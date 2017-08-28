Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan her şeyi anlattı

Program boyuncu gözyaşlarını tutamayan Dora Ercan, teyzesinin daha öncede intihara kalkıştığını söyledi.
İşte o açıklamalar:
*Allah bize sabır versin. Aralarında hiçbir ilişki yoktu.
*Teyzemle Vatan'ın ilikişisi yıllar öncesine dayanıyor. Aynı rezidansta otururuyorlardı. Vatan askere gitmeden önce ilişkileri vardı.
*Ben de bir zamanlar teyzemde kalıyordum. Karşılaştığımız özel geceler, davetler oluyordu.
*Teyzem Vatan'la evlenmeyi hep çok istedi. Saplantı derecesindeydi.
*Ayrılıkları dostluğa dönüştü. Görüşüyorlardı ama ilişkileri yoktu.
*Teyzem birkaç kez intiharı denedi. Bir seferinde onu ben kurtardım.
*Borsada çok yüksek para kaybetti.
*Teyzem karıncayı bile incitmeyecek bir insandı. Teyzemin bir erkeğe para vereceğini zannetmiyorum.
*Dünden bir gün önce. Ben 'yurtdışına çıkacağım' dedi. 'Bodrum'a da gidebilirim' dedi. Çelişkili konuşuyordu.
*Teyzem 1,5 yıldır o otelde kalıyordu. Hatta ben o otelden gelin çıktım.
*Teyzem dün beni aradı, 'sana vereceklerim var. Onları al annene götür' dedi. Bizi kahvaltıya çağırdı.
*R katında brunch yapılan bir yer vardı oraya gittik.
*1 saat oturup kalkarız diye düşündük, baktık ki teyzemin durumu gerçekten kötü. Oturduk. Sonra teyzem içmeye başladı.
*'Ah bugün çok mutluyum', 'hayat çok güzel' falan deyip duruyordu.
*Konuşmaya başladı. 'Amerika'ya gideceğim', 'Miami'ye de gelin' dedi bize.
*Birkaç saat oturduk. Saat 16.00-17.00 oldu.
*'Bana bir şey verecektin anneme götürmem için' dedim, 'onu taksiyle gönderdim' dedi.
*Telefonu çaldı, bizden uzaklaşarak konuştu. Gitti geldi.
*'Siz burda oturun, rahatınıza bakın. Ben bi yukarı çıkacağım. Biraz işim var. Bir arkadaşım gelecek, paket bırakacak' dedi.
*'Gelmeyeceksen biz gidelim' dedim. 'Yok yok geleceğim' dedi.
*Teyzem garip bir insandı. Birkaç ay önce kendi mezarını yaptırdı.
*Aile kabristanı yaptırdı. Annemle dayımınkini de yaptırdı.
*Mezarları Tuzla'da.
*Vatan'ın yaşadığı ölüm çok ağır.
*Vatan çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Sevilen bir insandı. aynı camiadayız. Nur içinde yatsın. Eşi hamileymiş...
*Allah eşine, ailesine sabır versin.
*Bir ara ilaç kullanıyordu. Yoğun bir antidepresan değildi ama. Uykusuzluk için kullandığı ilaçlardı.
*Amerika'da evi vardı teyzemin. Oradaki evini sattı, sonra buraya geldi.
*Teyzem bana yatarımlarından çok bahsetmezdi.
*Yaklaşık 10 yıldır İranlı bir işadamıyla imam nikahlı beraberliği vardı. Teyzemin Amerika'daki evini ve mücevherlerini o aldı.
*Teyzem Vatan'ın yönlendirmesiyle borsaya girdi de, onunyüzünden para mı kaybetti bilmiyorum.
*Bu kadın çalışmıyor, borsada para kaybetti bu otelde nasıl kalıyor diye düşünüyordum.
*Teyzem lüks yaşamayı severdi. Heralde parasının son kuruşuna kadar otelde kalacak sonra da kafasına sıkacak diye düşünüyordum.
*Teyzem otelde indirimli kalıyordu, devamlı müşterisi olduğu için.
*Teyzemi aradım. 'Geliyor musun' dedim. 'Geliyorum, az bir şey kaldı' dedi.
*15-20 dk sonra tekrar aradım. 17.45 civarı 'yarım saate ordayım' dedi. 18,15'te tekrar aradım, telefonu kapalı.
*18,30 civarı ben yukarı çıktım. Kapıyı çaldım, açılmadı.
*Aşağıya indim, otelin telefonundan aradım. Çalıyor çalıyor açan yok.
*Eşime söyledim. Resepsiyona gittik. 'Teyzemin tansiyonu var, birazda alkol aldı odaya çıkmam lazım. Yardım eder misiniz' dedim.
*Görevli anahtar veremem,ben geleyim dedi. Yukarı çıktık. Üst kapı kapalıydı.
*Elim ayağım titriyo ama teyzemi göreceğim diye kötüyüm.
*Yukarıdaki kilit takılı. İçerden kapalı olduğu için açılmıyor.
*İkinci görevli geldi, açtı kapıyı.
*Yerde kırmızı gömlekli, kotlu bir erkek yatıyordu. Yüzünü görmedim ama 'bu Vatan' dedim..
*Çünkü teyzem Vatan dışında kimseye bunu yapmaz. Ben gideceğim, onu da götüreyim dedi bence...
*'Vatan gelip beni alacak, ben de bu otelden gelin çıkacağım' diyordu.
*Vatan kapıya yakındı. Kapı açılmayacak gibiydi. Gördük, eşimle birbirimize baktık 'Vatan bu' dedik.
*Vatan içerde, teyzem yok. Görevli içeri girdi. Teyzem nerde dedim, yok dediler. Meğerse yatakta yatıyomuş ama ben yeğeniyim diye bana söylememiş.
*Polis geldi, bizi aşağıya indirdiler. Ambulans geldi. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. Ben hala bilmiyorum teyzem öldü mü, yaşıyor mu, kaçtı mı?
*Atraksiyonu severdi teyzem. Fotoğraf çektirmeyi severdi. Bibloyla resim çektirsin, silahla resim çektirsin...
*Silahı olduğunu bilmiyordum.
*Sevilay, teyzemi borsacı biriyle tanıştırmış. O zaman da parasını kaybetti. Bu durumdan Sevilay'ı sorumlu tutuyodu.
*Ne acı ki, sevdiğim bir arkadaşımın cenazesine gidemeyeceğim
*'Eğer teyzem Vatan'ı vurup kaçtıysa, kesin Sevilay'ı öldürmeye gidiyor' dedim.
*Sümer Bayer benim dayım. Uzun yıllardır cezaevindeydi. Teyzemle birbirlerine çok düşkündüler. Benden sonra ona en yakın olan insandı.
Vatan Şaşmaz'ı öldürdüğü iddia edilen Filiz Aker kim? İşte o fotoğraf
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün