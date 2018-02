Âşıklar ülkesi: Fransa

Fransa 12 bölge ve Korsika Adası ile birlikte toplamda 13 bölgeden oluşuyor. Birçok büyük ülkeye komşu olan Fransa’nın konumu da turistler için oldukça merkezi bir noktada. Eyfel Kulesi, Versay Sarayı, Notre Dame Katedrali, Bordeaux’daki şarap bağlar, Napolyon’u Marie Antoniet’iyle milyonlarca turisti kendine çeken mıknatıs adeta. Resmi dilin Fransızca olduğu ülkede özellikle büyükşehirlerinde çok sayıda farklı milletlerden göç etmiş Fransızlara rastlamanız mümkün. Tarihi ise Demir Çağı’na uzanan Fransa, büyük uğraşlar vererek mutlak monarşiden cumhuriyet yönetimine 1958’de geçiş yapmıştır.







Fransa’da nereye gidilir?

“Fransa’da nereye gidilir?” sorusunun ilk yanıtı tartışmasız “Elbette ki Paris!” olacaktır. Muhteşem bir kültürel zenginliğe sahip olan şehrin arka sokaklarında bile farklı bir atmosfer hâkim. Paris bu anlamda en iyi şehir olsa da Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marsilya gibi dünyaca ünlü diğer şehirler de fazlasıyla görülmeye değer.







Rhone-Alpes



Lyon, Fransa’nın Rhone yönetiminin merkezi ve başkenti. Pek çok özelliğinin yanı sıra ününü “Dünyanın Gastronomi Başkenti” unvanından alan Lyon, diğer yandan da UNESCO Dünya Mirasları Listesinde yer alıyor. Avrupa’nın en yüksek noktası olan Alp Dağları’nın Mont Blanc Zirvesi de, İtalya-İsviçre sınırındaki Rhône-Alpes bölgesinde bulunuyor.









Alsace-Lorraine



Ülkenin endüstriyel olarak da fazla gelişmiş olan kuzeyinde, elbette ülkenin genelinde olduğu gibi katedraller ve enerji dolu şehirler yer alıyor. Kuzey Fransa çoğunlukla düz bir coğrafyaya sahip. Alsace-Lorraine bölgesinde de benzer bir durum var. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan Strazburg’un da yer aldığı bölgede çoğunlukla Alman dili baskın. Diğer yandan yemek kültürü de kuzey bölgesinin mutfağına çok yakın.







Breton



Ülkenin batısına doğru gittiğinizde, Fransa’nın Breton (Brittany) ve Kelt kültürüne yakın mozaiğiyle karşılaşıyorsunuz. Muhteşem kıyı şeridi, tarih öncesine ait bölgeleri ve enfes deniz ürünleri burayı öne çıkaran özelliklerin başında yer alıyor. Loire Vadisi ise yumuşak, verimli bir kırsal bölge olmasının yanında şatolarıyla ve lavantalarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.





Burgonya



Fransa’nın eski bölgelerinden olan Burgonya’nın (Burgundy) yeşil vadileri, Romanesk kiliseleri, şarapları ve yemekleri ile müthiş bir uyum sağlıyor. Atlantik kıyısından Bordeaux’a kadar uzanan ve Poitou-Charentes’den geçen hac yolu boyunca devam eden ziyaretçilere bolca Romanesk tarihi dokuların farklı türlerini sunuyor. Doğuda Bordeaux, şarap konusunda Burgonya’nın en güçlü rakibi olsa da bölgenin geleneksel yemeği olan enfes “boeuf bourguignon” kesinlikle rakipsiz!







Korsika

İtalya’nın batısındaki Sardinya Adası’nın kuzeyine düşen Korsika (Corsica), bin kilometrelik kıyıya ve iki yüzden fazla plaja sahip bir ada. Fransa’nın güneydoğusunda yer alan ve Napolyon’un da doğum yeri olan Korsika hem İtalyan kültürünü hem de mutfağını yakından tanımak için gidilebilecek en güzel yerler arasında.









Fransa’da Ne Yenir?

Fransız mutfağında başrolde oynayan bin bir çeşit peynir ve şarap o kadar leziz ki günün her öğününde peşinizi bırakmayacak cinsten. Hemen hemen her girdiğiniz restoranın menüsünde karşınıza çıkacak değişik lezzetteki şaraplar. Bunun yanı sıra “Escargot” adındaki salyangozu da Fransız mutfağının en önemli spesiyalleri arasında bulunuyor. At eti ve kurbağa bacağı da et menülerinde sıklıkla görebilirsiniz. Fransa’da şarap turu yapma gibi bir düşünceniz varsa birbirinden leziz peynirleri tatmaya hazır olun çünkü her şarabın yanında damağınızı tatlandıracak ayrı peynirler sunuluyor. Fransızların yemek kültürünün ne kadar önemli olduğunu, dünyaca ünlü Michelin yıldızı uygulamasının burada başladığını söylesek bile az çok kestirebilirsiniz.





Fransa’ya Ne Zaman Gidilir?

Batı ve kuzeybatı bölgelerinde okyanus ikliminin hakim olduğu Fransa’ya gidebileceğiniz en güzel aylar bahar ayları. Yazın sıcaklarında kavrulmak ya da kışın soğuklarında üşümek yerinde bahar aylarını tercih etmenizde fayda var.

Fransa’ya nasıl gidilir?

Fransa’ya, İstanbul’dan ve Ankara’dan haftanın neredeyse her günü direkt ve aktarmalı uçuşlar var. Bu uçuşlar Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, Marsilya, ve Lyon’a gidiyor. Avrupa içinde bir yerden Fransa’ya gitmeyi düşünüyorsanız da en çok tercih edilen tren yolculuğunu seçebilirsiniz. Zira Fransa içinde trenlerle hemen hemen her yere ulaşabilirsiniz.