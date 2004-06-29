Medyatik arkadaşlar birlikte eğlendi

Haftasonunda İstanbul’un gözde mekanlarından Laila yine birçok ünlüyü ağırladı. Bu isimler arasında iki kişi dikkatimi çekti.
Biri ‘Bir İstanbul Masalı’nın asi Demir’i Ozan Güven, diğeri de oyuncu arkadaşı Doğa Rutkay’dı... İki medyatik oyuncu, arkadaş grubuyla geldikleri mekanda geç saatlere kadar aynı masada eğlendi. Son derece samimi görünen ikilinin bu yakınlığının ardında ise yıllar öncesine dayanan dostlukları vardı. Daha geçtiğimiz haftalarda baba olan Güven ile Rutkay, konservatuvar yıllarından arkadaşlar... Okul yıllarında başlayan arkadaşlıkları hálá sürüyor. Ve zaman zaman böyle bir araya gelip geçmişi konuşuyor, sanattan, yeni projelerden konuşuyor, eğleniyorlar.
Aile birarada
Tansa Mermerci-Can Ekşioğlu ve Eda Çarmıklı-Ozan Yolcu düğünleri, cuma ve cumartesi geceleri Beylerbeyi Sarayı’nda yapılacak. Çiftler dekor ve teknik ekipmanların ortak kullanılmasına da karar verdiler. Yılın düğünü öncesinde biraz stres atmak isteyen Mermerci ile Ekşioğlu Ailesi, tatil için Bodrum’a gitti. Üç kızkardeş Derin Mermerci, Yosun Reza ve Tansa Ekşioğlu, anneleri Ender Mermerci’yi de alıp Can Ekşioğlu’nun anne-babası Süren-Uğur Ekişoğlu’yla birlikte Kelebek objektifinin karşısına geçtiler.
Annesinin kopyası
Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray’ın oyuncu Cihan Ünal’la evliliğinden olan kızı Yağmur, yıllar geçtikçe annesinin kopyası haline geliyor. Uzun zamandır Barış Yaman’la birlikte olan Yağmur Ünal, geçtiğimiz gece sevgilisiyle birlikte Ali Ramazanoğlu’nun Küçüksu Kasrı’ndaki düğünündeydi. Yağmur, yaş ortalamasının 50’nin üzerinde olduğu konuklar arasında, güzelliği sayesinde de ilgi odağı oldu. Diğer davetliler bir yandan onun güzelliğine övgüler yağdırdılar, bir yandan da Türkan Şoray’a benzerliğinden söz ettiler.
Erkekler de yaptırsın!
Esin-Ergin Demirören çifti, Ali Ramazanoğlu’nun Küçüksu Kasrı’ndaki düğün davetine katıldılar. Geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde genç bir kız gibi görünen Esin Hanım’ın yanında eşi daha olgun kalıyordu. Birçok kişi gibi ben de ‘Keşke erkekler de yüz gerdirme, botox ve estetiğin nimetlerinden yeterince faydalansalar’ diye düşünmeden edemedim.
Eski eşiyle tanıştırdı
Nurettin Hasman ikiz kızlarının annesi Güliz Onursal’la 4 yıl önce boşanmıştı. 50 yaşına merdiven dayayan Hasman, 27 yaşındaki Eda Taşpınar’la aşk yaşıyor altı aydır... Geçtiğimiz hafta sevgilisi Eda’yla katıldığı davette, eski eşi Güliz Onursal ve kızlarıyla karşılaştı Nurettin Bey... Sevgilisini Onursal ve kızı Mina Hasman’la tanıştırdı, daha sonra da arkadaşı Ayşegül Germir’in yanına geçti. Germir’le sohbet sırasında da sevgilisiyle evlilik planlarından söz etti.
Hafta sonu Çeşme’de
Geçtiğimiz hafta Çeşme’de Sheraton Otel’de kaldım. Serra-Osman Merzeci çifti de haftasonu tatili için çocuklarıyla oradaydı. Serra Merzeci günün büyük bölümünü denize girerek, güneşlenerek ve cep telefonuyla konuşarak geçirdi. Osman Merzeci’nin oğluyla bir örnek şortları ise espriliydi. Serra Merzeci’nin annesi Berna Tokar ise sahilin en hanımefendi ismiydi. Elleriyle meyve tabağı getirip ikram etmesi, her rastladığında bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sorması, kendi çocuklarıymışız gibi bizimle ilgilenmesi beni çok duygulandırdı...
Sanat düşkünleri
Ömer-Ayşegül Dinçkök çifti geçtiğimiz hafta Beyhan Murphy ile Mercan Dede’nin göçebe toplum kökenlerimizden yola çıkarak hazırladıkları ‘Güldestan’ adlı dans gösterisinin galasını izlediler. Taksim AKM’de yapılan Güldestan’ın sahne tasarımına imza atan Işın Mumcu’nun eşi Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun davetlisi olarak katıldıkları gecede, gösteriyi en ön sıradan izledi Dinçkökler. Ömer Dinçkök, kızı Ayça’nın eşi Can Sandıkçıoğlu ile boşanma arefesinde olmasına üzüldüğünü fısıldıyordu dostlarına...
Birlikte geziyorlar
Ali Sayar İstanbul’da olduğu zamanlarda gece gezmelerinde mutlaka iki güzele eşlik ediyor. Geçtiğimiz gece Bebek’teki Calua Bar’da düzenlenen AUDİ’nin tanıtım gecesine de yine daimi ikilisi Gülay Kamaz ve Ece Kral’la birlikte geldi. Ece Hanım, adının basında sürekli yanlış yazılmasından şikayet etti...
Sosyoloji okuyacak
Geçtiğimiz pazar günü ÖSS imtihanına giren Tuba Ünsal, sınavdan birkaç gün sonra ise Çeşme’nin yolunu tuttu. Tesadüfen aynı uçakta yolculuk ettik. Ünsal yolculuk esnasında arkadaşı Ayşe Tolga’yla şakalaşıp durdu. Tercihinin sosyoloji olduğunu söyleyen Tuba Ünsal, futbolcu Emre Belözoğlu ile aralarında çıkan aşk dedikodularına ise ‘Sadece halı saha maçlarını izlemeye gitmiştim’ diye yanıtladı. Bu arada Ayşe Tolga ve Tuba Ünsal, duyduğuma göre yeni dönem için bir sit-com hazırlığındalarmış...
Ortakent’in başkanı
Bodrum, Ortakent’in belediye başkanı Mehmet Kocadon, beldesinin önümüzdeki yıllarda en çok tercih edilecek yerlerden birisi olması için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Mehmet Kocadon kendine ayırabildiği kısıtlı zamanlarda ise arkadaşı Mehmet Buyurman’ın Gökhan Yüzbaşıoğlu ile ortak olduğu Ortakent’teki Tantra adlı kulüpte keyif yapıyor. İşlerin stresinden biraz uzaklaşmak için, akşamüstleri limon ağaçları içindeki Tantra’da bir yudum içki, biraz sohbet yetiyor başkana...
Alman basınını ağırladı
Yurtdışı açılımına Almanya ile başlayan Vakko, tanıtım faliyetleri kapsamında, Alman basın grubunu, Vakko markasının doğduğu ve büyüdüğü İstanbul’da konuk etti. Vakko Kuruluşları Dış Ticaret Grup Başkanı Jeff Hakko, baskı operasyonu hakkında bilgilendirdiği gruba Merter’deki fabrikayı da gezdirdi.
Sezen Aksu eşlik edecek
Şubat ayında ilk solo albümü ‘One A Day’i Aura Records etiketiyle yayınlayan piyanist, besteci ve aranjör Aşkın Arsunan, 11. Uluslararası İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek. 17 Temmuz gecesi Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde cazseverlerle buluşacak olan Arsunan’a, bazı parçalarda kendi tarzı dışında bir performans sergileyecek olan Sezen Aksu ile dünyaca ünlü Amerikalı caz gitaristi John Scofield eşlik edecek.
Annesine fark attı
Bilgün Dereli’nin Cem Boyner’den olan kızı Ayşe Boyner, annesiyle katıldığı bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti. Zarifliği, güzelliği, annesine layık ağırbaşlılığı ile genç Boyner, soyadına yakışır tavırlar sergiliyordu. Boyu annesini geçen Ayşe Boyner’in huyunun annesi Bilgün Hanım’a çok benzediği de konuşuldu davette...
Hancı’nın yıldızı
Çeşme’deki Hancı Bar’da her çarşamba gecesi Hakan Altun sahneye çıkacak. Geçtiğimiz hafta kendisini izlemeye gelen Ümit Davala’yı sahneye çağıran Altun, birlikte düet yaptığı Davala’yla rap türünde şarkılar söyledi.
Arabasını yenileyecek
Bodrum Club Flipper’ın sahibi Ahmet Bayer’in güzel eşi Sinem Bayer, oyunculuk konusundaki kabiliyetini geçtiğimiz aylarda rol aldığı dizilerde kanıtlamıştı. Şimdilerde sık sık reklam filmi teklifleri alan Bayer, birkaç gün önce ise AUDİ A8 quattro otomobillerinin tanıtımının yapıldığı Bebek’teki Calua Bar’daydı... Mekandan ayrılırken ise arabasını değiştirme zamanının geldiğini belirtiyor, AUDİ ’nin yeni modelini çok beğendiğini söylüyordu...
Memleketine göndermiş
Murat Dedeman, Türkmenistan’daki işlerini yürüten asistanıyla aşk yaşamaya başladıktan sonra evine uğramaz olmuştu. Geçtiğimiz gece Bebek Calua Bar’a oğlu Rifat ve gelini İpek’le gelen Murat Bey, sevgilisini memleketine göndermiş, bu yüzden bir süredir ailesine daha fazla zaman ayırıyormuş.
Parayı verdi ama
Hakan Uzan, Çeşme Shareton’ın en üst katındaki önünde havuz bulunan kral dairesini geçtiğimiz sezon üç aylığına 180 bin dolar karşılığında kiralamış. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkınca da yurt dışına kaçan Hakan Uzan, parasını peşin ödediği odalardan yararlanamıyor...
Medyatik arkadaşlar birlikte eğlendi
Haftasonunda İstanbul’un gözde mekanlarından Laila yine birçok ünlüyü ağırladı. Bu isimler arasında iki kişi dikkatimi çekti.
Biri ‘Bir İstanbul Masalı’nın asi Demir’i Ozan Güven, diğeri de oyuncu arkadaşı Doğa Rutkay’dı... İki medyatik oyuncu, arkadaş grubuyla geldikleri mekanda geç saatlere kadar aynı masada eğlendi. Son derece samimi görünen ikilinin bu yakınlığının ardında ise yıllar öncesine dayanan dostlukları vardı. Daha geçtiğimiz haftalarda baba olan Güven ile Rutkay, konservatuvar yıllarından arkadaşlar... Okul yıllarında başlayan arkadaşlıkları hálá sürüyor. Ve zaman zaman böyle bir araya gelip geçmişi konuşuyor, sanattan, yeni projelerden konuşuyor, eğleniyorlar.
Aile birarada
Tansa Mermerci-Can Ekşioğlu ve Eda Çarmıklı-Ozan Yolcu düğünleri, cuma ve cumartesi geceleri Beylerbeyi Sarayı’nda yapılacak. Çiftler dekor ve teknik ekipmanların ortak kullanılmasına da karar verdiler. Yılın düğünü öncesinde biraz stres atmak isteyen Mermerci ile Ekşioğlu Ailesi, tatil için Bodrum’a gitti. Üç kızkardeş Derin Mermerci, Yosun Reza ve Tansa Ekşioğlu, anneleri Ender Mermerci’yi de alıp Can Ekşioğlu’nun anne-babası Süren-Uğur Ekişoğlu’yla birlikte Kelebek objektifinin karşısına geçtiler.
