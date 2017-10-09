ÖSYM’den ALES adaylarına ek süre... 7 soruda yeni ALES

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu yıl önemli değişiklikler yaptığı ALES yeni haliyle ilk defa 19 Kasım’da düzenlenecek. Sınava başvurular 4 Ekim’de sona erdi ancak ÖSYM adaylara 18 Ekim’e kadar başvuru hakkı tanıdı. Fakat bunun için adayların sınav için 90 TL yerine 135 TL ödemesi gerekiyor.

İşte 7 soruda yeni ALES:

YÖK, lisans üstü eğitime giriş ve akademik personel seçiminde kullanılan ALES’te önemli değişiklikler yaptı. Buna göre sınavdaki test ve soru sayıları azaltıldı, buna karşılık soru başına düşen süre arttırıldı. Aynı zamanda toplam sınav süresi ise kısaltıldı. ALES Eşit Ağırlık Puanı, eşit ağırlıklı hale getirildi. Sınavın geçerlilik süresi ise üç yıldan, beş yıla çıkarıldı. Sonbahar dönemi sınavı 19 Kasım’da yapılacak. ÖSYM’nin verdiği geç başvuru hakkı ise 18 Ekim’de sonra eriyor. İşte sınava yaklaşık bir ay kala yeni ALES’te kafalara takılan sorular:

ALES’E KİMLER GİREBİLİYOR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabiliyor. Sınav lisans üstü eğitime girişte, yurtdışına lisans üstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılıyor. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES sonuçları dikkate alınıyor.

SINAV İÇİN GEÇ BAŞVURU HERKESE AÇIK MI?

ÖSYM 26 Eylül-4 Ekim’de tamamlanan ALES sonbahar dönemi başvuruları için adaylara 18 Ekim’e kadar ek süre tanıdı. Başvurular ÖSYM’nin internet adresinden yapılıyor. Başvuru ücreti ise 135 TL. Ancak sınav ücretinin aynı gün ödenmesi gerekiyor ve adaylar Ankara’da sınava alınıyor.

ALES’İN YENİ TEST SAYISI NASIL OLDU?

YÖK’ün açıklamasına göre, ALES test sayıları azaltıldı. Dört test/bölüm sayısı ikiye indi, sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacak. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırıldı. Yani ALES daha sade bir görünüme kavuştu.

YENİ SINAV SÜRESİ NASIL?

Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşuyordu, yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı test şeklinde uygulanacak. Toplamda 100 soruluk sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlendi. Soru başına düşen süre önemli ölçüde arttı.

GEÇERLİLİK SÜRESİNDE SON DURUM NE?

ALES’te adayların en çok şikayet ettiği konuların başında sonuçların geçerlilik süresi geliyordu. Üç yıllık süre 5 yıla çıkarıldı. Yani sonuçlarınız yayınladıktan sonraki 5 yıl bu sonuçlarla lisans üstü programlara başvuru yapabilirsiniz.

PUANLAMADA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Sınavla ilgili yapılan diğer değişiklik ise puanlamada oldu. Buna göre eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirildi. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmedi. ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında sayısal testinin yüzde 50, sözel testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi.

TEST İÇERİĞİNDE DÜZENLEME YAPILDI MI?

ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarından oluşacak. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanıyor. ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi hedefleniyor.

ALES sonbahar dönemi kılavuzuna ulaşmak için tıklayın