12 ay Los Angeles

Birçok tatil noktasının özel dönemleri vardır. Pek az yer 12 ay gidebilirsiniz. ABD’nin en önemli turizm noktalarından biri olan Los Angeles işte böyle bir yer. Dünya film başkenti, ‘Melekler tüm yıl boyunca size yazın ilkbaharı, kışın da sonbaharı yaşatıyor. Yağmur nadiren yağıyor. ABD’nin güneyini vuran kasırgalar ise pek görülmemiş. Tek risk depremler. Bu nedenle evlerde kullanılan en önemli malzeme ağaç. Yüksek binalar sadece özel bir bölgeye yer alıyor. Çölden gelen havanın okyanusun nemini durdurduğu Los Angeles keşfettikçe yeni bir şeyler bulduğunuz farklı bir şehir. Bu nedenle “Buraya bir kere gelen bir daha gelir” sözü boşuna söylenmemiş.









Dünyanın film başkenti

Film endüstrisinin kalbinin attığı Los Angeles sokaklarında dolaşırken her an bir ünlüye rastlamanız mümkün. Ellerinde fotoğraf makineleri ile dolaşan paparazziler, ünlülerin fotoğrafları için sokak başında hazır bekliyor.

İster turunuza tepedeki ‘Hollywood’ yazısının altında sosyal medyaya koyacağınız bir fotoğrafla başlayın. İsterseniz yıldızların adlarının yazdığı, el ve ayak izlerinin olduğu ‘Walk of Fame’den. Ünlülerin kaldırımdaki isimlerinin yazılı olduğu taşlar için her yıl belediyeye işgaliye parası ödediklerini de hatırlatmak lazım.









Adı yerde olmayan tek ünlü, geçen yıl hayata veda eden Muhammed Ali. Peygamber adına sahip olması nedeniyle ünlü boksörün adı duvarda yer alıyor. Caddede yürürken adım başı süper kahraman kostümlü veya ünlülerin benzerleri yanınızda bitiyor.

Universal stüdyoları



Tam bir gün ayırıp gezemeyeceğiniz önemli bir nokta Universal Stüdyoları. Günlük bilet fiyatlarının kişi başına 105 (365 TL) dolardan başladığı stüdyolarda birçok ünlü filmlerin setlerini gezmek, üç boyutlu animasyonlarını yaşayarak izlemek mümkün.

En heyecan veren yerlerden biri de Jurrasic Park için hazırlanan bölüm. Suyun içinde ilerleyen araç bir anda dinazorun saldırısından sizi uzaklaştırmak için hızlanıyor. Sular içinde kalıp ıslanacağınızı da unutmayın. Ama sıcak havada dakikalar içinde kuruyacaksınız.

Sürekli yenilenen, farklı filmler için özel köşelerin oluşturulduğu stüdyolarda sıralar uzun. Beklemek istemezseniz, VIP biletlerinin fiyatı 329 dolardan (1.145 TL) başlıyor.





Kumsalların tadını çıkarın

Ciğerlerinize okyanus havasını çekmek isterseniz, Santa Monica ve Venice Beach sizi bekliyor. Los Angeles’ta neredeyse spor yapmayan yok. Sörfçüler, kaykaycılar, ağırlık çalışıp vücut geliştirenler, basket ve tenis oynayanlar, koşanlar… Ve tabi ki bunları seyredenler… Tablolar, sanat eserleri, ikinci el eşya satan dükkânlar gezilmeye değer… Sahilde içki ve sigara içmek yasak. Ama ot kokusu burnunuza gelirse şaşırmayın. ‘Green Doctor’ adı verilen doktorlar, marijuana reçetesi yazabiliyorlar. Buraya çok yakın ‘Venedik Kanalları’ ise bir anda şehre bakışınızı değiştirebilir. 1905’te yapılan kanalların etrafında iki katlı, bahçeli evler bulunuyor.









Alışveriş merkezi

Trafiğe kapalı Rodeo Drive, Los Angeles’ın en önemli alış veriş noktalarının başında geliyor. Vitrin tasarımlarını seyretmekten alışverişe vakit kalır mı bilmek mümkün değil. Dünyanın en lüks markalarının podyumu olan Rodeo Drive’da aynı zamanda en çok Türkü de bir arada görebileceğiniz en önemli nokta. Kentin farklı noktalarında alış veriş merkezleri var. İndirim peşinde koşuyorsanız, yaklaşık bir saatlik yolculukla ‘Camarillo Outlet’e gidebilirsiniz. Mağazalara dağılmadan önce bilgi merkezinden 5 dolara (18 TL) indirim kuponlarının ve ne kadar alışverişe ne kadar indirim verildiğini gösteren kitapçığı alın. Parasını kat ve kat çıkartıyor.

Sahil ve ünlülerden sıkılanlara

Lüks markalar, ünlüler ve sahil derken sıkıldıysanız, Abbot Kinney Bulvarı size nefes aldıracak. Sadece tasarım ürünleri satan dükkanlar, tam organik, vegan ürünler sunan restoranlar, ağır akan hayat, bohem bir yaşam… Önce Intelligentsia’ya gidin bir kahve satın alın. Sonrasında tüm caddeyi yavaş yavaş dolaşın.





Meleklerin şehri



İstanbul’dan THY’nin Boeing 777-300ER uçağı, 13 saat 45 dakika sonra sizi Los Angeles LAX Havalimanı’na indiriyor. 2011’de THY’nin NBA takımlarından Los Angeles Lakers’ın yıldızı Kobe Bryant ile yaptığı açılıştan bu yana yüksek doluluk dikkat çekici.

THY’nin Los Angeles Müdürü Ersen Engin, uçuşlarda Türklerin yanı sıra en çok İran, İsrail, İtalya ve Yunanistan’a yolcu taşıdıklarına dikkat çekiyor: “Burada sezon 12 ay. Sürekli baharı yaşıyorsunuz. Melekler Şehri Los Angeles’a bir kez gelen bir daha gelir. Çünkü burada keşfettikçe yeni şeyler bulursunuz”