Rekabetlere kapalı

Sinan Akçıl’ın son zamanlarda sessiz , susmayı tercih eden tavrı dikkatimi çekmişti. Sanki konuşsa çok şey anlatacak ama kendini frenliyordu.

Bir şeylere mi canı sıkılmıştı merak ettim ve aradım. Kendisiyle bir televizyon çekimi esnasında sohbet ettik. Meğer benim bu tahminlerimin hepsi yanlışmış.

Ne hakkında çıkan magazin haberleri ne de eleştiriler umurunda bile değilmiş. ‘Sadece üslup canımı sıkarsa sosyal medya hesaplarından gereken cevapları veriyorum. Onun haricindekilere takılmıyorum bile.’ dedi. Yani son şarkısı ‘İyi değilim’in tersine gayet iyiymiş. ‘Bir dinginlik geldi bana. Her şeyi süzüyorum. Rekabetlere kapalıyım.’ diyerek sadece gülümsüyor olana bitene.

Yakında oyuncu olarak kendisini görecekmişiz. Bir sinema filmi ve dizi varmış oynayacağı. Bu konuda oldukça heyecanlı ve kendine güveniyor. İyi projelere açık olduğunu ve oyunculuk için sabırsızlandığını söylüyor. 17 Kasımda ülkemizi Apple Music Awards’da elinde Türk bayrağı ile temsil edeceği için oldukça heyecanlı. Yarışmanın oylamaları sonuçlanmış. Adaylar arasında Zayn Malik varmış. Sadece aday olmanın bile kendisi için gurur kaynağı olduğunu söylüyor.

Kendisiyle yaptığımız röportajın tamamını ve açıklamalarını Hürriyet TV’den izleyebilirsiniz.

Bu büyü tutacak mı?

Ziynet Sali’nin yeni şarkısı ‘Magic’ geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı. Yabancı markette şansını arayan şarkının akıbetinin ne olacağı bilinmez ama bu girişimin gayet başarılı olduğu kesin.

Yurdumuzdaki benzer denemelerin aksine Ziynet Sali’nin İngilizce telaffuzu şarkıda insanı rahatsız etmiyor. Burada kendisinin gayet iyi İngilizce bilmesinin payı yüksek. Şarkı kıpır kıpır. Ziynet Sali’nin söylediğini bilmesek Jennifer Lopez söylüyor diyebiliriz. Ki gelen yorumların çoğunda bu fikirde olanların sayısı fazla. Kendisinin bu benzetmelere yaklaşımı nedir bilmiyorum ama görüntünün yanında şarkı söyleşininde Lopez’i andırdığı tartışılmaz. Jlo’nun düşüşte olduğu zamanlarda Pitbull ile yaptığı ve kendisine ciddi liste başarısı sağlayan şarkıların matematiğinde bir iş olmuş ‘Magic’. Tek fark Ziynet Sali’ye Pitbull değil Marshall Music eşlik ediyor.

Ben şarkıyı beğendim. Trendi yakalayan bir dans şarkısı. Tek eleştirim klip için olacak. Şarkının enerjisini daha iyi yansıtan bir çalışma olabilirmiş. İstanbul’da çekilme fikri güzel ama mekanların seçimi şarkının ruhunu, enerjisini tam olarak yansıtamamış. O büyü şarkıda var ama klipte yok

Sürpriz yaptı.

Funda Arar geçtiğimiz günlerde bir dans şarkısı ile sürpriz yaptı. Söz , müzik ve düzenlemesi Eflatun’a ait olan ‘Aşk Olsun’ isimli şarkıda Funda Arar’ın güçlü vokali , hızlı bir aranje ile birleşince ortaya lezzetli bir iş çıkmış. İnsan şarkının sözlerindeki gibi sitem ederken , müziğin ritmine kapılıp yerinde sallanmadan da edemiyor. Slow şarkıların hakkını her daim veren Funda Arar arada böyle hızlı şarkılara şans tanıyınca güzel oluyor. ‘Aşk Olsun’ şarkısının klip çalışması da gayet keyifli.

Aslında Funda Arar’ın son çıkardığı albümün üzerinden çok zaman geçmedi. Ama sanırım Eflatun’un yaptığı bu şarkıyı duyunca zaman kaybetmeden dinleyici ile paylaşmak istedi. İkisinin kimyası güzel olmuş. Umarım bundan sonra iş ortaklıkları devam eder.