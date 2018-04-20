Fransız Rivierası'nın az bilinen ama en güzel iki sırrı

“Güney Fransa’da ömrünüzde sadece bir yer görebileceksiniz, neresi olsun?” deseniz Saint-Paul de Vence’i seçeriz. “O kadar da abartmayalım, küçücük bir kasaba neticede” diyebilirsiniz. Hadi bize inanmadınız, o zaman ünlü Amerikalı yazar James Baldwin, büyük ressam Chagall, Rolling Stones’un basçısı Donald Pleasence gibi birçok ünlü ismin yaşamak için burayı seçtiğini söylesek? Hatta liste daha da uzun, Jacques Raverat, Gwen Raverat, Bernard-Henri Lévy, Arielle Dombasle diye devam ediyor.
Peki neden? Işığının yumuşaklığı sebebiyle… Neredeyse bütün ünlü ressamlar muhteşem ışığında çizmek için buraya gelmişler. Picasso, Chagall bunlardan bazıları. Sanatsever bir aile işletmesi olan La Columbe D'Or otelin maddi olanakları dar olan sanatçılara tablo karşılığında yemek vermesi de katalizör olmuş. Böylece bu ortaçağ kasabası, 20. yüzyıla damgasını vurmuş. Bugün de bu miras adım başı açılan sanat galerileri ve müzelerle devam ediyor.
Kasaba Nice Havalimanı’na sadece 15 dakika mesafede. Burada konaklayacak olursanız tarihe damga vuran La Columbe D'Or oteli aralarında en özeli. Bu ünlü sanatçıların tablolarını otelde görmek de mümkün. Bize ikinci bir şans daha verirseniz, onu da Eze Köyü’nü görmek için kullanırız. Nice ve Monako arasındaki Eze, kartal yuvası gibi yüksek bir tepeye kurulmuş, müthiş panoramik manzaralı bir kasaba. Çok güzel korunmuş bir ortaçağ kasabası olmasının yanında içinde harika bir botanik bahçesi var. Dünyanın her yerinden gelen kaktüslerle çok güzel bir peysaj düzenlemesi yapılmış. Bahçeyi gezerken her köşesinden tarihi evlerin turuncu çatılarını ve altında uzanan muhteşem deniz manzarasını görüyorsunuz.
Elbette siz Fransız Rivierası planlarınızı yaparken bu iki kasaba ile kalmayın, bol bol yer görün. Biz Cote d’Azur’un incisi olduğunu düşündüğümüz 2 yeri anlattık, ama Marsilya’dan İtalya’ya her yer görülmeye değer. Nice, Villefranche-sur-Mer, Menton, Grasse, Antibes de diğer favorilerimiz. Köyler ve buraları gezmek için, Nice’i merkez edinip günübirlik turlar yapabilirsiniz.
Kaynak: Biz Evde Yokuz