Yörüklerin Eli Lezzetli

Torosların artık yerleşik konumuna geçen Yörük Türkmen kültürü de aynı tarımsal ürünleri yetiştirmeye devam ediyor. Annemin dediği gibi taa ezelden beri, oldum bittim Yörük kadınlarına bayılırım. Yörüklerin genlerinden gelen güleryüzlü hallerini hep severim. Tarsus’a hayat veren Berdan Çayı’nın en güzel şelalesinde erken bir öğle yemeği yerken beklentim biberli ekmek ve peynirli sıkmaydı. Yinede önümüze konulan koyun etli kuşgözü lahmacuna çok memnun oldum. Ama yanındaki sıcak humus sanki Suriye’li gibiydi. Halbuki ben daha az tahinli ve daha kıvamlı Lübnan usulüne tercih ederdim. Antik dönemlerden beri birçok medeniyetin yerleşim alanlı olan Tarsus’ta kime sorsanız yerin 5 metre altındaki Roma şehirlerinden bahsederler size. 2000 yıl önceki Helenistik yoldan yürürken en çok düşündüğüm yol kenarınd acaba yeme içme dükkanları var mıydı? Bence en azından bir kasap, bir balıkçı olmalıydı. Zaten bu Romalıların yol, köprü, kanalizasyon mühendisliğindeki yeteneklerine hayranım. İnşaat mühendisi rahmetli babamda onların taş işçiliğine inanamazdı. Hürriyet’le yaptığımız şehirleri keşfet gezilerinde o kadar çok antik dönem yerleşkelerini gezdik ki, bende de bir Antik dönem yemeklerini araştırma merakı başladı. O dönem tarımına ve yiyeceklerine ilişkin epeyce veri topladık. Artık biliyoruz ki 2000 yıl öncede zeytin, incir, biberiye, fig, rezene, keçiboynuzu, buğday, menengiç vardı. Torosların artık yerleşik konumuna geçen Yörük Türkmen kültürü de aynı tarımsal ürünleri yetiştirmeye devam ediyor. Annemin dediği gibi taa ezelden beri, oldum bittim Yörük kadınlarına bayılırım. Yörük Türkmenlerinin genlerinden gelen güleryüzlü, misafirperver ve çalışkan hallerini hep severim. Bu topraklara geldiklerinde taa Romalılardan beri süregelen zeytinciliği pek benimsemediler. Çünkü tereyağcılardı. Denizi pek sevmez, dağ ve yayla aşıklarıydılar. Şimdiyse çok iyi zeytinci, balıkçı oldular. Mersin’in antik kenti muhteşem Korikos’ta bir grup Yörük kadınının sofrasında yediğimiz bulgurlu kabak, zeytinyağlı barbunyanın lezzetine hiç birimiz doyamadık. Ertesi gün Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Bey’in organize ettiği yöre yemekleri sergisinde ise mideler bayram etti. Birçok gazeteci arkadaşımın tantuniyle bildikleri Mersin’in Levanten, Yörük ve arap karışımı yemeklerine bayıldılar. Ünlü Batırık onlara pek hitap etmese de para para çorbası, karakuş tatlısı, mercimekli semizotu, patlıcanlı dilme, bulgurlu lepe ve mahluta çorbasını pek sevdiler. Ama yinede günün favorisi tantuni oldu. Aslında onlara kabuğuyla taze taze haşlanmış yerfıstığının muhteşem lezzetini anlatmak isterdim ama zamanımız dar, midelerimiz doluydu artık. Yeni keşiflerde buluşmak üzere.