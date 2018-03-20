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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Filiz GÜLTEN
20.03.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Katharların izinde: Montségur Kalesi, Carcasonne ve Albi...

Filiz Gülten
Filiz Gülten
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Filiz Gülten
Filiz Gülten
Katharların izinde: Montségur Kalesi, Carcasonne ve Albi...

Katharlar 12. Ve 14. Yüzyılda kilisedeki yozlaşmaya karşı çıkan bir Hristiyan mezhebiydi. Bağımsız olan Languedoc bölgesinde karşı bir duruş estirmişler ancak politik durumlar sebebiyle bu duruşları istismar edilmiştir. Katharlara karşı Haçlı seferleri bile yapılmış. Papa Haçlılara günahlarını affedeceği ve bu toprakları onlara vereceği vaadiyle Katharlara karşı Haçlıları kışkırtmıştır. Kathar topraklarının merkezi Orta Çağ’da Langue-doc-Rousillon bölgesinde yoğunlaşmış. İşte Katharların bizlere bıraktığı eserleri…  

Bu bölgeye Türk Hava Yollarının direk seferi ile Toulusse'dan rahatça ulaşabilirsiniz. Katharların izinde: Montségur Kalesi, Carcasonne ve Albi...
Ayrıca Montpellier Uluslararası havaalanının var olduğunu ve buranın da yakın olduğunun bilgisini vermek ve Fransa'nın çok etkin demiryolu ağının bulunduğunu,  bu demiryollarının bahsi geçen önemli kentlerden de geçtiğini de vurgulamak istiyorum. Fransa'nın güçlü bir sosyal devlet olmasının en önemli kriteri ulaşım ağının gücünden geliyor sevgili dostlar.

Katharların sembolü 2 önemli kaleden size bahsetmek istiyorum. Birincisi Montségur... Aude Nehri vadisinden geçerek Pirene sıradağlarının eteklerinde bulunan Montségur Kalesi 1244 yılında Papa’nın ordularına yenik düşen ve 1216 metre yükseklikte bir kartal yuvası konumundadır. Kathar direnişinin en önemli sembolüdür. Pirene dağlarının eteğinde bulunan otoparktan yürüyerek kaleye ulaşabilirsiniz. İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum.



Yeryüzündeki şarap ve yemeğin cenneti: Bordeaux
Yeryüzündeki şarap ve yemeğin cenneti: Bordeaux


Katharlar Engisizyon mahkemesine karşı çıktıkları için 10000 kişilik ordu tarafından 10 ay boyunca ablukaya alınmış ve yakalanan 225 direnişçi Katharlı kazıklara çakılarak yakılmıştır.

Katharların izinde: Montségur Kalesi, Carcasonne ve Albi...
Katharların izinde: Montségur Kalesi, Carcasonne ve Albi...

Kathar bölgesinin kalbinde bulunan ve Oksitanya’nın Orta Çağ atmosferini en güzel şekilde yansıtan Languedoc’un en tanınmış ve en çok ziyaret edilen şehri olan Carcassonne Katharlıların 2.önemli kale kentidir. Günümüzde iki ayrı şehir olarak kabul gören, biri, tepede yükselen ve UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne "insanlık tarihindeki önemi " sebebiyle listeye alınan Carcasonne üç kilometrelik çift surla ve 52 kule ile çevrili, Avrupa’nın en büyük kalesidir. Tarihi kısmı ile ziyaretçilerini buraya çeker diğeri ise, Aude Nehri’nin öbür kıyısında uzanır. Carcasonne'un bulunduğu tepede Roma dönemi öncesi 3. ve 4. yüzyıllarda Haçlı Seferleri’nin istilasından korunmak için 1200 metrelik bir savunma duvarı ile korunmuş. Hatta Star Wars fllmi bile burada çekilmiş.

Tarihi kalenin mahalleleri yürüyerek keyifle gezilebilir bir Orta Çağ atmosferi ile sizi bekliyor. Gallo-Romen surlar, kuleler tüm ihtişamıyla "biz buradayız " dercesine tüm ihtişamıyla sizleri büyüleyecek. 12. yüzyılda inşa edilen Kont Şatosunun inşa edilmesiyle kasaba bir Orta Çağ hisarı olarak görünümünü almış.

