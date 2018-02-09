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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünyanın en çılgın partisi: MARDİ GRAS

Müzik, yemek ve çılgın sokak partileri... New Orleans normalde de gelenlerin çok eğlendiği bir yer ama Mardi Gras zamanı o eğlence ikiyle çarpılıyor. Sonuçta partilemek için Jazz’ın doğduğu şehirden daha uygun neresi olabilir? İşte bu ortamda hayatta kalmak için ihtiyacınız olan ipuçları.

Hürriyet Haber
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Mardi Gras, Fransızcada ‘Şişman Salı’ anlamına geliyor. Orijinali Lent olarak adlandırılan ve Hristiyanların 40 gün boyunca alkol, tatlı ve hayvansal gıdalar yemeyerek geçirdikleri büyük perhizden önce son bir defa bu tip zevkleri ve ürünleri tatmak için yiyip içtikleri bayram. Ancak günümüzde, Fransızlar tarafından getirildiği New Orleans’ta dünya çapında bir tür coşma bayramı olarak kutlanır. Çok yemek, içki, yürüyüşler, geçit törenleri, partiler ve bazı bölgelerinde çıplaklık barındırmakta. Mardi Gras bu yıl 13 Şubat’a denk geliyor. Onun öncesindeki hafta sonu eğlencenin tavan yaptığı tarih olacaktır. Yani dünyanın en büyük partisine katılacaksanız 9-13 Şubat tarihlerini kaçırmamanız gerekiyor.

Dünyanın en çılgın partisi: MARDİ GRAS

Festivali organize eden topluluklara 'krewe' deniyor. Bunların da kendi partileri, baloları, geçitleri oluyor.  En bilinen krewelar Zulu (tematik geçit töreni bir gelenek), Rex (Mardi Gras renkleri Kabul edilen mor, sarı, yeşili ilk ortaya atan olmasıyla ünlü) Bacchus ve Endymion (ikisi de kadrosunda ünlü yıldızları barındırıyor). The Krewe of Muses’ın ise tamamı kadınlardan oluşuyor ve adını Zeus’un kızları olan Müzler’den alıyor. Köpeğiniz varsa burada çok mutlu olacaktır. Çünkü onun da Krewe of Barkus tarafından organize edilen kendi geçit töreni olacak.

Dünyanın en çılgın partisi: MARDİ GRAS

Yürüyüşlerde veya atla gezenlerin insanlara bir şeyler atması normal, şaşırmayın. Genelde ufak tefek hediyeler veya boncuklar atıyorlar. Bu boncukların başka bir olayı daha var. O kısım müstehcen olduğu için değinmiyoruz onu orada öğrenirsiniz. Mardi Gras’ın önemli bir ayağı yemek. Zaten ünlü olan New Orleans mutfağını tüm güzellikleriyle denemek için mükemmel bir fırsat. King Cake adı verilen tatlıları (çilek, tarçın ve kremalı kek) özellikle atlamayın. Mardi Gras süresince her yerde bulabilirsiniz.

Dünyanın en çılgın partisi: MARDİ GRAS

App’lerinizi unutmayın! 

ParadeTracker ve WWOZ livewire festival süresince nerede ne olduğunu takip etmenizi sağlayabilecek aplikasyonlar. Serseri mayın gibi dolaşmanızı engelleyeceklerdir. Bu kadar insanın olduğu bir ortamda konaklamadan, yemeğe hatta finalde havaalanına ulaşıma kadar pek çok şeyi önden organize etmenizde fayda var. Festival kaosuyla bir şeyleri kaçırmak istemezsiniz. Fransız Mahallesi en güzel pazarın ve en çılgın aktivitelerin olduğu bölge. Burasını ziyaret etmeden bitirdiğiniz bir Mardi Gras eksik kalmış demektir.

Kaynak:

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Dünyanın en çılgın partisi: MARDİ GRAS
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