 Dünyadaki büyüleyici 12 merdiven

1-Haʻikū Stairs Hike (Oahu, Hawaii)

Haʻikū Yürüyüş Merdivenleri aynı zamanda "Cennete Giden Merdiven" olarak da geçiyor. 4000 adımlık bu yürüyüş parkuru, Oahu's Ko'olau'nun dağ bölgesinin kalbinde yer alıyor.

2-Tiger & Turtle Magic Mountain (Duisburg, Almanya)

Kaplan & Aslan Sihir Dağı, yapının üzerinde yürüyene dünyadaki hiçbir hız treninin yaşatamadığı türde bir deneyim yaşatıyor. Alman sanatçılar Heike Mutter ve Ulrich Genth tarafından tasarlanan bu yapı daha çok döngü içinde bir heykel gibi.







3-Heaven’s Gate Mountain (Zhangjiajie, Çin)

Çin'in güneydoğusundaki Tianmen Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan Cennet'in Kapısı dağındaki bu merdiven, ziyaretçilerine dağın üstüne çıkma imkanı veriyor. Merdivenin tepesine ulaşıldığında da 130 metrelik doğal bir deliğin içinden muhteşem bir manzaraya kavuşuluyor.





4-Chand Baori (Abhaneri, Hindistan)

Milattan sonra 800-900 yılları arasında yapılmış olan Chand Baori, Hindistan'ın en çok ilgi çeken ve en eski yapılarından birisi. Yaklaşık 3500 adımlık bu yapı, 30 metre yerin altına gidiyor.





5-Moses Bridge (Halsteren, Hollanda)

Musa'nın Köprüsü adıyla bilinen köprü, adının hakkını veriyor ve ziyaretçilerine hiç ıslanmadan suyun ortasından geçme imkanı sağlıyor. Pek teknolojik görünmese de bu yapıdan sorumlu olan firma, suyun taşmaması için iki tarafta da suyun yüksekliğini kontrol etmek için ayarlanabilir baraj yaptırmış.





6-Santorini'deki Merdiven (Yunanistan)

Hepimizin en az bir kere adını duymuş olduğu Santorini adası, Ege Deniz'inde yer alan bir Yunan adası. Nefes kesici manzaralara ev sahipliği yapan bu adanın kıyı şeridinde bembeyaz evler var. Bu evlerin arasından geçen merdiven denizle buluştuğu için muhteşem bir manzara ortaya çıkartıyor.





7-El Peñon de Guatape (Medellin yakınlarında, Kolombiya)

Medellin'in 64 km uzağında bulunan El Peñon de Guatape, 2133 metrelik bir kayalık. Ziyaretçiler, 600 basamak çıkarak bu kayalığın tepesine ulaşıp etkileyici bir manzaraya kavuşabiliyor

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8-Universe Cascade (Dumfries yakınlarında, İskoçya)

Kozmik Spekülasyon Bahçesi'nde (Garden of Cosmic Speculation) yer alan Universe Cascade, Charles Jencks ve karısı tarafından tasarımlanmış ve 25 farklı set merdiven ile evrenin nasıl günümüze geldiğini sembolize ediyor.





9-Würzburg Residence (Würzburg, Almanya)

yüzyılın başlarında inşa edilmiş olan Würzberg Rezidansı, barok mimarisinin müthiş bir örneği. Dramatik merdivenlerinin üstünde yer alan dünyanın en büyük duvar resmi, her kıtaya özgü özellikleri gösteren bir resim.





10-Angkor Wat (Siem Reap, Kamboçya)

Bir UNESCO Dünya Mirası alanı olan Angkor Wat, 402 dönümlük bir tapınak ve dünyanın en büyük dini anıtını içinde bulunduran geniş bir alan. Aslen 12. yüzyılda koruma tanrısı Vishnu için bir Hindu tapınağı olarak inşa edilmiş. İçinde bulunan merdivenlere günümüzde de tırmanılıyor. Gün doğumu ve gün batımında gidildiğinde manzara olduğundan daha da büyüleyici bir hal alıyor.





11-Pompidou Centre (Paris, Fransa)

Renzo Piano tarafından 1970'lerde tasarlanmış olan Pompidou Merkezi Paris'te bulunuyor. İçinde Avrupa'nın en büyük modern sanat müzesini barındıran bu binanın iskeleti dış görünüşüne yansımış durumda.





12-Machu Picchu (Peru)

Machu Picchu, deniz seviyesinin 8.000 metre yüksekliğinde İnka Medeniyeti'nin harabelerine ev sahipliği yapıyor. Dünya'nın yeni yedi harikasından biri olan bölgeye ulaşmak için binlerce adımlık bir merdiven çıkılıyor. Ama manzara kesinlikle değiyor.







Fotoğraflar : amozingplacesonearth, 10.aeccafe, china-attractions, depositphotos, pandotrip, dreamstime, xoprivate, unimetre, timertravelturtle, freakingnews