Cenneti de Gördük Cehennemi de

Hürriyet Gazetesi’nin Hatay ile başlayan Aydın ile devam eden ‘marka şehirler’ buluşmasının üçüncü durağında geçtiğimiz hafta Mersin’deydik. Yerli ve yabancı tatilciler çoktan dönüş yapıp tersine giderken, Hürriyet yazarları olarak biz Mersin’e gittik. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliği ile ‘Mersin’i Keşfet’ projesi kapsamında üç gün boyunca Silifkenin Yoğurdu’nu da yedik, Cennet Kapısı’ndan girip, Cehennem Çukuru’nu gördük. ‘Güneşin Ülkesi’ olarak bilinen ve deniz, kum, güneş üçlüsünün yanı sıra günümüze ulaşan antik kalıntıları ile adeta bir ‘Medeniyetler Şehri’ olan Mersin’i Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın ev sahipliğinde keşfettik. Üç gün üç gece süren gezimizde ‘Mersin’i Keşfet’meye Tarsus’tan başladık. Büyük İskender’in yürüdüğü Antik Yol’dan geçip Hıristiyanların ve Müslümanların kutsal adreslerinden olan Aziz Paul’ün evi ile Eshab-ı Kehf Mağarası’nı gördük.



Deniz mahsülleri ile ünlü Narlıkuyu’da deniz kenarındaki Kerim Restaurant’ta Rakı –Balık molası verdikten sonra yediklerini eritmek isteyenler Cennet ve Cehennem Mağaraları’na indi. Cehennemin dibine kadar olan yol uzun olduğu için itiraf etmeliyim ki ben Cennet Kapısı’nda hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih ettim.



‘Mersin’i Keşfet’ turunun son durağında ‘Kale, kaleye bakar diye başlayıp Ah kaleden sular akar’ diye devam eden türküde bahsi geçen Kızkalesi’nin İstanbul’daki Kız Kulesi ile benzer hikayesi eşliğinde Silifkenin Yoğurdu’nu yiyip hatıra fotoğrafı çektirdik. Yediğim içtiğim benim olsun gördüklerimi anlattım.



Bu kadar gezip tozduktan sonra sıra yeme içme ve eğlenceye geldi. Akşam Mersin Divan Hotel’de başımızda geleneksel şapka ve şal elimizde kaşıklar ile şarkılara eşlik ederken, gündüz de Mersin Belediyesi ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Mersin’den tüm Türkiye’ye yayılan başta cezerye, tantuni gibi lezzetlerin tadı damağımda kaldı. “Yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat” diyen okuyucular için yazdıklarımız bunlarla sınırlı. Ama siz sınır tanımayın ve Mersin’i Keşfet’in.