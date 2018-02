Dünyanın en çılgın partisi: MARDİ GRAS

Mardi Gras, Fransızcada ‘Şişman Salı’ anlamına geliyor. Orijinali Lent olarak adlandırılan ve Hristiyanların 40 gün boyunca alkol, tatlı ve hayvansal gıdalar yemeyerek geçirdikleri büyük perhizden önce son bir defa bu tip zevkleri ve ürünleri tatmak için yiyip içtikleri bayram. Ancak günümüzde, Fransızlar tarafından getirildiği New Orleans’ta dünya çapında bir tür coşma bayramı olarak kutlanır. Çok yemek, içki, yürüyüşler, geçit törenleri, partiler ve bazı bölgelerinde çıplaklık barındırmakta. Mardi Gras bu yıl 13 Şubat’a denk geliyor. Onun öncesindeki hafta sonu eğlencenin tavan yaptığı tarih olacaktır. Yani dünyanın en büyük partisine katılacaksanız 9-13 Şubat tarihlerini kaçırmamanız gerekiyor.







Festivali organize eden topluluklara 'krewe' deniyor. Bunların da kendi partileri, baloları, geçitleri oluyor. En bilinen krewelar Zulu (tematik geçit töreni bir gelenek), Rex (Mardi Gras renkleri Kabul edilen mor, sarı, yeşili ilk ortaya atan olmasıyla ünlü) Bacchus ve Endymion (ikisi de kadrosunda ünlü yıldızları barındırıyor). The Krewe of Muses’ın ise tamamı kadınlardan oluşuyor ve adını Zeus’un kızları olan Müzler’den alıyor. Köpeğiniz varsa burada çok mutlu olacaktır. Çünkü onun da Krewe of Barkus tarafından organize edilen kendi geçit töreni olacak.







Yürüyüşlerde veya atla gezenlerin insanlara bir şeyler atması normal, şaşırmayın. Genelde ufak tefek hediyeler veya boncuklar atıyorlar. Bu boncukların başka bir olayı daha var. O kısım müstehcen olduğu için değinmiyoruz onu orada öğrenirsiniz. Mardi Gras’ın önemli bir ayağı yemek. Zaten ünlü olan New Orleans mutfağını tüm güzellikleriyle denemek için mükemmel bir fırsat. King Cake adı verilen tatlıları (çilek, tarçın ve kremalı kek) özellikle atlamayın. Mardi Gras süresince her yerde bulabilirsiniz.







App’lerinizi unutmayın!

ParadeTracker ve WWOZ livewire festival süresince nerede ne olduğunu takip etmenizi sağlayabilecek aplikasyonlar. Serseri mayın gibi dolaşmanızı engelleyeceklerdir. Bu kadar insanın olduğu bir ortamda konaklamadan, yemeğe hatta finalde havaalanına ulaşıma kadar pek çok şeyi önden organize etmenizde fayda var. Festival kaosuyla bir şeyleri kaçırmak istemezsiniz. Fransız Mahallesi en güzel pazarın ve en çılgın aktivitelerin olduğu bölge. Burasını ziyaret etmeden bitirdiğiniz bir Mardi Gras eksik kalmış demektir.