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    Filiz Aker'le ilgili şok detay: Parti düzenleyip herkesi öldüreceğim

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    28 Ağustos 2017 - 13:54Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 14:23

    Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker’in cenazesini ismini açıklamak istemeyen bir yeğeni aldı.

    Adli Tıp Kurumu’na gelen Aker’in yeğeni “Halamdan böyle bir şey bekliyorduk. Ama Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmedik. Bize bir parti düzenleyip herkesi öldürdükten sonra intihar edeceğini söylemişti. Öyle bir şey yapacağım ki herkes bizi konuşacak demişti. İlk anlattığında şaka yaptığını düşündüm. Ancak dediklerini yaptı. Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmiyorduk. Psikolojik bir rahatsızlığı yoktu.

    Herhangi bir tedavi görmüyordu. Halamın cenazesini Perşembe ya da Cuma günü defnedeceğiz. Cezaevinde bir yakınımız var. Onun izinle çıkmasını bekliyoruz. Bu nedenle defin işlemini de bekleteceğiz” dedi.

    Aker’in yeğeni daha sonra Adli Tıp Kurumu’na girerek cenazeyi aldı. Cenaze Kartal’da bulunan gasilhaneye götürüldü.



    Filiz Akerle ilgili şok detay: Parti düzenleyip herkesi öldüreceğim


    Filiz Akerle ilgili şok detay: Parti düzenleyip herkesi öldüreceğim


    Filiz Akerle ilgili şok detay: Parti düzenleyip herkesi öldüreceğim


    Filiz Akerle ilgili şok detay: Parti düzenleyip herkesi öldüreceğim


    Filiz Akerle ilgili şok detay: Parti düzenleyip herkesi öldüreceğim


    Filiz Akerle ilgili şok detay: Parti düzenleyip herkesi öldüreceğim

     

    Etiketler: Filiz Aker , Vatan Şaşmaz , cinayet
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