 Cennetin Kapısı: Tianmen Dağı

Dağ adını özel bir hikâyeden alıyor: M.S 260 yılında, dağdaki Tianmen mağarasının duvarının yıkılmasına tesadüfen tanık olan bir yerel yönetici, dağı gökyüzüne açılan bir kapıya benzetmiş ve bu durumu imparatora bildirmiş.

Bunu şans ve uğur işareti olarak düşünen imparator çok sevinmiş ve dağa “cennet kapısı” anlamına gelen Tianmen adını vermiş.

Buraya ulaşmak için yaklaşık 11 kilometrelik bir tırmanış gerekiyor. Eğer buna fazla diyorsanız o zaman dünyanın en uzunu olarak kabul edilen, 7.455 metre mesafeyi 1.279 metre yükseklikten geçen teleferiği kullanabilirsiniz.

Tırmanışın sonu elbette bununla bitmiyor, teleferikten sonra tırmanmanız gereken birçok merdiven daha var. Eğer başarırsanız Çinlilerin deyimiyle Tanrı’ya en yakın noktaya ulaşmış oluyorsunuz.

Tianmen dağına inşa edilen ve turistlerin ilgisini en çok çeken yer olan cam tabanlı patika, 1.432 metre rakımda ve 60 metre uzunluğundadır. Her yıl pek çok turiste muhteşem bir manzara cam tabanlı yol, ziyaretçilere adeta havada yürüyormuş hissini vermektedir.

Kırılmaz camdan yapılmış köprüden muhteşem manzarayı izlemek, yükseklik korkusu olmayanlar için ayrı bir keyif.

Fotoğraflar: portuguese.xinhuanet, pinterest, wardom, thepoortraveler, maron, zhangjiajie,