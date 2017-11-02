Tarih ve Kültür Şehri Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Hürriyet gazetesinin bir araya gelerek düzenlediği ‘Mersin’i Keşfet’ organizasyonu, 23-24-25 Ekim’de Mersin’de gerçekleştirildi. Mersin’in doğal güzelliklerinin, tarihi zenginliklerinin, kültürel yapısının, turizm potansiyelinin ve ekonomisinin ön plana çıkarıldığı organizasyona Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin katıldı. Hürriyet gazetesinin güçlü yazar kadrosu ile çıkarma yaptığı kente gidenler arasında şu isimler yer aldı: “Yalçın Bayer, Kanat Atkaya, Vahap Munyar, Mehmet Arslan, Gila Benmayor, Uğur Gürses, Cengiz Semercioğlu, Onur Baştürk, Gökhan Kimsesizcan, Mehmet Yaşin, Müge Akgün, Sahrap Soysal.”



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TÜRSAB ve Hürriyet gazetesinin düzenlediği ‘Mersin’i Keşfet’ organizasyonunda konuşan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, bu organizasyonun doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle yeryüzü cenneti olan Mersin’in, tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Mersin’in sadece üstündeki zenginlikleriyle değil, 10 bin yıllık tarihi birikimleriyle de yakından ilgilendiklerini ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da, “Yaklaşık 2 milyon hemşehrimizle birlikte kader birliği ettiğimiz güzel Mersinimizi, hep birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefine doğru azimle, kararlılıkla yürüyoruz” dedi.



Mersin’in keşfedilmeye değer, yaşanılacak bir yer olduğunu ifade eden TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Mersin’in yapılacak tanıtım faaliyetleri ile çok daha değerli hale geleceğini dile getirdi. Türkiye’nin tanıtıma ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Başaran Ulusoy, “15 Temmuz’da bir delinin kuyuya attığı taşı 79 milyon olarak beraber çıkarıyoruz. Bizi bölmek isteyenlere en güzel cevabı halkımız kahramanca verdi. Bölünmeyeceğiz, beraber olacağız. Hürriyet gazetesi de bu konuda çok güzel şeyler yapıyor. Ülkenin değerlerini anlatmaya, ülkeyi birleştirmeye çalışıyor. Hürriyet neredeyse tam kadro Mersin’e geldi. Bu yörenin güzelliklerini anlatan elçilik görevi yapıyorlar” dedi. Mersin’in moda kent olmadığını, üzerindeki tozun kaldırılması gerektiğine değinen TÜRSAB Başkanı Ulusoy, “Bu tip organizasyonlar ile kentlerimizi tanıtıyoruz.



Ülkemizin güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz. Kimse ülkemizden korkmasın. Bizi okşasın. Eğer bizi kaşırlarsa eller kanlanır” diye konuştu. Hürriyet gazetesine şükranlarını sunduğunu söyleyen Başaran Ulusoy, “Bu bir ülke sevdasıdır. Mersin’e nasıl iş getiririz. Gençleri dağlardan, bayırlardan, kahvelerden kurtarabiliriz onun için mücadele ediyoruz. 79 milyon vatandaşın satın alınamayacak ‘Hürriyetleri’ vardır. Hürriyet gazetesi de onlardan biridir” ifadelerini kullandı.