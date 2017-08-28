Son dakika... Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı...

İstanbul, Conrad Otel'de Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın otele ve otel odasına girişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aker, Şaşmaz'ı 4 kurşunla öldürdükten sonra intihar etmişti. Videoda Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ayrı ayrı odaya girdikleri görülüyor. Cinayet ve intihar sonrası güvenlik görevlilerin odaya gelişi de videoda var.

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın otele ve odaya giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'taki otele ve odaya giriş anı kameralara yansıyor. Görüntülerde Filiz Aker'in de odaya girişi yer alıyor. Şaşmaz'ın kapıda beklediği, ardından kapının açıldığı görülüyor. Kapıyı Filiz Aker'in açtığı anlaşılıyor. Aker, cinayetten kısa süre önce otelin kafesinde yeğeni Dora Ercan ile buluşmuştu. Dora Ercan'ın anlatımına göre kafedeki buluşma sırasında gelen telefon üzerine Aker uzaklaştı, bir süre konuştuktan sonra masaya geri döndü. Yeğenine, "Bir paket geldi, odama çıkıp döneceğim" deyip kafeden ayrılan Aker geri dönmeyince Dora Ercan odaya çıktı ve iki ismi ölü olarak bulunca güvenliğe haber verdi.











