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    Son dakika... Sahte 'askerlik uzadı' açıklamasının haber merkezlerine nasıl ulaştığı belli oldu

    Uğur Ergan / Ankara
    02.02.2018 - 08:49 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay, ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilmeyecektir'' ifadesinin yer aldığı açıklamanın sahte olduğunu bildirdi. Sahte açıklamanın haber merkezlerine nasıl ulaştığı da belli oldu.

    Bugün medya kuruluşlarına Genelkurmay Başkanlığı antetli bir açıklama geldi.

    TRT'nin de son dakika olarak verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı olağanüstü hal teskere planlama toplantısı sonucu nihai kararı hafta başı resmi gazete yayını ile duyurulacaktır. Hali hazırda silah altında bulunan ER/ERBAŞ zorunlu askerlik süreleri yenilenmiş olup, bu kararın tüm silahlı kuvvetler ile milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

    Kısa dönem askerlik görevlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını öncelikle bildirmeliyiz. Uzun dönem silah altı askerlerin , askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir. (Ek izin süreleri tanınacaktır.)

    Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hali göz önünde bulundurarak bu kararı yerinde ve doğru bir planlama şekli olarak gördüğümüzü ve bu neden ile hızlı adımlarla yürürlüğe girmesini temin etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile alakalı bilgilendirme formu Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden yapılacaktır. Bu kararın Türk milleti ve Mehmetçiğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
    GENELKURMAY BAŞKANLIĞI''

    TRT'nin yanı sıra Yeni Şafak, Star, Takvim, Sputnik, Akşam, Ulusal Kanal gibi bir çok yerli ve yabancı medya kuruluşu bu açıklamayı yayınladı.

    Hürriyet'in ulaştığı Genelkurmay kaynakları ise bu açıklamanın yalan olduğunu bildirdi. 

    OLAYIN PERDE ARKASI

    Hürriyet muhabiri Uğur Ergan, olayın perde arkasını şöyle anlattı.

    "Sabah saatlerinde bana da Genelkurmay’dan WhatsApp yoluyla Genelkurmay antetli yazı geldi. Ancak ne yazının üzerinde ne de daha sonra bunun sahte bir açıklama olduğuna dair uyarıcı herhangi bir ibare bana iletilmiş değildi. Hürriyet ile birlikte TRT ve bazı gazetelere de giden Genelkurmay Başkanlığı antetli yazıyla ilgili sahtedir uyarısı yer almadığı için haberin resmi bir açıklama olduğu değerlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri de benim WhatsApp ve e-mailime gönderildiğini söylemelerine rağmen uyarı yazısının gitmediğini doğruladı. Haber internet sitelerine ve TRT ekranlarına çıkınca Genelkurmay Başkanlığı söz konusu metnin sahte olduğunu acilen telefonla bildirip internetten kaldırılmasını istedi." 

    Sahte açıklama şöyleydi:

    Son dakika... Sahte askerlik uzadı açıklamasının haber merkezlerine nasıl ulaştığı belli oldu

     

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    Etiketler: tezkere , son dakika
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