Annesinin kopyası
Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray’ın oyuncu Cihan Ünal’la evliliğinden olan kızı Yağmur, yıllar geçtikçe annesinin kopyası haline geliyor. Uzun zamandır Barış Yaman’la birlikte olan Yağmur Ünal, geçtiğimiz gece sevgilisiyle birlikte Ali Ramazanoğlu’nun Küçüksu Kasrı’ndaki düğünündeydi. Yağmur, yaş ortalamasının 50’nin üzerinde olduğu konuklar arasında, güzelliği sayesinde de ilgi odağı oldu. Diğer davetliler bir yandan onun güzelliğine övgüler yağdırdılar, bir yandan da Türkan Şoray’a benzerliğinden söz ettiler.
Erkekler de yaptırsın!
Esin-Ergin Demirören çifti, Ali Ramazanoğlu’nun Küçüksu Kasrı’ndaki düğün davetine katıldılar. Geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde genç bir kız gibi görünen Esin Hanım’ın yanında eşi daha olgun kalıyordu. Birçok kişi gibi ben de ‘Keşke erkekler de yüz gerdirme, botox ve estetiğin nimetlerinden yeterince faydalansalar’ diye düşünmeden edemedim.
Eski eşiyle tanıştırdı
Nurettin Hasman ikiz kızlarının annesi Güliz Onursal’la 4 yıl önce boşanmıştı. 50 yaşına merdiven dayayan Hasman, 27 yaşındaki Eda Taşpınar’la aşk yaşıyor altı aydır... Geçtiğimiz hafta sevgilisi Eda’yla katıldığı davette, eski eşi Güliz Onursal ve kızlarıyla karşılaştı Nurettin Bey... Sevgilisini Onursal ve kızı Mina Hasman’la tanıştırdı, daha sonra da arkadaşı Ayşegül Germir’in yanına geçti. Germir’le sohbet sırasında da sevgilisiyle evlilik planlarından söz etti.
Hafta sonu Çeşme’de
Geçtiğimiz hafta Çeşme’de Sheraton Otel’de kaldım. Serra-Osman Merzeci çifti de haftasonu tatili için çocuklarıyla oradaydı. Serra Merzeci günün büyük bölümünü denize girerek, güneşlenerek ve cep telefonuyla konuşarak geçirdi. Osman Merzeci’nin oğluyla bir örnek şortları ise espriliydi. Serra Merzeci’nin annesi Berna Tokar ise sahilin en hanımefendi ismiydi. Elleriyle meyve tabağı getirip ikram etmesi, her rastladığında bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sorması, kendi çocuklarıymışız gibi bizimle ilgilenmesi beni çok duygulandırdı...
Sanat düşkünleri
Ömer-Ayşegül Dinçkök çifti geçtiğimiz hafta Beyhan Murphy ile Mercan Dede’nin göçebe toplum kökenlerimizden yola çıkarak hazırladıkları ‘Güldestan’ adlı dans gösterisinin galasını izlediler. Taksim AKM’de yapılan Güldestan’ın sahne tasarımına imza atan Işın Mumcu’nun eşi Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun davetlisi olarak katıldıkları gecede, gösteriyi en ön sıradan izledi Dinçkökler. Ömer Dinçkök, kızı Ayça’nın eşi Can Sandıkçıoğlu ile boşanma arefesinde olmasına üzüldüğünü fısıldıyordu dostlarına...
Birlikte geziyorlar
Ali Sayar İstanbul’da olduğu zamanlarda gece gezmelerinde mutlaka iki güzele eşlik ediyor. Geçtiğimiz gece Bebek’teki Calua Bar’da düzenlenen AUDİ’nin tanıtım gecesine de yine daimi ikilisi Gülay Kamaz ve Ece Kral’la birlikte geldi. Ece Hanım, adının basında sürekli yanlış yazılmasından şikayet etti...
Sosyoloji okuyacak
Geçtiğimiz pazar günü ÖSS imtihanına giren Tuba Ünsal, sınavdan birkaç gün sonra ise Çeşme’nin yolunu tuttu. Tesadüfen aynı uçakta yolculuk ettik. Ünsal yolculuk esnasında arkadaşı Ayşe Tolga’yla şakalaşıp durdu. Tercihinin sosyoloji olduğunu söyleyen Tuba Ünsal, futbolcu Emre Belözoğlu ile aralarında çıkan aşk dedikodularına ise ‘Sadece halı saha maçlarını izlemeye gitmiştim’ diye yanıtladı. Bu arada Ayşe Tolga ve Tuba Ünsal, duyduğuma göre yeni dönem için bir sit-com hazırlığındalarmış...
