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Cennetin Kapısı: Tianmen Dağı

Çin’in Zhangjiajie, Hunan Eyaleti’nde bulunan Tianmen Dağı, en çok tanınan turistik yerlerden. Tianmen Dağı, büyüleyici manzaralarıyla ve hikâyesiyle yüzbinlerce turisti kendisine hayran bırakıyor. İşte size "cennetin kapısı" olarak bilinen Tianmen Dağı…

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Dağ adını özel bir hikâyeden alıyor: M.S 260 yılında, dağdaki Tianmen mağarasının duvarının yıkılmasına tesadüfen tanık olan bir yerel yönetici, dağı gökyüzüne açılan bir kapıya benzetmiş ve bu durumu imparatora bildirmiş.

Cennetin Kapısı: Tianmen Dağı

Bunu şans ve uğur işareti olarak düşünen imparator çok sevinmiş ve dağa “cennet kapısı” anlamına gelen Tianmen adını vermiş.

Efsaneler ülkesi: Çin
Efsaneler ülkesi: Çin

Cennetin Kapısı: Tianmen Dağı

Buraya ulaşmak için yaklaşık 11 kilometrelik bir tırmanış gerekiyor. Eğer buna fazla diyorsanız o zaman dünyanın en uzunu olarak kabul edilen, 7.455 metre mesafeyi 1.279 metre yükseklikten geçen teleferiği kullanabilirsiniz.

Cennetin Kapısı: Tianmen Dağı

Tırmanışın sonu elbette bununla bitmiyor, teleferikten sonra tırmanmanız gereken birçok merdiven daha var. Eğer başarırsanız Çinlilerin deyimiyle Tanrı’ya en yakın noktaya ulaşmış oluyorsunuz.

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Cennetin Kapısı: Tianmen Dağı

Tianmen dağına inşa edilen ve turistlerin ilgisini en çok çeken yer olan cam tabanlı patika, 1.432 metre rakımda ve 60 metre uzunluğundadır. Her yıl pek çok turiste muhteşem bir manzara cam tabanlı yol, ziyaretçilere adeta havada yürüyormuş hissini vermektedir.

 Cennetin Kapısı: Tianmen Dağı

Kırılmaz camdan yapılmış köprüden muhteşem manzarayı izlemek, yükseklik korkusu olmayanlar için ayrı bir keyif.

Fotoğraflar: portuguese.xinhuanet, pinterest, wardom, thepoortraveler, maron, zhangjiajie,

Kaynak:

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