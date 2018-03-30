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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kralları böyle alalım: Luxor

Antik dünyanın ağırlık merkezlerinden Luxor, Nil Nehri’nin kıyısına kurulu bir açık hava müzesi ve eşsiz bir zaman tüneli. Luxor’da Karnak ve Luxor tapınaklarının dışında çok büyük bir alanda bir tapınak bölgesi bulundu. Krallar Vadisi yolu üzerinde bulunan bu bölgede çalışmalar devam ediyor. Burada devasa büyüklükte sütunlar ve heykeller yer alıyor.

Hürriyet Haber
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Karnak Tapınağı

binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Sultanahmet Meydanı ve Paris Concorde Meydanı’nı süsleyen Dikilitaş’lar bu tapınaktan alınmış. Yaklaşık 3000 yıl boyunca Nil Vadisi’nde hüküm süren firavunlar vadi boyunca birçok görkemli anıt yapılmış. Bunlardan biri olan Karnak Tapınağı, Antik Çağ’da yapılan en büyük ibadet yeri. Tapınağın en etkileyici yeri, yüzlerce sütunun yan yana sıralandığı bölüm sayılıyor. Bu kızıl renkli devasa sütunların arasında yürümek müthiş bir duygu. Tapınağı gezmek için en az üç saat ayırmanızı tavsiye ediliyor. Luxor Tapınağı şehrin tam ortasında olduğundan her yerden görülebiliyor. Neredeyse tapınağın tamamını ve girişindeki heykelli bölümü yol kenarından bile görebilirsiniz.

Kralları böyle alalım: Luxor

Krallar Vadisi

Luxor Tapınağı ve Karnak Tapınağı’nın arası çok uzak olmadığından yürüyebilirsiniz. Hava çok sıcak değilse, Nil Nehri kıyısından keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Şehri görmek için de iyi bir fırsat. Eskiden Mısır’da Firavunların Güneş’in oğlu olduğuna inanılırmış. Öldükten sonra da eğer ruhuna yol gösterilirse ve gerekli araç gereçleri de olursa tıpkı Güneş gibi her gün yeniden doğacağı düşünülüyormuş. Bu amaçla ilk önceleri firavunlar için mezar olarak büyük piramitler yapılmış. Daha sonraları Krallar Vadisi’ne gömülmüşler. Krallar Vadisi, Luxor’un biraz dışında kalıyor. Buraya taksi ile ulaşabiliyorsunuz. Vadide onlarca mezar var görülecek 3 tane seçmek gerekiyor. Krallar Vadisi çok geniş bir alana yayılmış. Mezarların bulunduğu odalar ve girişler yazılarla ve resimlerle süslenmiş. Firavunların mumyaları lahitlerin içindeymiş. Daha sonra çıkarılıp özel ortamlarda saklanmaya başlanmış.

Kralları böyle alalım: Luxor

Hatşepşut Tapınağı

Bu tapınak Mısır’ın kadın firavunu Hatşepsut için yapılmış. Krallar Vadisi’nin hemen yakınındaki tapınak oldukça büyük ve görkemli yapılmış. Tapınak için vadiye hakim bir yer seçilmiş. Tapınağın arka tarafı da sırtını kayalara yaslamış bir konumda bulunuyor. Tapınağın içine girdikten sonra akülü tren veya yürüyerek ana bölüme ulaşabiliyorsunuz. Yürüyebilirsiniz de. Burası diğer tapınaklar kadar büyük olmadığından yaklaşık olarak bir saatte gezebilirsiniz.

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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