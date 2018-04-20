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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İhtişamlı Monako

Dünya Avucunuzda ekibinin Cote d’Azur seyahatinin bu seferki durağı dünyanın sayılı zenginlerinin bir araya geldiği, lüks ve ihtişam dolu bir lokasyon olan Monako Prensliği.

Rüya BÜYÜKTETİK
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Monaco-Ville, La Condamie, Monte Carlo ve Fontvieille olmak üzere dört ana bölgeden oluşan Prensliğin ana gelir kaynakları arasında turizm bulunuyor. Mayıs ayında düzenlenen, şehri bir piste çeviren Formula 1 organizasyonu ise bu şehirle bütünleşmiş en büyük organizasyon diyebiliriz. Fransa’nın mavi sahilinin bağımsız şehir devleti Monako yılda milyonlarca turisti ağırlayan şahsına münhasır bir tatil lokasyonudur. Eğer henüz limanına demirleyeceğiniz bir mega yatınız yoksa Monako’ya gelmenin en rahat yolu Nice’e direkt uçak bileti alarak orada bir ev ve araç kiralamak olacaktır. Böylece yaklaşık yarım saatlik bir araç yolculuğu ile Monako’ya giriş yapabilirsiniz. Tren ya da otobüs ile Monako’ya ulaşmak da mümkündür.

Monako denildiğinde akla ilk gelen meşhur casinosu ve gece hayatı olsa da benim Monako’yu sevmemdeki en büyük sebeplerden biri kendinizi kısa süreliğine de olsa büyük bir film setinde ya da masal dünyasında gibi hissetmenizi sağlayan enteresan atmosferidir. Film seti demişken, meşhur Monte Carlo Casinosu’nda sayısız film çekilmiştir. Bond filmlerinin yakın takipçisi olanlar casinonun iç dekorasyonunu avuçlarının içi gibi bileceklerdir.

Film setinde gibi hissetmek derken sadece bunu kast etmiyorum tabii. Monako Kraliyet Sarayı’nın etrafında gezerken kendinizi dünyadan soyutlanmış gibi hissetmeye başlayabilirsiniz. Belli saatlerde sarayın etrafında özel üniformalarını giymiş askerler kısa bir seromoni ile nöbet değiştirirler. Sarayın arka sokaklarında küçük dükkanlar ve kafeler mevcuttur. Ancak asıl lüks mağazalar casino etrafına toplanmıştır. Casino’nun Leonardo DiCaprio gibi özel konuklarının kullandığı ayrı bir giriş kapısının olduğunu da eklemek lazım. Ayrıca Monte Carlo Casino’sunun bulunduğu meydanın biraz yukarısında yer alan sokaklara doğru çıkarsanız dünyaca ünlü lüks markaların ikinci el ve vintage modellerini satan küçük butikler bulabilirsiniz. Fransızca biliyorsanız biraz indirim yaptırabilme şansınız daha fazladır. Onun dışında indirime pek yanaşmazlar.

İhtişamlı Monako

Monako denince akla gelen ilk şey eğer benim gibi moda tutkunu biriyseniz bu topraklarda yaşamış olan  Monako Prensesi Grace Kelly olacaktır.  Çanta koleksiyonerlerinin en büyük arzu nesnelerinden biri olan Hermes Kelly Bag ismini Monako Prensesi Grace Kelly’den almaktadır. Yeni evli olan Prenses hamile karnını gizlemek için o dönem adı Sac à dépêches olan model ile karnını kamufle ederek paparazzilere poz verirdi. Bu pozlar dünya çapında o kadar yayılmış ve çantayı o kadar meşhur etmişti ki, ünlü moda evi bu çantanın adını Kelly olarak değiştirmişti. Prensesin favori renkli çantaları lacivert ve koyu kahverengi idi.

İhtişamlı Monako

Grace Kelly modanın en zamansız ilham perilerinden biridir, aynı zamanda Monako’nun ölümsüz prensesidir. Bugün halen mezarına en sevdiği çiçekler düzenli olarak bırakılır. Monako her gün çok sayıda turisti ağırlasa da şehirde şıklık kendini her daim hissettirir. Özellikle başta casino olmak üzere birçok mekanda kıyafet kodu bulunmaktadır. Sandalet, şort, spor ayakkabı her yerde kabul görmemektedir. Valizinizi hazırlarken kadınlar için şık bir elbise ve topuklu ayakkabı, erkekler için ise takım elbise ve klasik ayakkabı hayat kurtarıcı olacaktır.

İhtişamlı Monako

Casinonun önünde gece ya da gündüz fark etmeksizin son model araçların en özel versiyonlarını görebilirsiniz evet, ancak eğer otomobillere ilgiliyseniz, Prens Albert’in klasik otomobillerinden oluşan müzeyi listenize ekleyebilirsiniz. Müzelerden bahsetmişken dünyadaki sayılı Oşinografi Müzelerinden birinin Monako’da bulunduğunu da eklemeden geçmeyeyim. Burası dünyanın dört bir yanından getirilen ve eşi benzeri olmayan balıkları görebileceğiniz harika bir deneyim sunmaktadır.

İhtişamlı Monako


Monaco’da aynı zamanda dünyanın en iyi gurme restoranları da bulunmaktadır. Bunlardan en meşhuru Hotel de Paris’nin girişinde yer alan ve menüsü Dominique Lory ve Alain Ducasse tarafından hazırlanan üç Michelin yıldızlı Le Louis XV’dir. Burada yer bulmak epey zordur, aylar öncesinden rezervasyon yaptırmak gerekir, beyler için ceket zorunludur ve bir set menü kişi başı  yaklaşık 200 Euro’dan başlamaktadır. Şarap seçkisi ise ayrıca görülmeye değerdir.

Japon mutfağını sevenler için ise dünyaca ünlü Nobu’nun bir şubesi de Fairmont Otel’in içinde yer almaktadır ve güzel bir deniz manzarası vardır. Los Angeles Malibu’da bulunan Nobu her daim favorim olsa da buradaki Nobu da en az onun kadar güzeldir. Notlarınızı aldıysanız, Monaco seyahatinizin tadını doyasıya çıkarmanızı diliyorum!

 

Kaynak: Rüya BÜYÜKTETİK

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