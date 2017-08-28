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    Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in son görüntüleri - Neden bu kararı aldık?

    hürriyet.com.tr
    28 Ağustos 2017 - 17:41Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 17:44

    Eski manken Filiz Aker, ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı İstanbul’da bir otel odasında öldürdükten sonra intihar etti. Türkiye’yi sarsan gelişmeleri Hürriyet anbean aktarıyor. Cenazelerin otel odasında bulunduğu anları gösteren korkunç videoyu ise yayın ilkelerimiz gereği yayınlamıyoruz.

    İhlas Haber Ajansı korkunç görüntüleri az önce servis etti. 

    Birçok haber sitesi, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in cenazelerinin otel odasında bulunduğu anları gösteren kanlı görüntüleri yayınladı.

    Hatta bazı gazeteler görüntüleri Facebook hesaplarına da yükledi.

    hürriyet.com.tr ise yayın ilkeleri gereği bu videoyu kullanmıyor.

    Doğan Medya Grubu’nun Yazılı Medya Yayın İlkeleri’nin 19. maddesinde C bendi şöyle diyor:

    Cesetleri yakın plan gösteren, kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler kullanılamaz.”

    Türkiye, acı olayı dün akşam hürriyet.com.tr'den öğrenmişti.

    Bundan sonra da kamuoyunu ilgilendiren tüm gelişmeler, evrensel gazetecilik kuralları ve Doğan Yayın İlkeleri çerçevesinde hürriyet.com.tr'de yayınlanmaya devam edecek.

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    Etiketler: Vatan Şaşmaz , Filiz Aker , Cinayet
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