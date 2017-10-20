San Sebastian'da Ne Yapılır?

Mutlaka Akvaryum’a gitmelisiniz. Balıklar ve diğer deniz canlıları sizi hayran bırakacak.

Denizciliğe meraklıysanız, denizcilik müzesi tam size göre. Orada geçmişe doğru bir yolculuk yapabilirsiniz.

1920 yılından beri sanat severleri ağırlayan San Telmo Müzesi’nde, Bask kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

1912 yılında kapılarını açan, Belle Epoque mimarisinin en güzel örneği olan Hotel Maria Cristina’nın içindeki dükkanlardan, Bask bölgesinin en lezzetli yiyeceklerini satın alabilirsiniz.

21 Aralık’ta tüm kentin bir pazar yerine dönüştüğü aklınızda bulunsun. O gün kentin her köşesinde ünlü txistorra denen taze sosis pişirilip ikram ediliyor. Başka yiyeceklerde konuklara sunuluyor.

12 Kasım’da San Sebastian ile Behobia arasında 20 kilometrelik geleneksel koşu var. Şimdiden 30 bin kişi koşu için kaydını yaptırmış. Meraklıysanız aklınızda bulunsun.

Plaza de la Constitucion, eski kentin kalbinde yer alan bir meydan. Oradaki kahvelerden birine oturup etrafı seyretmek çok keyifli oluyor. Denemenizi öneririm.