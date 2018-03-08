En güzel yeşil: ST. PATRICK’S DAY

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Yeşil renk ve İrlanda birasının damga vurduğu bu bayram biraz kondisyon istiyor. Sonuçta İrlandalılarla aşık atmak kolay iş değil. Biraz daha yumuşatılmış kutlamalar için İrlanda dışı adresleri seçmek mümkün. Ama işin merkezinde yer almak istiyorum diyorsanız kendinizi Dublin’e ve bu çılgınlık maratonuna iyi hazırlamanızda fayda var.
Yeşil renk ve İrlanda birasının damga vurduğu bu bayram biraz kondisyon istiyor. Sonuçta İrlandalılarla aşık atmak kolay iş değil. Biraz daha yumuşatılmış kutlamalar için İrlanda dışı adresleri seçmek mümkün. Ama işin merkezinde yer almak istiyorum diyorsanız kendinizi Dublin’e ve bu çılgınlık maratonuna iyi hazırlamanızda fayda var.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 20
İrlandalılar Aziz Patrick’i andıkları bu kutlu günde, şöhretlerine yakışır şekilde sular seller gibi içki içiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 20
Günün sembolü 4 yapraklı yonca. Yoncanın, hayatı ve yeniden doğuşu simgelediğine inanılıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 20
Dört yapraklı yonca ise, iman, umut, aşk ve talih’i simgeliyor. En büyük kutlama ise elbette Dublin’de.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 20
Ayrıca İrlandalıların yoğun olarak bulunduğu ABD, Kanada ve Avustralya’da da kutlanıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 20
Sydney Opera Binası’ndan Empire State’e pek çok ikonik bina o gün yeşile bürünüyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 20
Tarih 17 Mart. Ancak kutlamalar, yürüyüşler ve partilemeler 4 gün önceden başlıyor. Programı ona göre yapmakta fayda var.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 20
Günün olayı yeşil. Mutlaka yeşil bir şeyler giyin.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 20
Ayrıca yürüyüşler erken başlıyor
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 20
Dublin’deki kalabalık geçit törenini yakalamak için 9’da ayakta olmalısınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 20
Dublin’de bir de 5 kilometrelik koşu var. İçtiklerinizin bir kısmını yakmak isterseniz diye.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 20
İrlanda’nın ünlü birası Guinness’in fabrikasına uğramayı unutmayın. Gün boyunca özel aktiviteler ve parti var.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 20
Aynı şekilde Old Jameson Distillery ve 218 yıllık Johnnie Fox Pub bu özel günde ziyaret edilmeden geçilmemesin gereken adresler.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 20
Yoğunluk sebebiyle ATM’ler boşalabiliyor. Üzerinizde nakit bulundurun. Hesabınızı bu ihtimale göre yapın.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 20
Bu ayrıca İrlanda’nın geleneksel dansını öğrenmek için iyi bir fırsat.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 20
Sokakta size dans öğretmeye hevesli pek çok İrlandalı bulabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 20
Gecenin ilerleyen saatlerinde Tivoli Theatre’da elektronik müzik ağırlıklı partiler bulabilirsiniz.