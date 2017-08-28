Son dakika... Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı...

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın otele ve odaya giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'taki otele ve odaya giriş anı kameralara yansıyor. Görüntülerde Filiz Aker'in de odaya girişi yer alıyor.
Şaşmaz'ın kapıda beklediği, ardından kapının açıldığı görülüyor.
Kapıyı Filiz Aker'in açtığı anlaşılıyor.
Aker, cinayetten kısa süre önce otelin kafesinde yeğeni Dora Ercan ile buluşmuştu.
Dora Ercan'ın anlatımına göre kafedeki buluşma sırasında gelen telefon üzerine Aker uzaklaştı, bir süre konuştuktan sonra masaya geri döndü.
Yeğenine, "Bir paket geldi, odama çıkıp döneceğim" deyip kafeden ayrılan Aker geri dönmeyince Dora Ercan odaya çıktı ve iki ismi ölü olarak bulunca güvenliğe haber verdi.