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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fransız Rivierası'nın az bilinen ama en güzel iki sırrı

Nice, Marsilya, Cannes, St Tropez ve Monako Cote d’Azur’un en meşhur yerleri ama bize sorarsanız Eze ve Saint-Paul de Vence ortaçağ kasabaları hepsini cebinden çıkartır güzellikte.

Biz Evde Yokuz
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“Güney Fransa’da ömrünüzde sadece bir yer görebileceksiniz, neresi olsun?” deseniz Saint-Paul de Vence’i seçeriz.  “O kadar da abartmayalım, küçücük bir kasaba neticede” diyebilirsiniz. Hadi bize inanmadınız, o zaman ünlü Amerikalı yazar James Baldwin, büyük ressam Chagall, Rolling Stones’un basçısı Donald Pleasence gibi birçok ünlü ismin yaşamak için burayı seçtiğini söylesek? Hatta liste daha da uzun, Jacques RaveratGwen Raverat, Bernard-Henri LévyArielle Dombasle diye devam ediyor.

Fransız Rivierasının az bilinen ama en güzel iki sırrı

Peki neden? Işığının yumuşaklığı sebebiyle… Neredeyse bütün ünlü ressamlar muhteşem ışığında çizmek için buraya gelmişler. Picasso, Chagall bunlardan bazıları. Sanatsever bir aile işletmesi olan La Columbe D'Or otelin maddi olanakları dar olan sanatçılara tablo karşılığında yemek vermesi de katalizör olmuş. Böylece bu ortaçağ kasabası, 20. yüzyıla damgasını vurmuş. Bugün de bu miras adım başı açılan sanat galerileri ve müzelerle devam ediyor.

Fransız Rivierasının az bilinen ama en güzel iki sırrı

Kasaba Nice Havalimanı’na sadece 15 dakika mesafede. Burada konaklayacak olursanız tarihe damga vuran La Columbe D'Or oteli aralarında en özeli. Bu ünlü sanatçıların tablolarını otelde görmek de mümkün. Bize ikinci bir şans daha verirseniz, onu da Eze Köyü’nü görmek için kullanırız. Nice ve Monako arasındaki Eze, kartal yuvası gibi yüksek bir tepeye kurulmuş, müthiş panoramik manzaralı bir kasaba. Çok güzel korunmuş bir ortaçağ kasabası olmasının yanında içinde harika bir botanik bahçesi var. Dünyanın her yerinden gelen kaktüslerle çok güzel bir peysaj düzenlemesi yapılmış. Bahçeyi gezerken her köşesinden tarihi evlerin turuncu çatılarını ve altında uzanan muhteşem deniz manzarasını görüyorsunuz.

Fransız Rivierasının az bilinen ama en güzel iki sırrı

Elbette siz Fransız Rivierası planlarınızı yaparken bu iki kasaba ile kalmayın, bol bol yer görün. Biz Cote d’Azur’un incisi olduğunu düşündüğümüz 2 yeri anlattık, ama Marsilya’dan İtalya’ya her yer görülmeye değer. Nice, Villefranche-sur-Mer, Menton, Grasse, Antibes de diğer favorilerimiz. Köyler ve buraları gezmek için, Nice’i merkez edinip günübirlik turlar yapabilirsiniz.

Fransız Rivierasının az bilinen ama en güzel iki sırrı

Kaynak: Biz Evde Yokuz

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