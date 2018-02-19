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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Hürriyet Haber
19.02.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Çin 'Köpek Yılı'na girdi

12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre Horoz Yılı'nı geride bırakarak, Köpek Yılı'na girilecek ülkede, Bahar Bayramı olarak da adlandırılan Çin Yeni Yılı, insanların aileleri ve dostları ile bir arada olduğu en önemli geleneksel bayram olarak kutlanıyor.

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Çin hayvan burçlarına göre bilgelik, dostluk ve sabrı temsil eden Köpek Yılı'nın huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunan vatandaşlar, evlerinde aileleriyle yemek yiyerek, akraba ziyaretleri yapıyor ve birbirlerine hediyeler vererek bayramın neşe ve sevincini paylaşıyor.

Çin Köpek Yılına girdi

Çin Yeni Yılı, çalışma hayatının giderek daha sıkılaştığı ülkede halkın, aileleri ve arkadaşları ile rahatlıkla vakit geçirebileceği bir zaman dilimi konumuna geldi. 1,42 milyarlık dev nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de, nüfusun yaklaşık 300 milyonluk bölümü, nüfusa kayıtlı oldukları eyaletlerin dışındaki büyük şehirlerde çalışıyor.

Avatar filmine ilham veren park
Avatar filmine ilham veren park

Çin Köpek Yılına girdi

Bu kişilerin, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere Pekin, Şanghay ve Guangcou gibi dev metropollerden ayrılmasıyla büyük şehirler, adeta hayalet kentleri andırıyor. Ülkede 7 gün sürecek resmi ulusal tatilde, ülke genelinde neredeyse hayat duruyor ve herkes kendi memleketlerinde aileleriyle vakit geçirdiği için ülkeyi genel bir sessizlik kaplıyor.

Çin Köpek Yılına girdi

Dünyanın en kalabalık ve hareketli metropolleri arasında olan ülkedeki büyük şehirler, Bahar Bayramı süresince büyük bir durgunluğa sahne oluyor. Ülkede gelenek olduğu üzere Çin Yeni Yılı'nda "kötü ruhları kovduğuna inanılan" hava fişek ve çatapat patlatma geleneği bulunuyor. Ancak bu gelenek hava kirliliği, yangın ve güvenlik endişeleri göz önünde bulundurularak büyük şehirlerde yasaklanmış durumda. 

Cennetin Kapısı: Tianmen Dağı
Cennetin Kapısı: Tianmen Dağı

Çin Köpek Yılına girdi

Çin'deki resmi Bahar Bayramı tatilinde Pekin'de olacaklar için park ve sayfiye yerlerinde çeşitli eğlence ve şölenler tertip ediliyor. Kentteki en büyük parklardan biri olan Ditan Parkı'nda yapılan süslemeler, ziyaretçilere bayram coşkusunu yaşamak için seçenek sunarken, burada gerçekleştirilecek yemek şölenleri ve sahne gösterileri de Pekinlilerin beğenesine sunulacak. Yeni Yıl atmosferi, büyük kentlerden ziyade kırsal bölgelerde yoğun olarak hissediliyor. 

Çin Köpek Yılına girdi

Çinlilerin kullandığı 12 Hayvanlı Takvim'e göre her yıl takvimde yer alan faklı bir hayvanın ismi o yıla veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her yıl farklılık gösteriyor. Köpek Yılı'nı gelecek yıl Domuz Yılı takip edecek. Bahar Bayramı, Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

Çindeki büyük buz mağarası hiç erimiyor
Çin'deki büyük buz mağarası hiç erimiyor!

Çin Köpek Yılına girdi

Fotoğraflar: AA, Reuters 

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