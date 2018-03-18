İzmir’in en iyi 10 restoranı

jüri

Mehmet Yaşin – Hürriyet Seyahat yazarı, gurme

Sahrap Soysal - Hürriyet yemek yazarı, TV programcısı

Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci

Teoman Hünal – Gastronomi yazarı, TV programcısı

Müge Akgün – Yeme-içme kültürü yazarı

Deniz Sipahi – Hürriyet Ege Temsilcisi

Nilay Örnek – Gazeteci

Salih Seçkin Sevinç –Harbiyiyorum.com kurucusu

Sinan Hamamsarılar - Tatdedektifi.com kurucusu

Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı



1- 63 yıllık tatlar / ADİL MÜFTÜOĞLU



Gerçek bir esnaf lokantası arıyorsanız İzmir’de doğru adres burası… 1955’ten beri hizmet veren lokantayı üçüncü kuşak işletiyor. Nilay Örnek, “Mevsimselliğe, tazeliğe çok önem veren İzmir’de esnaf lokantaları bir başka! Adil Müftüoğlu Lokantası’nın sulu yemekleriyse dillere destan. Hatta bazı yemeklerin özel günleri bile var; Pazartesi, perşembe güveçte işkembeli nohut, salı, perşembe elbasan tava, çarşamba ve cuma günleriyse kuzu dolma gibi…” diyor. Çankaya, (0232) 483 32 34

2- Meze cenneti / YENGEÇ RESTORAN



Urla iskelesinde denize nazır, 1860’tan kalma taş bir binada deniz ürünü tutkunlarını ağırlıyor. 13 çeşit spesiyal, 28’i sadece buraya özgü 110 çeşit meze, 44 ara sıcak, mevsime göre değişen 28 çeşit balık ve 16 çeşit tatlıyla zengin bir mönüye sahip. Bahar Akıncı, “İskele’de bir meze cenneti… Eski Girit ve Urla mezeleri ve deniz ürünleri için mutlaka uğranmalı” diyor. Urla, (0232) 752 11 52

3- İlk buluşmaların adresi / DENİZ RESTORAN



1981’den beri hizmet veren mekân balık çeşitleri ve manzarasıyla Egelilerin uğrak yeri. Deniz ürünleri günlük olarak Çeşme, Ayvalık ve Didim’den geliyor. Deniz Sipahi, “İlk randevular, ilk anlaşmalar ve ilk diyaloglar Kordon’da Deniz’de başlar ve hep öyle devam eder. Burasının İzmir için bir klasik oluşu bu anılardan ve değişmeyen lezzetinden gelir” yorumunu yapıyor. Alsancak, (0232) 464 44 99

4- Süt kuzusu bunlar / KOKOREÇÇİ ASIM USTA



İzmir’in dört bir tarafından insanlar buraya kokoreç yemeye geliyorsa bunun bir nedeni var. Lezzeti, 1960’tan beri gelen deneyim ve süt kuzu kokorecinin kömür ateşinde kıvamında pişirmelerinden geliyor. Öğlen arasında giderseniz kuyrukta beklemeyi göze alın. Çamdibi, (0232) 462 02 14

5- Hem göze hem mideye / BALMUMU DÜKKÂN



Ahşap ağırlıklı otantik bir atmosferde hem göze hem de mideye hitap eden yöresel lezzetler pişiriyorlar. Aynur Tartan burası için şunu söylüyor: “Babadan peynirci ve gurme Ahmet Güzelyağdöken’in mekânında benim favori lezzetlerim ekmek dolması, paşa böreği, Alaşehir kapaması ve buğday pilavı… Bu lezzet dörtlüsü için yurdun dört bir yanından İzmir’e gelinir.” Alsancak, (0232) 421 20 24

6- İtalyan mutfağı / RISTORENTE PIZZERIA VENEDIK



1979’dan beri açık olan restoranda 30’u aşkın pizzanın dışında risottolar, salatalar, makarnalar, çorbalar ve et yemekleri de var. Sinan Hamamsarılar, “İzmirlilerin en çok tercih ettiği buluşma noktalarından biri olan Pizzeria Venedik, sadece bir İtalyan restoranı olmaktan öte işler yapıyor. İşletmenin ikinci kuşak temsilcisi şef Osman Sezener’in aylık olarak yerel malzemelerle hazırladığı özel mönüler için rezervasyon kuyrukları oluyor” diye söylüyor. Alsancak, (0232) 422 27 35

7- Eşsiz atmosfer / FERDİ BABA



Deniz ürünlerinin lezzeti ve manzarasıyla öne çıkıyor. L şeklinde dizayn edilen mekânın iki tarafının denizle çevrili olması su kenarındaki masalarda oturmak için önceden rezervasyon yaptırılmasını gerektiriyor. Spesiyalleri arasındaki balık kavurma, şarap soslu ahtapot ve yoğurtlu balık kebabının yanı sıra ızgara ahtapotu da mutlaka tadılmalı. Çeşme Marina ve Alaçatı Köyiçi’nde de şubesi mevcut. Port Alaçatı, (0232) 716 90 01

8- Farklı yorumlar / KAPHA



Açılalı iki yıl olmasına rağmen dekorasyonu, servisi, yemekleriyle ve müziğiyle Alaçatı’nın en popüler mekânlarından biri oldu. Farklı yorumlarla deniz ürünü ağırlıklı bir mönüsü var. Müge Akgün, “Kapha tam bir yaratıcı şef mutfağı örneği. Sübye risotto, avokado yengeç roll ve yengeç mantısı çok başarılı” yorumunu yapıyor. Alaçatı, (0532) 253 57 15

9- Ege’nin otları / KAPLAN DAĞ



Yurtdışından şeflerin, gurmelerin uğrak noktası olan restoran Kanlan Köyü’nün tepesinde 27 yıl önce açılmış. Hazırlanması iki buçuk saat süren kuzu etiyle yapılan şevket-i bostanı, başka yerde bulamayacağınız reyhan şerbeti ve fırında kuzu incik ve tire köftesi gibi lezzetler var. Mehmet Yaşin, “Ege ot yemekleriyle tanınan restoranın karadutlu lor tatlısı damakları çatlatacak cinsten” değerlendirmesini yapıyor. Tire, (0232) 512 66 52

10- Anne yemekleri / ASMA YAPRAĞI



Ayşe Nur Mıhçı’nın sekiz yıl önce açtığı restoran ‘anne yemekleri’ yapıyor. Ege mutfağının en özel yemeklerini mevsiminde yöreden topladığı malzemeler ve hakiki zeytinyağıyla aslına uygun olarak hazırlıyor. Vişneli yaprak sarması, lorlu kabak çiçeği dolması, kuzu ciğeri tavası ve buğdaylı eriştesini mutlaka tadın. Alaçatı, (0232) 716 01 78