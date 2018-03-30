Kralları böyle alalım: Luxor

Karnak Tapınağı
binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Sultanahmet Meydanı ve Paris Concorde Meydanı’nı süsleyen Dikilitaş’lar bu tapınaktan alınmış. Yaklaşık 3000 yıl boyunca Nil Vadisi’nde hüküm süren firavunlar vadi boyunca birçok görkemli anıt yapılmış. Bunlardan biri olan Karnak Tapınağı, Antik Çağ’da yapılan en büyük ibadet yeri. Tapınağın en etkileyici yeri, yüzlerce sütunun yan yana sıralandığı bölüm sayılıyor. Bu kızıl renkli devasa sütunların arasında yürümek müthiş bir duygu. Tapınağı gezmek için en az üç saat ayırmanızı tavsiye ediliyor. Luxor Tapınağı şehrin tam ortasında olduğundan her yerden görülebiliyor. Neredeyse tapınağın tamamını ve girişindeki heykelli bölümü yol kenarından bile görebilirsiniz.
Krallar Vadisi
Luxor Tapınağı ve Karnak Tapınağı’nın arası çok uzak olmadığından yürüyebilirsiniz. Hava çok sıcak değilse, Nil Nehri kıyısından keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Şehri görmek için de iyi bir fırsat. Eskiden Mısır’da Firavunların Güneş’in oğlu olduğuna inanılırmış. Öldükten sonra da eğer ruhuna yol gösterilirse ve gerekli araç gereçleri de olursa tıpkı Güneş gibi her gün yeniden doğacağı düşünülüyormuş. Bu amaçla ilk önceleri firavunlar için mezar olarak büyük piramitler yapılmış. Daha sonraları Krallar Vadisi’ne gömülmüşler. Krallar Vadisi, Luxor’un biraz dışında kalıyor. Buraya taksi ile ulaşabiliyorsunuz. Vadide onlarca mezar var görülecek 3 tane seçmek gerekiyor. Krallar Vadisi çok geniş bir alana yayılmış. Mezarların bulunduğu odalar ve girişler yazılarla ve resimlerle süslenmiş. Firavunların mumyaları lahitlerin içindeymiş. Daha sonra çıkarılıp özel ortamlarda saklanmaya başlanmış.
Hatşepşut Tapınağı
Bu tapınak Mısır’ın kadın firavunu Hatşepsut için yapılmış. Krallar Vadisi’nin hemen yakınındaki tapınak oldukça büyük ve görkemli yapılmış. Tapınak için vadiye hakim bir yer seçilmiş. Tapınağın arka tarafı da sırtını kayalara yaslamış bir konumda bulunuyor. Tapınağın içine girdikten sonra akülü tren veya yürüyerek ana bölüme ulaşabiliyorsunuz. Yürüyebilirsiniz de. Burası diğer tapınaklar kadar büyük olmadığından yaklaşık olarak bir saatte gezebilirsiniz.
Kaynak: Hürriyet Haber