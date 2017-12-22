 Zarafetin kalesi: Viyana kahve evleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatVodafone Red İle Dünya AvucunuzdaVodafoneZarafetin kalesi: Viyana kahve evleri
image
Vodafone Red İle Dünya Avucunuzda

Zarafetin kalesi: Viyana kahve evleri

Viyanalıların en önemli buluşma noktası ¨kaffeehaus¨larda (kahvecilere verilen genel isim) kimsenin acelesi yok. Servisin de. Çünkü işini beyaz eldivenler, smokin ve zarafetle yapmak buradaki temel prensip. Eğer bunu baştan kabullenirseniz, hem birbirinden lezzetli pastaların, hem de asırlık Viyana kahve geleneğinin keyfine varabilirsiniz. Türkiye’den farklı olarak tüm tarihi Viyana kahveleri, lezzetli kahvaltılar ve öğlen menüleri de sunuyor. Sıkı bir Viyana kahvaltısı için sipariş etmeniz gerekenler; ¨Wiener Melange¨ (çikolatalı cappuccino), Croissant’ı andıran Kipferl, yuvarlak Semmel ekmeğiyle reçel ve klasik Viyana kahvesi.

Bahar Akıncı
X

Café Kleines: Franziskanerplatz, şehrin en şirin meydanlarından biri. Bu meydanın kalbinde yer alan Kleines, turistlerin değil, yerli halkın ve sanatçıların buluşma noktası. Eğer şanslıysanız, dünyaca ünlü yönetmen Hanaken’le karşılıklı kahve bile içebilirsiniz. 

 Zarafetin kalesi: Viyana kahve evleri

Café Central: Herrengasse ile Strauchgasse sokaklarının kesişim noktası Café Central adı gibi bir merkez. Her an önünde sıra var ama hızlı ilerliyor, korkmayın. Avizeler ve tonozlu tavanlarıyla, geleneksel bir Viyana kafesinin neye benzeyeceği konusunda en çarpıcı etkiyi yaratıyor.

Cefe Drechsler: Gumpendorfer Caddesindeki kahvenin geçmişi 100 yıla dayansa da ikinci dünya savaşı ile kapanıp 2007 yılında, 2007'de ünlü Mimar Terence Conran’ın dikkat çekici renovasyonu sonrası, modern bir 21. yüzyıl kafesi olarak hizmet vermeye başlamış. Şehrin bohemi tayfasının uğrak noktası. 

 

Kaynak: Bahar Akıncı

VODAFONEvodafone redDünya Avucunuzda
Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası
Bond’un doğum yeri: Cascais
Bahardan kalma bir günden: Madeira
Ortaçağ’da hiking: Sintra
Zamanı unutturan şehir: Lizbon  
Portekiz’de ne yenir?

İLİŞKİLİ HABERLER