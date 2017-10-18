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Çin'deki büyük buz mağarası hiç erimiyor!

Deniz seviyesinin 2 bin 300 metre yukarısındaki bu mağaranın 3 milyon yıl önce buz devri sırasında oluştuğu, Yerel halk tarafından ise "10 bin yıllık mağara" olarak adlandırıldığı biliniyor. Mağara yaz aylarında dışarıdaki sıcaklık 20 santigrat derecelere çıktığında bile buzun erimemesiyle meşhur. İşte hiç erimeyen o mağara..

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Eğer Kraliçe Elsa Asya'da kafasını dinleyecek bir yer arasaydı muhtemelen Luyashan Dağı Ningwy buz mağarasına giderdi.

Çindeki büyük buz mağarası hiç erimiyor

Çin'in Shanxi eyaletinin kuzeyindeki Ningwu bölgesinde, şimdiye kadar keşfedilen, 85 metrelik etkileyici derinliğe sahip Çin'in en büyük buz mağarası bulunuyor. Deniz seviyesinin 2.300 metre yukarısındaki mağaranın 3 milyon yıl önce buz devri sırasında oluştuğu söyleniyor. Yerel halk tarafından genelde "10.000 yıllık mağara" olarak adlandırılan mağara yaz aylarında dışarıdaki sıcaklık 20 santigrat derecelere çıktığında bile buzun erimemesiyle meşhur.

Çindeki büyük buz mağarası hiç erimiyor

Buz mağaralarının doğal yoldan nasıl soğuk kalabildiğini araştıran bilim insanlarına göre bu kavram mağaranın bowling lobutu şeklinde olmasından kaynaklanıyor.

Sürekli renk değiştiren ilginç mağara
Sürekli renk değiştiren ilginç mağara!

Donmuş duvarları ve yerden tavana uzanan ve geniş alana yayılmış buz sarkıtları sayesinde soğuk hava mağaranın içinde kalarak mağaranın buz olarak kalmasını sağlıyor.

Çindeki büyük buz mağarası hiç erimiyor

Çin'deki diğer dokuz ünlü buz mağarası arasında ilk sırada gösterilen Ningwu Buz Mağarası'nı günde 1.000 kişi ziyaret ediyor. Renkli yüzlerce ampulle aydınlatılan büyüleyici mağara mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

İlk modern insanların yaşadığı mağara Türkiye’deİlk modern insanların yaşadığı mağara Türkiye’de!



Kaynak: Mashable





Kaynak: Hürriyet Haber

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Çin'deki büyük buz mağarası hiç erimiyor!
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