Son dakika: Vatan Şaşmaz cinayetinin ardından Filiz Aker'in hayatında dikkat çeken olaylar

Tüm Türkiye'yi sarsan Vatan Şaşmaz cinayetinin ardından eski manken Filiz Aker'in hayatı en çok merak edilen konulardan biri oldu. Filiz Aker, 90'lı yıllarda oynadığı filmler ve katıldığı defilelerin yanı sıra olaylı hayatıyla da gazete manşetlerindeydi. Aker, yasak aşkı ve kaçırılmasıyla bir çok kez gündeme geldi.

KAÇIRILDIĞI OTOMOBİLDEN ATLADI

Manken Filiz Aker ve Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Eda Eren 1990 yılında aynı gün kaçırılmak istendi.

Etiler'deki evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçak zoruyla kaçırılmak istenen Aker, Kilyos yolunda hareket halindeki otomobilden atlayarak yaralanmış ve bir taksi şoförü tarafından hastaneye götürülmüştü.









'CANIMI ZOR KURTARDIM'

Aker, yaptığı açıklamada 'Bu kişinin amacı soygun değildi, canımı zor kurtardım' demişti. Bu olaydan bir saat sonra da ablası Eda Eren, çalıştığı gazinodan kaçırıldı. Eren, 'Sarıyerli Fethi' olarak bilinen Fethi Müftüoğlu'nun adamları tarafından kaçırıldığını öne sürmüştü.

FİLM ÇEKİMLERİNDE BURNU KIRILDI

Yine 1990 yılında 'Sürgün' filminin çekimlerinde bir kangal köpeğin saldırısına uğrayan Aker'in, rol arkadaşı Berhan Şimşek'in elindeki tüfeğin dipçiğinin burnuna çarpması sonucu burnu kırılmıştı.







OLAYLI AŞK: ŞEMSİ DENİZER...

Sonraki yıllarda katıldığı defileler ve oynadığı filmlerle haberlerde boy gösteren Filiz Aker, 1993 yılında yine olayların göbeğindeydi.

Filiz Aker, Maden-İş Sendikası Başkanı'yken Zonguldaklı kömür işçileriyle Ankara'ya doğru yürüyüşe geçen ve kamuoyunda 'Yerli Walesa' adıyla ün yapan Şemsi Denizer ile yakalandı. Maksim Gazinosu'ndaki galaya katılan çift flaşlar patlayınca tehditler yağdırdı.

'ŞEMSİ ABİ BENİ ÇOK ÜZDÜ'

Şemsi Denizer'in sevgilisi olduğu öne sürülen Filiz Aker, evinde yaptığı basın toplantısında 'Onu bir abi, bir dost olarak görürdüm. Aramızda duygusal bir yakınlık hiçbir zaman olmadı' demişti.







EVİNİN ÖNÜNDE PUSU KURULDU

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden-İş Başkanı Şemsi Denizer ise 1999 ylında eski koruması tarafından Zonguldak'taki evinin önünde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. ‘Yerli Walesa’ lakaplı Şemsi Denizer'i öldüren Cengiz Balık'ın, sendikacının bir dönem korumalığını yaptığı ortaya çıkmıştı. Denizer'in yakından tanıdığı katiline "Kaç para aldın?" bağırdığı iddia edilmişti. Balık'ın kiralık katil olduğu iddia edilmişti.

2011'DE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Bu olayların ardından Vatan Şaşmaz cinayetiyle tekrar gündeme gelen Filiz Aker'in 2009 yılında aşk yaşadığı Vatan Şaşmaz'ı takıntı haline getirdiği, platonik aşk beslediği öne sürüldü. Aker'in karşılık alamaması üzerine ise 2011 yılında ilaçla intihara teşebbüs ettiği öne sürülüyor.

















