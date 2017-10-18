Çin'deki büyük buz mağarası hiç erimiyor!

Eğer Kraliçe Elsa Asya'da kafasını dinleyecek bir yer arasaydı muhtemelen Luyashan Dağı Ningwy buz mağarasına giderdi.





Çin'in Shanxi eyaletinin kuzeyindeki Ningwu bölgesinde, şimdiye kadar keşfedilen, 85 metrelik etkileyici derinliğe sahip Çin'in en büyük buz mağarası bulunuyor. Deniz seviyesinin 2.300 metre yukarısındaki mağaranın 3 milyon yıl önce buz devri sırasında oluştuğu söyleniyor. Yerel halk tarafından genelde "10.000 yıllık mağara" olarak adlandırılan mağara yaz aylarında dışarıdaki sıcaklık 20 santigrat derecelere çıktığında bile buzun erimemesiyle meşhur.





Buz mağaralarının doğal yoldan nasıl soğuk kalabildiğini araştıran bilim insanlarına göre bu kavram mağaranın bowling lobutu şeklinde olmasından kaynaklanıyor.





Donmuş duvarları ve yerden tavana uzanan ve geniş alana yayılmış buz sarkıtları sayesinde soğuk hava mağaranın içinde kalarak mağaranın buz olarak kalmasını sağlıyor.





Çin'deki diğer dokuz ünlü buz mağarası arasında ilk sırada gösterilen Ningwu Buz Mağarası'nı günde 1.000 kişi ziyaret ediyor. Renkli yüzlerce ampulle aydınlatılan büyüleyici mağara mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.









Kaynak: Mashable











