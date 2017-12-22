 Zarafetin kalesi: Viyana kahve evleri

Café Kleines: Franziskanerplatz, şehrin en şirin meydanlarından biri. Bu meydanın kalbinde yer alan Kleines, turistlerin değil, yerli halkın ve sanatçıların buluşma noktası. Eğer şanslıysanız, dünyaca ünlü yönetmen Hanaken’le karşılıklı kahve bile içebilirsiniz.
Café Central: Herrengasse ile Strauchgasse sokaklarının kesişim noktası Café Central adı gibi bir merkez. Her an önünde sıra var ama hızlı ilerliyor, korkmayın. Avizeler ve tonozlu tavanlarıyla, geleneksel bir Viyana kafesinin neye benzeyeceği konusunda en çarpıcı etkiyi yaratıyor.
Cefe Drechsler: Gumpendorfer Caddesindeki kahvenin geçmişi 100 yıla dayansa da ikinci dünya savaşı ile kapanıp 2007 yılında, 2007'de ünlü Mimar Terence Conran’ın dikkat çekici renovasyonu sonrası, modern bir 21. yüzyıl kafesi olarak hizmet vermeye başlamış. Şehrin bohemi tayfasının uğrak noktası.
Kaynak: Bahar Akıncı