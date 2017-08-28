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Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan her şeyi anlattı

Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'ta bir otel odasında öldürülmesinin ardından, cinayeti işleyen Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan bu sabah Beyaz Magazin programına yaşananları anlattı.

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 12:46:00

Program boyuncu gözyaşlarını tutamayan Dora Ercan, teyzesinin daha öncede intihara kalkıştığını söyledi.

İşte o açıklamalar:

*Allah bize sabır versin. Aralarında hiçbir ilişki yoktu.

*Teyzemle Vatan'ın ilikişisi yıllar öncesine dayanıyor. Aynı rezidansta otururuyorlardı.  Vatan askere gitmeden önce ilişkileri vardı.

*Ben de bir zamanlar teyzemde kalıyordum. Karşılaştığımız özel geceler, davetler oluyordu.

*Teyzem Vatan'la evlenmeyi hep çok istedi. Saplantı derecesindeydi.

*Ayrılıkları dostluğa dönüştü. Görüşüyorlardı ama ilişkileri yoktu.

*Teyzem birkaç kez intiharı denedi. Bir seferinde onu ben kurtardım.

*Borsada çok yüksek para kaybetti.

*Teyzem karıncayı bile incitmeyecek bir insandı. Teyzemin bir erkeğe para vereceğini zannetmiyorum.

*Dünden bir gün önce. Ben 'yurtdışına çıkacağım' dedi. 'Bodrum'a da gidebilirim' dedi. Çelişkili konuşuyordu.

*Teyzem 1,5 yıldır o otelde kalıyordu. Hatta ben o otelden gelin çıktım.

*Teyzem dün beni aradı, 'sana vereceklerim var. Onları al annene götür' dedi. Bizi kahvaltıya çağırdı.

*R katında brunch yapılan bir yer vardı oraya gittik.

*1 saat oturup kalkarız diye düşündük, baktık ki teyzemin durumu gerçekten kötü. Oturduk. Sonra teyzem içmeye başladı.

*'Ah bugün çok mutluyum', 'hayat çok güzel' falan deyip duruyordu.

*Konuşmaya başladı. 'Amerika'ya gideceğim', 'Miami'ye de gelin' dedi bize.

*Birkaç saat oturduk. Saat 16.00-17.00 oldu.

*'Bana bir şey verecektin anneme götürmem için' dedim, 'onu taksiyle gönderdim' dedi.

*Telefonu çaldı, bizden uzaklaşarak konuştu. Gitti geldi.

*'Siz burda oturun, rahatınıza bakın. Ben bi yukarı çıkacağım. Biraz işim var. Bir arkadaşım gelecek, paket bırakacak' dedi.

*'Gelmeyeceksen biz gidelim' dedim. 'Yok yok geleceğim' dedi.

*Teyzem garip bir insandı. Birkaç ay önce kendi mezarını yaptırdı.

*Aile kabristanı yaptırdı. Annemle dayımınkini de yaptırdı.

*Mezarları Tuzla'da.

*Vatan'ın yaşadığı ölüm çok ağır.

*Vatan çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Sevilen bir insandı. aynı camiadayız. Nur içinde yatsın. Eşi hamileymiş...

*Allah eşine, ailesine sabır versin.

*Bir ara ilaç kullanıyordu. Yoğun bir antidepresan değildi ama. Uykusuzluk için kullandığı ilaçlardı.

*Amerika'da evi vardı teyzemin. Oradaki evini sattı, sonra buraya geldi.

*Teyzem bana yatarımlarından çok bahsetmezdi.

*Yaklaşık 10 yıldır İranlı bir işadamıyla imam nikahlı beraberliği vardı. Teyzemin Amerika'daki evini ve mücevherlerini o aldı.

*Teyzem Vatan'ın yönlendirmesiyle borsaya girdi de, onunyüzünden para mı kaybetti bilmiyorum.

*Bu kadın çalışmıyor, borsada para kaybetti bu otelde nasıl kalıyor diye düşünüyordum.

*Teyzem lüks yaşamayı severdi. Heralde parasının son kuruşuna kadar otelde kalacak sonra da kafasına sıkacak diye düşünüyordum.

*Teyzem otelde indirimli kalıyordu, devamlı müşterisi olduğu için.

 

*Teyzemi aradım. 'Geliyor musun' dedim. 'Geliyorum, az bir şey kaldı' dedi.

*15-20 dk sonra tekrar aradım. 17.45 civarı 'yarım saate ordayım' dedi. 18,15'te tekrar aradım, telefonu kapalı.

*18,30 civarı ben yukarı çıktım. Kapıyı çaldım, açılmadı.

*Aşağıya indim, otelin telefonundan aradım. Çalıyor çalıyor açan yok.

*Eşime söyledim. Resepsiyona gittik. 'Teyzemin tansiyonu var, birazda alkol aldı odaya çıkmam lazım. Yardım eder misiniz' dedim.

*Görevli anahtar veremem,ben geleyim dedi. Yukarı çıktık. Üst kapı kapalıydı.

*Elim ayağım titriyo ama teyzemi göreceğim diye kötüyüm.

*Yukarıdaki kilit takılı. İçerden kapalı olduğu için açılmıyor.

*İkinci görevli geldi, açtı kapıyı.

*Yerde kırmızı gömlekli, kotlu bir erkek yatıyordu. Yüzünü görmedim ama 'bu Vatan' dedim..

*Çünkü teyzem Vatan dışında kimseye bunu yapmaz. Ben gideceğim, onu da götüreyim dedi bence...

*'Vatan gelip beni alacak, ben de bu otelden gelin çıkacağım' diyordu.

*Vatan kapıya yakındı. Kapı açılmayacak gibiydi. Gördük, eşimle birbirimize baktık 'Vatan bu' dedik.

*Vatan içerde, teyzem yok. Görevli içeri girdi. Teyzem nerde dedim, yok dediler. Meğerse yatakta yatıyomuş ama ben yeğeniyim diye bana söylememiş.

*Polis geldi, bizi aşağıya indirdiler. Ambulans geldi. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. Ben hala bilmiyorum teyzem öldü mü, yaşıyor mu, kaçtı mı?

*Atraksiyonu severdi teyzem. Fotoğraf çektirmeyi severdi. Bibloyla resim çektirsin, silahla resim çektirsin...

*Silahı olduğunu bilmiyordum.

*Sevilay, teyzemi borsacı biriyle tanıştırmış. O zaman da parasını kaybetti. Bu durumdan Sevilay'ı sorumlu tutuyodu.

*Ne acı ki, sevdiğim bir arkadaşımın cenazesine gidemeyeceğim

*'Eğer teyzem Vatan'ı vurup kaçtıysa, kesin Sevilay'ı öldürmeye gidiyor' dedim.

*Sümer Bayer benim dayım. Uzun yıllardır cezaevindeydi. Teyzemle birbirlerine çok düşkündüler. Benden sonra ona en yakın olan insandı.

 

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Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 12:49:55
Etiketler: filiz aker , dora ercan , Vatan Şaşmaz
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