Katharların izinde: Montségur Kalesi, Carcasonne ve Albi...

Carcasonne Katedralinin dengesi iç tonozlarla sağlanması ve kubbesinin yarım  olması sebebiyle diğer Fransa'da bulunan Katedrallerden farklılık göstermiş. Pencerelerdeki vitrayların ise değeri ve yapı kalitesinin yüksek olduğunun altını çizmek isterim ki dikkatlice inceleyin. Toulousse yolundan buraya gelirken yine UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde koruma altına alınan "Canale du Midi" görülecek huzur veren yerler arasında.  "İnsanlık tarihindeki ve evrensel önemi " sebebi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmış yükseltme havuzları, kemerleri köprüleri ve tünelleri ve en önemlisi Saint-Ferreol barajıyla Akdeniz ile Atlantik Okyanusunu birbirine bağlayan kanal mimarî ve mühendislik harikasıdır. Anıtsal ve asalet simgesi olarak bize hem yeşili hem doğayı hem de işlevselliğinin önemi ile sizleri büyüleyecek ve size huzur verecek bir alan. 

Alsas’ın kurabiyeden kasabası: Obernai
Alsas’ın kurabiyeden kasabası: Obernai


Soluklanın ve temiz havayı ciğerlerinize çekerken evrene selam verin!  Buradan Katharlara kucağını açan Orta Çağ dönemine ait mimari ve kentsel kompleks olarak Albi Şehrini gezmenizi öneririm. Burası yaşayan bir Orta Çağ kenti. Tarn Nehri kenarında yer alan eski şehir bölümü birbirine uyumlu yapıları ve keşfedilesi sokaklarıyla şirin bir kasaba. Albi'de ayrıca kurulan semt pazarları oldukça renkli. Albi Haçlı Seferleri’nden sonra 1265 yılında St. Cecile Katedrali kırmızı ve turuncu renklerle Gotik üslûbuyla yerel tuğlalardan yapılmış Katedral Albi'ye egemen kılınmış konumda. Ben ziyaret ettiğim sırada yapılan ayin ve ortamdan çok etkiledim. Katedralin büyük çan kulesi dâhil yapıyı insandan daha üstün ve önemli kılmak amacıyla devasa boyutta yapılmış. Katedralin içinde bulunan ve kıyamet ortamını anlatan ihtişamlı "kıyamet freski"'nden gözlerimi alamadım desem abartılı olmaz.

Katharların izinde: Montségur Kalesi, Carcasonne ve Albi...

Katedralin yanından dar bir alandan geçerek hem Irmağa hem de Palais de la Berbie'nin bahçesine hâkim büyüleyici ve muhteşem manzaraya hâkim bir bölgeye geliyorsunuz. Orada fotoğraf çekerek soluklanın. Ayrıca Palais de la Berbie'de yaşamış Henri De Toulouse-Lautrec anısına yapılan ve ismiyle aynı adı taşıyan müzeyi gezebilirsiniz. Sanatçıyı eğer Paris Moulin Rouge kaberesini izlediyseniz buraya ziyaret edenleriniz varsa hatırlayacaksınız. 

Âşıklar ülkesi: Fransa
Âşıklar ülkesi: Fransa


Paris şehrinin özellikle kabare, genelev, hipodrom ve sirklerini resmetmesi, en önemlisi de canlı afişleriyle "litografi"nin önemli bir sanat dalı haline gelmesinde öncü olan ressamın Moulin Rouge afişlerinin yanısıra Matisse, Dufy ve Yves Brayer'in yağlı boya resimlerini görebilirsiniz. Müzenin renkli bahçesinde dolaşın ve Albi'de hem görsel, hem sanat, hem kültür hem gastronomi alanında doyuma ulaşın. Gastronomi diyorum çünkü burada Kaz, ördek ciğeri ve bunun yanında soğan reçelini almadan ve tatmadan dönmeyin... Burası tarihi doyasıya yaşayacağınız bir bölge. Bu bölgeyi 3 gece 4 gününüzü ayırarak keyifle gezebilirsiniz.

Katharların izinde: Montségur Kalesi, Carcasonne ve Albi...

Fotoğraflar: Filiz GÜLTEN

Filiz Gülten
Filiz Gülten
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