Ortakent’in başkanı
Bodrum, Ortakent’in belediye başkanı Mehmet Kocadon, beldesinin önümüzdeki yıllarda en çok tercih edilecek yerlerden birisi olması için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Mehmet Kocadon kendine ayırabildiği kısıtlı zamanlarda ise arkadaşı Mehmet Buyurman’ın Gökhan Yüzbaşıoğlu ile ortak olduğu Ortakent’teki Tantra adlı kulüpte keyif yapıyor. İşlerin stresinden biraz uzaklaşmak için, akşamüstleri limon ağaçları içindeki Tantra’da bir yudum içki, biraz sohbet yetiyor başkana...
Alman basınını ağırladı
Yurtdışı açılımına Almanya ile başlayan Vakko, tanıtım faliyetleri kapsamında, Alman basın grubunu, Vakko markasının doğduğu ve büyüdüğü İstanbul’da konuk etti. Vakko Kuruluşları Dış Ticaret Grup Başkanı Jeff Hakko, baskı operasyonu hakkında bilgilendirdiği gruba Merter’deki fabrikayı da gezdirdi.
Sezen Aksu eşlik edecek
Şubat ayında ilk solo albümü ‘One A Day’i Aura Records etiketiyle yayınlayan piyanist, besteci ve aranjör Aşkın Arsunan, 11. Uluslararası İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek. 17 Temmuz gecesi Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde cazseverlerle buluşacak olan Arsunan’a, bazı parçalarda kendi tarzı dışında bir performans sergileyecek olan Sezen Aksu ile dünyaca ünlü Amerikalı caz gitaristi John Scofield eşlik edecek.
Annesine fark attı
Bilgün Dereli’nin Cem Boyner’den olan kızı Ayşe Boyner, annesiyle katıldığı bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti. Zarifliği, güzelliği, annesine layık ağırbaşlılığı ile genç Boyner, soyadına yakışır tavırlar sergiliyordu. Boyu annesini geçen Ayşe Boyner’in huyunun annesi Bilgün Hanım’a çok benzediği de konuşuldu davette...
Hancı’nın yıldızı
Çeşme’deki Hancı Bar’da her çarşamba gecesi Hakan Altun sahneye çıkacak. Geçtiğimiz hafta kendisini izlemeye gelen Ümit Davala’yı sahneye çağıran Altun, birlikte düet yaptığı Davala’yla rap türünde şarkılar söyledi.
Arabasını yenileyecek
Bodrum Club Flipper’ın sahibi Ahmet Bayer’in güzel eşi Sinem Bayer, oyunculuk konusundaki kabiliyetini geçtiğimiz aylarda rol aldığı dizilerde kanıtlamıştı. Şimdilerde sık sık reklam filmi teklifleri alan Bayer, birkaç gün önce ise AUDİ A8 quattro otomobillerinin tanıtımının yapıldığı Bebek’teki Calua Bar’daydı... Mekandan ayrılırken ise arabasını değiştirme zamanının geldiğini belirtiyor, AUDİ ’nin yeni modelini çok beğendiğini söylüyordu...
Memleketine göndermiş
Murat Dedeman, Türkmenistan’daki işlerini yürüten asistanıyla aşk yaşamaya başladıktan sonra evine uğramaz olmuştu. Geçtiğimiz gece Bebek Calua Bar’a oğlu Rifat ve gelini İpek’le gelen Murat Bey, sevgilisini memleketine göndermiş, bu yüzden bir süredir ailesine daha fazla zaman ayırıyormuş.
Parayı verdi ama
Hakan Uzan, Çeşme Shareton’ın en üst katındaki önünde havuz bulunan kral dairesini geçtiğimiz sezon üç aylığına 180 bin dolar karşılığında kiralamış. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkınca da yurt dışına kaçan Hakan Uzan, parasını peşin ödediği odalardan yararlanamıyor...