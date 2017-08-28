Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan her şeyi anlattı

Program boyuncu gözyaşlarını tutamayan Dora Ercan, teyzesinin daha öncede intihara kalkıştığını söyledi.

İşte o açıklamalar:

*Allah bize sabır versin. Aralarında hiçbir ilişki yoktu.

*Teyzemle Vatan'ın ilikişisi yıllar öncesine dayanıyor. Aynı rezidansta otururuyorlardı. Vatan askere gitmeden önce ilişkileri vardı.

*Ben de bir zamanlar teyzemde kalıyordum. Karşılaştığımız özel geceler, davetler oluyordu.

*Teyzem Vatan'la evlenmeyi hep çok istedi. Saplantı derecesindeydi.

*Ayrılıkları dostluğa dönüştü. Görüşüyorlardı ama ilişkileri yoktu.

*Teyzem birkaç kez intiharı denedi. Bir seferinde onu ben kurtardım.

*Borsada çok yüksek para kaybetti.

*Teyzem karıncayı bile incitmeyecek bir insandı. Teyzemin bir erkeğe para vereceğini zannetmiyorum.

*Dünden bir gün önce. Ben 'yurtdışına çıkacağım' dedi. 'Bodrum'a da gidebilirim' dedi. Çelişkili konuşuyordu.

*Teyzem 1,5 yıldır o otelde kalıyordu. Hatta ben o otelden gelin çıktım.

*Teyzem dün beni aradı, 'sana vereceklerim var. Onları al annene götür' dedi. Bizi kahvaltıya çağırdı.

*R katında brunch yapılan bir yer vardı oraya gittik.

*1 saat oturup kalkarız diye düşündük, baktık ki teyzemin durumu gerçekten kötü. Oturduk. Sonra teyzem içmeye başladı.

*'Ah bugün çok mutluyum', 'hayat çok güzel' falan deyip duruyordu.

*Konuşmaya başladı. 'Amerika'ya gideceğim', 'Miami'ye de gelin' dedi bize.

*Birkaç saat oturduk. Saat 16.00-17.00 oldu.

*'Bana bir şey verecektin anneme götürmem için' dedim, 'onu taksiyle gönderdim' dedi.

*Telefonu çaldı, bizden uzaklaşarak konuştu. Gitti geldi.

*'Siz burda oturun, rahatınıza bakın. Ben bi yukarı çıkacağım. Biraz işim var. Bir arkadaşım gelecek, paket bırakacak' dedi.

*'Gelmeyeceksen biz gidelim' dedim. 'Yok yok geleceğim' dedi.

*Teyzem garip bir insandı. Birkaç ay önce kendi mezarını yaptırdı.

*Aile kabristanı yaptırdı. Annemle dayımınkini de yaptırdı.

*Mezarları Tuzla'da.

*Vatan'ın yaşadığı ölüm çok ağır.

*Vatan çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Sevilen bir insandı. aynı camiadayız. Nur içinde yatsın. Eşi hamileymiş...

*Allah eşine, ailesine sabır versin.

*Bir ara ilaç kullanıyordu. Yoğun bir antidepresan değildi ama. Uykusuzluk için kullandığı ilaçlardı.

*Amerika'da evi vardı teyzemin. Oradaki evini sattı, sonra buraya geldi.

*Teyzem bana yatarımlarından çok bahsetmezdi.

*Yaklaşık 10 yıldır İranlı bir işadamıyla imam nikahlı beraberliği vardı. Teyzemin Amerika'daki evini ve mücevherlerini o aldı.

*Teyzem Vatan'ın yönlendirmesiyle borsaya girdi de, onunyüzünden para mı kaybetti bilmiyorum.

*Bu kadın çalışmıyor, borsada para kaybetti bu otelde nasıl kalıyor diye düşünüyordum.

*Teyzem lüks yaşamayı severdi. Heralde parasının son kuruşuna kadar otelde kalacak sonra da kafasına sıkacak diye düşünüyordum.

*Teyzem otelde indirimli kalıyordu, devamlı müşterisi olduğu için.

*Teyzemi aradım. 'Geliyor musun' dedim. 'Geliyorum, az bir şey kaldı' dedi.

*15-20 dk sonra tekrar aradım. 17.45 civarı 'yarım saate ordayım' dedi. 18,15'te tekrar aradım, telefonu kapalı.

*18,30 civarı ben yukarı çıktım. Kapıyı çaldım, açılmadı.

*Aşağıya indim, otelin telefonundan aradım. Çalıyor çalıyor açan yok.

*Eşime söyledim. Resepsiyona gittik. 'Teyzemin tansiyonu var, birazda alkol aldı odaya çıkmam lazım. Yardım eder misiniz' dedim.

*Görevli anahtar veremem,ben geleyim dedi. Yukarı çıktık. Üst kapı kapalıydı.

*Elim ayağım titriyo ama teyzemi göreceğim diye kötüyüm.

*Yukarıdaki kilit takılı. İçerden kapalı olduğu için açılmıyor.

*İkinci görevli geldi, açtı kapıyı.

*Yerde kırmızı gömlekli, kotlu bir erkek yatıyordu. Yüzünü görmedim ama 'bu Vatan' dedim..

*Çünkü teyzem Vatan dışında kimseye bunu yapmaz. Ben gideceğim, onu da götüreyim dedi bence...

*'Vatan gelip beni alacak, ben de bu otelden gelin çıkacağım' diyordu.

*Vatan kapıya yakındı. Kapı açılmayacak gibiydi. Gördük, eşimle birbirimize baktık 'Vatan bu' dedik.

*Vatan içerde, teyzem yok. Görevli içeri girdi. Teyzem nerde dedim, yok dediler. Meğerse yatakta yatıyomuş ama ben yeğeniyim diye bana söylememiş.

*Polis geldi, bizi aşağıya indirdiler. Ambulans geldi. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. Ben hala bilmiyorum teyzem öldü mü, yaşıyor mu, kaçtı mı?

*Atraksiyonu severdi teyzem. Fotoğraf çektirmeyi severdi. Bibloyla resim çektirsin, silahla resim çektirsin...

*Silahı olduğunu bilmiyordum.

*Sevilay, teyzemi borsacı biriyle tanıştırmış. O zaman da parasını kaybetti. Bu durumdan Sevilay'ı sorumlu tutuyodu.

*Ne acı ki, sevdiğim bir arkadaşımın cenazesine gidemeyeceğim

*'Eğer teyzem Vatan'ı vurup kaçtıysa, kesin Sevilay'ı öldürmeye gidiyor' dedim.

*Sümer Bayer benim dayım. Uzun yıllardır cezaevindeydi. Teyzemle birbirlerine çok düşkündüler. Benden sonra ona en yakın olan insandı.