Son dakika: Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü

Beşiktaş'ta ünlü bir otelde Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü. Aker daha sonra intihar etti. Aker'in Şaşmaz'dan 3 dakika önce odaya girdiği, Şaşmaz'ın odaya girmesinden sonra olayın yaşandığı belirlendi.

Şaşmaz'ın sırtından vurulduğu, Aker'in de başına ateş açarak intihar ettiği tespit edildi.

Polisin ilk belirlemelerine göre Aker, Vatan Şaşmaz'ın sırtına 4 kurşun sıkıyor. Şaşmaz'ın kaçmaya çalışırken vurulduğu değerlendiriliyor.

Otel odasının Filiz A. adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.



AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR: FİLİZ AKER 1 YADIR OTELDE KALIYOR

İlık gelen belirlemelere göre Vatan şaşmaz'ı öldüren ve daha sonra intihar eden Filiz Aker'in yaklaşık bir aydır aynı otelde kaldığı ortaya çıktı. Aker, Green Card sahibi ve ABD'de yaşıyor. 1963 doğumlu Aker'in ruhsatlı silahı olduğu ve olayın da bu silahla gerçekleştiği tahmin ediliyor.



Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgilere göre de Filiz Aker akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir telefon alıyor. Daha sonra odaya çıkıyor. Bir süre haber alınamayınca arkadaşları odaya çıkıyor ancak kapı açılmıyor. Otel görevlilerinin kapıyı açmasıyla gerçek ortaya çıkıyor.



POLİS EKİPLERİNİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan polis ekiplerinin oteldeki incelemeleri sürüyor. Edinilen bilgilere göre Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cesetleri halen otelde bulunuyor.













VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga’lıdır. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini vermiş. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlamış. Babasının adı Süleyman Şaşmaz, annesinin adı Safiye’dir. Anne babası 1984 yılında boşanmış olan Vatan Şaşmaz anne ve dedesi ile oturmaktadır. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı.

Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı Askerliğini Şırnak’da yaptı.

Erkeklere özel kültür, sanat, yaşam, magazin üzerine “Erkekler Kulübü” adlı bir programı yazdı. Kanal 6'ya sundu. 1998 yılında başladığı programın 13. bölümünü çekerken 17 Ağustos depremi oldu. Depremden hemen bir gün sonra canlı yayına çıkmak zorunda kaldı. 75 programdan sonra 2000 yılında ATV'ye geçti. Sabah Keyfi'ni sunmak için atv'den teklif geldi.

Melike Öcalan ve Vatan Şaşmaz birlikte sabah şekeri oldular. Uzun süre (875 bölüm) sabah programı sundu. 'Özel Hat' programıyla Magazin Gazetecileri Derneği'nin 'En İyi Erkek Sunucu' ödülünü aldı. 4 yıl sabah programı ve 9 yıl magazin programı sunan Vatan Şaşmaz, 10 yıl Çocuklar Duymasın dizisinde oynadı ve onlarca bölüm yarışma programı sundu, birçok reklam filminde oynadı. Vatan Şaşmaz aynı zamanda etkinlik, festival, protokol programları ve ödül törenlerinde MASTER OF CEREMONY olarak çalışmaya devam ediyor.

2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisindeki 'Engin' rolüyle oyunculuğa başladı. Televizyonda sunuculuk yaptı.

2002 - 2004 yılları arasında yılında Birol Güven’in dizisi “Çocuklar Duymasın” adlı dizide Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil, Demet Tuncer ile birlikte rol almıştır.

2012 yılında sadece İEET'ye bağlı ulaşım araçlarında izlenebilen bir Metrobüs reklam filminde oynadı.

Vatan Şaşmaz, 14 Temmuz 2011 tarihinde Nurşen Kocayaş ile New York'da konsoloslukta evlendi. 10 Ocak 2014 tarihinde Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşandı. 11 Eylül 2015 tarihinde mimar Yasemin Adalı ile evlendi.



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