23 yaşındaki uçak mühendisi 52 ülke gezdi

Pamir Sevinçel, ABD’de Georgia Tech’ten mezun genç bir uçak mühendisi. Bir yandan akademik eğitimini sürdürüyor, bir yandan da fırsat bulduğunda farklı kültürleri tanımak için dünyayı dolaşıyor.



Aslında havacılık ve seyyahlık konusunda babası Tufan Sevinçel’in izinde ilerliyor. İnsan kaynakları konusunda uzun yıllar çalışan Tufan Sevinçel, hobi olarak başladığı pilotluğunu ilerleterek tek motorlu uçakla dünya turu yapmış bir ‘amatör havacı’.

Pamir Sevinçel bugüne kadar Kuzey Amerika, Karayipler, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya’da 52 ülkeye adım attı. Seyahat etmek onun için tatil-dinlenmek değil. Dünya tarihini elinde tutarak öğrenmek. Yeni kültürler tanımak, arkeolojik kalıntılar peşinde koşmak.









TEK BAŞINA ÇIKIYOR



Gezilerinde olabildiğince özgür olmak, kendi görmek istediği yerlerde dilediği kadar zaman geçirmek için tek başına seyahat ediyor. Grubun kalabalıklaştıkça karar vermenin zorlaştığına inanıyor. Ama ilk defa yurtdışına çıkanlara tavsiyesi “Fikirlerinize yakın ve uyumlu bir yol arkadaşı da seçebilirsiniz. Böylece kendinizi tehlikede hissettiğiniz zaman birbirinizi kollayabilirsiniz. Aynı zamanda da masraflarınızı azaltabilir” diyor.









HEDEF ESKİ İPEK YOLU



Bundan sonraki hedefi, eski İpek Yolu’nun merkezi Orta Asya ülkelerine gitmek istiyor. Ayrıca Moğolistan steplerini, Semerkant, Buhara, ve Horasan da gezi planları arasında.





PAMİR SEVİNÇEL’DEN TAVSİYELER

+ UCUZ UÇUŞLAR: Uçuşlarını internette bilet fiyatları karşılaştıran sitelerden takip ediyor. Çoğunlukla düşük maliyetli havayolları ile merkezden daha uzak havalimanlarına uçuyor. Yoğun turizm sezonlarından uzak duruyor. Böylelikle ulaşım masraflarını önemli ölçüde azaltıyor.



+ OTOBÜS VE TRENE BİNİN: Böylelikle hem daha fazla yer görüp hem de daha ucuza seyahat etmek mümkün. Gece konaklama yerine kuşetli trenleri tercih edebilirsiniz. ‘Carpool’ gibi araç paylaşım sitelerini kullanın.



+ HOSTELLERDE KALIYOR: Gittiği yerlerde aynı odada 4-6 kişinin kaldığı ‘hostel’leri tercih ediyor. Geceliği 15 Euro’dan başlayan bu konaklama imkânı ile aynı zamanda sırt çantası ile dünyayı dolaşan seyyahlarla tanışıyor. Bilgi alışverişinde bulunuyor.









+ UCUZ YAŞAYIN, DAHA FAZLA YER GÖRÜN: Pahalı bir restoran yerine halkın daha çok gittiği yerleri tercih ediyor. Günlük harcamalarını kısarak daha uzun kalıp daha fazla yer görüyor.



+ ÖNCEDEN HAZIRLIK: Seyahat edeceğe yere önceden hazırlanıp gidiyor. Lonely Planet: On a Shoestring kitap serisinden o şehirde ücretsiz neler yapılacağını araştırıyor.



+ GÜNLÜK NE KADAR HARCIYOR: Avrupa’da ortalama şehirlerinde 20-40 Euro, Londra, Paris gibi daha pahalı kentlerde günde 50-80 Euro arasında harcama yapıyor. Uzakdoğu, Afrika ve Ortadoğu’da bu rakamlar çok daha aşağıya iniyor.







+ BİLGİSAYAR ALMIYOR: Seyahatlerine sırt çantası ile çıkıyor. Yanından ayırmıyor. Cep telefonu kullanmamaya çalışıyor. Yanına bilgisayar almıyor. Ama internete bağlandığında TripAdvisor, HostelWorld sitelerini takip ediyor. Hostelling World’e üye. Kaldıkça sistem daha indirimli konaklamanızı sağlıyor. Mobil uygulamalar arasında favorisi, çevrim dışı harita ve GPS olarak çalışan MAPS.ME

SEYAHATLERİNDE UNUTAMADIKLARI

+ Kamboçya’da Phnom Penh ile Angkor Wat arasındaki az gelişmiş karayolundaki sarsıntılı minibüs yolculuğu

+ Cameron Highlands, Malezya’da çilek ve çay tarlalarının arasındaki yürüyüş patikaları

+ Tartu, Estonya’da bir barda tanıştığımız üniversite öğrencileri







HAVACILIK MÜZELERİNİ DOLAŞIYOR

Genç uçak mühendisi, gittiği kentlerde havacılık müzelerini dolaşıyor: “Özellikle daha az gelişmiş ülkelerde internet sitesi olmayan bir çok müze var. Bu yüzden 1300’den fazla müze ile geniş bir veri tabanı olan www.aviationmuseum.eu web sitesini inceleyin. Bu siteyi kullanarak Kuala Lumpur’da inanılmaz de Havilland koleksiyonu olan Royal Malaysian Air Force Museum’u gezebildim.



TAVSİYE EDİYOR



Şu ana kadar değişik ülkelerde gezdiğim ve tavsiye edebileceğim havacılık müzelerinin başında Belgrad (Sırbistan), Charlotte, Denver ve Washington DC’deki (ABD) müzelerin yanı sıra Londra’daki Kraliyet Hava Kuvvetleri Müzesi geliyor”



Fotoğraflar: Pamir Sevinçel