Âşıklar ülkesi: Fransa

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Hürriyet Haber
06.02.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Âşıklar ülkesi: Fransa

Paris’in başkent olduğu Fransa, Avrupa’nın edebiyat, sinema, resim ve müzik ile önde gelen ülkelerinden biri. UNESCO kültür mirası listelerinde adından sıklıkla söz ettiren Fransa, tarihi zenginliğiyle Avrupa’da üçüncü sırada yer alan ülke ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İşte size Fransa gezi rehberi…

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Fransa 12 bölge ve Korsika Adası ile birlikte toplamda 13 bölgeden oluşuyor. Birçok büyük ülkeye komşu olan Fransa’nın konumu da turistler için oldukça merkezi bir noktada. Eyfel Kulesi, Versay Sarayı, Notre Dame Katedrali, Bordeaux’daki şarap bağlar, Napolyon’u Marie Antoniet’iyle milyonlarca turisti kendine çeken mıknatıs adeta.  Resmi dilin Fransızca olduğu ülkede özellikle büyükşehirlerinde çok sayıda farklı milletlerden göç etmiş Fransızlara rastlamanız mümkün. Tarihi ise Demir Çağı’na uzanan Fransa, büyük uğraşlar vererek mutlak monarşiden cumhuriyet yönetimine 1958’de geçiş yapmıştır.

Âşıklar ülkesi: Fransa

Fransa’da nereye gidilir?

“Fransa’da nereye gidilir?” sorusunun ilk yanıtı tartışmasız “Elbette ki Paris!” olacaktır. Muhteşem bir kültürel zenginliğe sahip olan şehrin arka sokaklarında bile farklı bir atmosfer hâkim. Paris bu anlamda en iyi şehir olsa da Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marsilya gibi dünyaca ünlü diğer şehirler de fazlasıyla görülmeye değer.

Âşıklar ülkesi: Fransa

Rhone-Alpes

Lyon, Fransa’nın Rhone yönetiminin merkezi ve başkenti. Pek çok özelliğinin yanı sıra ününü “Dünyanın Gastronomi Başkenti” unvanından alan Lyon, diğer yandan da UNESCO Dünya Mirasları Listesinde yer alıyor. Avrupa’nın en yüksek noktası olan Alp Dağları’nın Mont Blanc Zirvesi de, İtalya-İsviçre sınırındaki Rhône-Alpes bölgesinde bulunuyor.

Âşıklar ülkesi: Fransa

Alsace-Lorraine

Ülkenin endüstriyel olarak da fazla gelişmiş olan kuzeyinde, elbette ülkenin genelinde olduğu gibi katedraller ve enerji dolu şehirler yer alıyor. Kuzey Fransa çoğunlukla düz bir coğrafyaya sahip. Alsace-Lorraine bölgesinde de benzer bir durum var. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan Strazburg’un da yer aldığı bölgede çoğunlukla Alman dili baskın. Diğer yandan yemek kültürü de kuzey bölgesinin mutfağına çok yakın.

Âşıklar ülkesi: Fransa

Breton

Ülkenin batısına doğru gittiğinizde, Fransa’nın Breton (Brittany) ve Kelt kültürüne yakın mozaiğiyle karşılaşıyorsunuz. Muhteşem kıyı şeridi, tarih öncesine ait bölgeleri ve enfes deniz ürünleri burayı öne çıkaran özelliklerin başında yer alıyor. Loire Vadisi ise yumuşak, verimli bir kırsal bölge olmasının yanında şatolarıyla ve lavantalarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Dünyanın en çılgın gezgini Gittiği ülke sayısını duyunca inanamayacaksınız...
Dünyanın en çılgın gezgini! Gittiği ülke sayısını duyunca inanamayacaksınız...

Burgonya

Fransa’nın eski bölgelerinden olan Burgonya’nın (Burgundy) yeşil vadileri, Romanesk kiliseleri, şarapları ve yemekleri ile müthiş bir uyum sağlıyor. Atlantik kıyısından Bordeaux’a kadar uzanan ve Poitou-Charentes’den geçen hac yolu boyunca devam eden ziyaretçilere bolca Romanesk tarihi dokuların farklı türlerini sunuyor. Doğuda Bordeaux, şarap konusunda Burgonya’nın en güçlü rakibi olsa da bölgenin geleneksel yemeği olan enfes “boeuf bourguignon” kesinlikle rakipsiz!

Âşıklar ülkesi: Fransa

Korsika

İtalya’nın batısındaki Sardinya Adası’nın kuzeyine düşen Korsika (Corsica), bin kilometrelik kıyıya ve iki yüzden fazla plaja sahip bir ada. Fransa’nın güneydoğusunda yer alan ve Napolyon’un da doğum yeri olan Korsika hem İtalyan kültürünü hem de mutfağını yakından tanımak için gidilebilecek en güzel yerler arasında.

Âşıklar ülkesi: Fransa

Fransa’da Ne Yenir?
Fransız mutfağında başrolde oynayan bin bir çeşit peynir ve şarap o kadar leziz ki günün her öğününde peşinizi bırakmayacak cinsten. Hemen hemen her girdiğiniz restoranın menüsünde karşınıza çıkacak değişik lezzetteki şaraplar. Bunun yanı sıra “Escargot” adındaki salyangozu da Fransız mutfağının en önemli spesiyalleri arasında bulunuyor. At eti ve kurbağa bacağı da et menülerinde sıklıkla görebilirsiniz. Fransa’da şarap turu yapma gibi bir düşünceniz varsa birbirinden leziz peynirleri tatmaya hazır olun çünkü her şarabın yanında damağınızı tatlandıracak ayrı peynirler sunuluyor. Fransızların yemek kültürünün ne kadar önemli olduğunu, dünyaca ünlü Michelin yıldızı uygulamasının burada başladığını söylesek bile az çok kestirebilirsiniz.

Avrupanın altı ülkesinde inanması güç altı kural
Avrupa'nın altı ülkesinde inanması güç altı kural!

Fransa’ya Ne Zaman Gidilir?
Batı ve kuzeybatı bölgelerinde okyanus ikliminin hakim olduğu Fransa’ya gidebileceğiniz en güzel aylar bahar ayları. Yazın sıcaklarında kavrulmak ya da kışın soğuklarında üşümek yerinde bahar aylarını tercih etmenizde fayda var.

Fransa’ya nasıl gidilir?
Fransa’ya, İstanbul’dan ve Ankara’dan haftanın neredeyse her günü direkt ve aktarmalı uçuşlar var. Bu uçuşlar Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, Marsilya, ve Lyon’a gidiyor. Avrupa içinde bir yerden Fransa’ya gitmeyi düşünüyorsanız da en çok tercih edilen tren yolculuğunu seçebilirsiniz. Zira Fransa içinde trenlerle hemen hemen her yere ulaşabilirsiniz.

 

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