Bir SelenaHikmet DemirkolMutlu, Cesur ve Ender Bir Selena23.01.2020
Mükemmel diktatör bakın nasıl yaratıldıErtuğrul ÖZKÖKMükemmel diktatör bakın nasıl yaratıldı23.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.